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Главный враг корпоративной ИБ – скучающий работник
20:09 09.06.2017 |
Наиболее вероятной причиной возникновения вызванных человеческим фактором ошибок и связанных с безопасностью рисков являются сотрудники, отвлекающиеся во время работы. К такому выводу пришли исследователи компании Centrify, опросив участников конференции Infosec Europe, проходившей на прошлой неделе в Лондоне.
Из 165 опрошенных более трети (35%) назвали главной причиной вызванных человеческим фактором ошибок невнимательность и скуку во время работы. 19% винят чрезмерные нагрузки, 5% - слишком строгие правила, еще 5% - отвлекание на соцсети и 4% - обмен паролями. 11% респондентов считают причиной возникновения человеческого фактора недостатки в управлении, а 8% - неспособность осознать работниками свою ответственность по отношению к безопасности данных.
По мнению 57% опрошенных ИБ-специалистов, в будущем доверие компаний к технологиям возрастет настолько, что ими будут заменять людей во избежание ошибок, вызванных человеческим фактором. Тем не менее, несмотря на высокий риск ошибок, 74% респондентов считают, что за обеспечение информационной безопасности на предприятиях должны отвечать люди, а не технологии.
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