Идеальное собеседование: 12 шагов к успеху

Итак, вы отправили потенциальному работодателю свое резюме, и вас пригласили на собеседование. И теперь ваша основная задача - произвести приятное впечатление. Для этого необходимо тщательно подготовиться к собеседованию.

Ниже мы даем несколько важных советов, которые помогут вам организовать идеальное собеседование.

Правильно настроиться на собеседование

Подготовьтесь к собеседованию. Это может оказаться довольно сложной задачей, особенно если вы никогда раньше этого не делали, или же вам придется встретиться с большим количеством людей во время собеседования.

Дышите глубже. Еще один хороший способ успокоиться - это попытаться представить себе свой успех, однако помнить, что отказ - это всего лишь один из вариантов развития событий.

Важно воспринимать грядущее собеседование правильно: ваш собеседник не оппонент и не враг, а человек, который стремится к тому, чтобы собеседование прошло как можно лучше.

Подготовьте хорошие вопросы

Собеседования могут напугать вас так, что вы забудете обо всем, о чем вам хотелось бы узнать.

Не стоит нервничать. Сядьте и подумайте о том, что вас интересует в вашей работе. Запишите вопросы.

Подумайте о том, какие вопросы будут звучать адекватно и демонстрировать вашу заинтересованность.

Записывать важно, так как во время собеседования все вопросы могут просто вылететь из головы.

Открыто говорите о своих слабостях

Когда менеджер по подбору персонала спросит вас о том, какие у вас слабости, важно правильно ответить на этот вопрос.

Не надо говорить о том, что вы работаете слишком усердно. Такой ответ стал клише, поэтому вряд ли его воспримут серьезно.

Чтобы выглядеть искренним подумайте о том, какова ваша реальная слабость, но, кроме того, расскажите о том, что вы делаете, чтобы бороться с ней.

Язык жестов

Не всем легко удается демонстрировать уверенность. Однако это важная составляющая собеседования.

Если вы мямлите, ерзаете на стуле и отводите глаза, то вряд ли вы произведете хорошее впечатление на потенциального работодателя.

Отрепетируйте дома перед зеркалом то, как вы будете отвечать на вопросы, какую позу вы примете.

Это поможет вам меньше нервничать непосредственно во время собеседования.

Вопросы о деньгах

Деньги могут оказаться довольно неловким вопросом во время собеседования.

Именно поэтому к вопросу о зарплате стоит подготовиться более тщательно.

Знайте себе цену. Изучите рынок, важно знать среднюю зарплату специалистов в вашей области.

Сформулируйте свои ожидания относительно зарплаты четко и ясно, старайтесь быть максимально откровенным в этом вопросе.

Не торопитесь

Прежде чем ответить на вопрос, не торопитесь, подумайте.

Если во время собеседования вы будете торопиться с ответами на все вопросы, то вы можете произвести впечатление человека резкого и нервного.

А кроме того, вы можете не дослушать вопрос, что приведет к неловкой ситуации.

Гните свою линию

Очень часто, особенно если один из участников собеседования неопытен, беседа идет на отвлеченные темы, которые никак не связаны с трудоустройством кандидата.

Важно не уходить от темы и всегда помнить о своей цели. Поэтому все, что вы говорите, должно сводиться к основной идее - вы можете дать компании очень много в профессиональном плане.

Не забывайте об этом и постоянно напоминайте своим собеседникам.

Знать свою реальную мотивацию

Вопросы о вашей мотивации, с одной стороны, довольно просты, а с другой - они могут быть очень сложными.

Вам хочется выделиться и запомниться, однако важно, чтобы ваши ответы звучали искренне.

Не пытайтесь изобрести велосипед. Ваш ответ может быть обычным и избитым, однако именно этот ответ и будет самым искренним.

Представьте, что вы уже работаете на эту компанию

Если вы хотите произвести впечатление на работодателя, то вы можете представить, что вы уже работаете в компании.

Один из работодателей рассказывал о кандидате, пришедшем на собеседование с набросками, в которых он показал, как можно улучшить работу компании.

Работодатель был впечатлен как самой работой, так и тем энтузиазмом, с которым кандидат взялся за работу.

Возможно, это будет выглядеть немного экстравагантно, но вы, несомненно, произведете впечатление на работодателя.

Знать, чего вы действительно хотите

Собеседование - это не игра в одни ворота. Во время собеседования работодатель старается узнать о вас как можно больше.

Но и вы должны узнать о компании и о работе в ней как можно больше и на основе этой информации сделать вывод о том, подходит вам эта работа или нет.

Это может показаться сложной задачей, особенно если вы в самом начале пути и готовы взяться за любую работу, которую вам предложат.

Однако подумайте о том, что если условия на этой работе вам не подойдут, то вы все равно в скором времени уйдете оттуда и начнете поиски снова.

Поэтому лучше сразу заняться поисками такого места работы, где предлагаемые условия вас устраивают.

Спросите о следующем этапе

Те кандидаты, которые отличаются застенчивостью или плохо знакомы с процессом трудоустройства, как правило, боятся задавать вопросы о дальнейших шагах.

Однако этот вопрос даст понять работодателю, что вы действительно заинтересованы в получении этой работы.

Отправьте благодарственное письмо

Возможно, вы произвели неизгладимое впечатление во время собеседования.

Вы почувствовали себя уверенным в том, что вас возьмут на эту работу.

Но не стоит забывать об одном важном шаге, а именно необходимо отправить письмо после собеседования.

Отправить такое письмо, кажется, очень просто, но также просто и забыть о нем.

А ведь благодарственное письмо после собеседования также демонстрирует ваш интерес к работе.