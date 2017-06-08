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7 самых дорогих стартапов США
18:45 07.06.2017 |
Менеджмент и карьера, Это интересно, Информационные технологии, Всякая всячина
За последние несколько лет мы наблюдаем рост частных компаний стоимостью свыше миллиарда долларов - так называемых "единорогов".
Но в последнее время появляются компании, которые получили новое название - decacorns, то есть компании, чья стоимость перевалила за отметку $10 млрд.
Ниже представляем семь самых дорогих стартапов, стоимость которых превышает $10 млрд.
7. Dropbox
CEO: Дрю Хьюстон
Dropbox - файловый хостинг компании Dropbox Inc., включающий персональное облачное хранилище, синхронизацию файлов и программу-клиент. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Франциско.
Dropbox позволяет пользователям создать специальную папку на своих компьютерах, которую Dropbox синхронизирует таким образом, что она имеет одинаковое содержимое независимо от того, какое устройство используется для просмотра.
Файлы, размещенные в этой папке, также доступны через веб-сайт Dropbox и мобильные приложения. Dropbox создан в 2007 г. студентами MIT Дрю Хьюстоном и Арашем Фирдоуси.
6. Pinterest
CEO: Бен Зильберман
Pinterest - социальный интернет-сервис, фотохостинг, позволяющий пользователям добавлять в режиме онлайн изображения и помещать их в тематические коллекции и делиться ими с другими пользователями.
16 августа 2011 г. журнал Time внес сервис в список "50 лучших веб-сайтов 2011 года", с тех пор число пользователей сайта стало расти в геометрической прогрессии.
В мае 2012 г. компания на очередном инвестиционном раунде привлекла $100 млн от японской интернет-компании Rakuten и трех венчурных фондов, при этом вся Pinterest была оценена в $1,5 млрд.
5. SpaceX
CEO: Илон Маск
Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) - американская компания, производитель космической техники со штаб-квартирой в городе Хоторн, Калифорния, США.
Основана в 2002 г. прежним акционером PayPal и CEO Tesla Motors Илоном Маском с целью сократить расходы на полеты в космос, открывая путь к колонизации Марса.
Компания разработала ракеты-носители Falcon 1 и Falcon 9, с самого начала преследуя цель сделать их многоразовыми, и космический корабль Dragon (выводимый на орбиту теми же Falcon 9), предназначенный для пополнения запасов на Международной космической станции.
4. WeWork
Основатели WeWork: Мигель Маккелви и Адам Ньюманн
Адам Ньюманн и Мигель Маккелви, основатели сети коворкингов WeWork, сделали ставку на альтернативу офисам, когда экономический кризис в США вытолкнул из рабочих пространств часть резидентов.
Стартап двоих компаньонов нашел отклик у молодых людей: сегодня сеть WeWork объединяет 50 тыс. человек, которые работают по-новому в 177 точках, 32 городах и 13 странах мира.
3. Palantir
CEO: Алекс Карп
Palantir - частная американская компания, разработчик программного обеспечения анализа данных для организаций, основные заказчики - спецслужбы, инвестиционные банки, хедж-фонды.
Полное наименование - Palantir Technologies, Inc. Штаб-квартира фирмы расположена в Пало-Альто, представительства открыты в 9 странах.
Основная концепция продуктов фирмы - визуализация больших массивов данных из разнородных источников, позволяющая пользователям без технической подготовки находить взаимосвязи между объектами, обнаруживать совпадения между объектами и событиями вокруг них, выявлять аномальные объекты - Data Mining с упором на интерактивный визуальный анализ в духе концепции усиления интеллекта.
2. Airbnb
CEO: Брайан Чески
Airbnb - онлайн-площадка для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру.
Пользователи Airbnb имеют возможность сдавать путешественникам в аренду свое жилье целиком или частично.
Сайт предоставляет платформу для установления контакта между хозяином и гостем, а также отвечает за обработку транзакций. Airbnb предлагает жилье в 65 тыс. городов 191 страны мира.
С момента основания в августе 2008 г. и до апреля 2017 г. через сайт Airbnb нашли жилье более 150 млн человек.
За свою деятельность Airbnb взимает определенный процент - с хозяев апартаментов 3% от суммы бронирования, с арендатора - от 6% до 12% (по данным на апрель 2017 г.).
1. Uber
CEO: Трэвис Каланик
Uber Technologies Inc - американская международная компания из Сан-Франциско, создавшая одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей.
С помощью приложения Uber заказчик резервирует машину с водителем и отслеживает ее перемещение к указанной точке, оплата производится с помощью данных банковской карты или наличными.
В большинстве случаев водители используют свои собственные автомобили, а также машины таксопарков или партнеров. В большинстве стран 80% оплаты переходят водителю, 20% перечисляются Uber.
Деятельность сервиса вызывала конфликтные ситуации и протесты во множестве стран, включая Францию, Германию, Италию, Нидерланды, Испанию.
В некоторых странах компания Uber получала штрафы, в других запрещались некоторые или все ее услуги.
Проблема связана с несоответствием правил сервиса законодательству в ряде европейских стран (чаще всего, отсутствие полагающихся лицензий на предоставление услуг извоза), а также с заниженными тарифами.
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