7 самых дорогих стартапов США

За последние несколько лет мы наблюдаем рост частных компаний стоимостью свыше миллиарда долларов - так называемых "единорогов".

Но в последнее время появляются компании, которые получили новое название - decacorns, то есть компании, чья стоимость перевалила за отметку $10 млрд.

Ниже представляем семь самых дорогих стартапов, стоимость которых превышает $10 млрд.

7. Dropbox

Стоимость: $10 млрд

CEO: Дрю Хьюстон

Dropbox - файловый хостинг компании Dropbox Inc., включающий персональное облачное хранилище, синхронизацию файлов и программу-клиент. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Франциско.

Dropbox позволяет пользователям создать специальную папку на своих компьютерах, которую Dropbox синхронизирует таким образом, что она имеет одинаковое содержимое независимо от того, какое устройство используется для просмотра.

Файлы, размещенные в этой папке, также доступны через веб-сайт Dropbox и мобильные приложения. Dropbox создан в 2007 г. студентами MIT Дрю Хьюстоном и Арашем Фирдоуси.

6. Pinterest

Стоимость: $11 млрд

CEO: Бен Зильберман

Pinterest - социальный интернет-сервис, фотохостинг, позволяющий пользователям добавлять в режиме онлайн изображения и помещать их в тематические коллекции и делиться ими с другими пользователями.

16 августа 2011 г. журнал Time внес сервис в список "50 лучших веб-сайтов 2011 года", с тех пор число пользователей сайта стало расти в геометрической прогрессии.

В мае 2012 г. компания на очередном инвестиционном раунде привлекла $100 млн от японской интернет-компании Rakuten и трех венчурных фондов, при этом вся Pinterest была оценена в $1,5 млрд.

5. SpaceX

Стоимость: $12 млрд

CEO: Илон Маск

Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) - американская компания, производитель космической техники со штаб-квартирой в городе Хоторн, Калифорния, США.

Основана в 2002 г. прежним акционером PayPal и CEO Tesla Motors Илоном Маском с целью сократить расходы на полеты в космос, открывая путь к колонизации Марса.

Компания разработала ракеты-носители Falcon 1 и Falcon 9, с самого начала преследуя цель сделать их многоразовыми, и космический корабль Dragon (выводимый на орбиту теми же Falcon 9), предназначенный для пополнения запасов на Международной космической станции.

4. WeWork

Стоимость: $18 млрд

Основатели WeWork: Мигель Маккелви и Адам Ньюманн

Адам Ньюманн и Мигель Маккелви, основатели сети коворкингов WeWork, сделали ставку на альтернативу офисам, когда экономический кризис в США вытолкнул из рабочих пространств часть резидентов.

Стартап двоих компаньонов нашел отклик у молодых людей: сегодня сеть WeWork объединяет 50 тыс. человек, которые работают по-новому в 177 точках, 32 городах и 13 странах мира.

3. Palantir

Стоимость: $20 млрд

CEO: Алекс Карп

Palantir - частная американская компания, разработчик программного обеспечения анализа данных для организаций, основные заказчики - спецслужбы, инвестиционные банки, хедж-фонды.

Полное наименование - Palantir Technologies, Inc. Штаб-квартира фирмы расположена в Пало-Альто, представительства открыты в 9 странах.

Основная концепция продуктов фирмы - визуализация больших массивов данных из разнородных источников, позволяющая пользователям без технической подготовки находить взаимосвязи между объектами, обнаруживать совпадения между объектами и событиями вокруг них, выявлять аномальные объекты - Data Mining с упором на интерактивный визуальный анализ в духе концепции усиления интеллекта.

2. Airbnb

Стоимость: $31 млрд

CEO: Брайан Чески

Airbnb - онлайн-площадка для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру.

Пользователи Airbnb имеют возможность сдавать путешественникам в аренду свое жилье целиком или частично.

Сайт предоставляет платформу для установления контакта между хозяином и гостем, а также отвечает за обработку транзакций. Airbnb предлагает жилье в 65 тыс. городов 191 страны мира.

С момента основания в августе 2008 г. и до апреля 2017 г. через сайт Airbnb нашли жилье более 150 млн человек.

За свою деятельность Airbnb взимает определенный процент - с хозяев апартаментов 3% от суммы бронирования, с арендатора - от 6% до 12% (по данным на апрель 2017 г.).

1. Uber

Стоимость: $68 млрд

CEO: Трэвис Каланик

Uber Technologies Inc - американская международная компания из Сан-Франциско, создавшая одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей.

С помощью приложения Uber заказчик резервирует машину с водителем и отслеживает ее перемещение к указанной точке, оплата производится с помощью данных банковской карты или наличными.

В большинстве случаев водители используют свои собственные автомобили, а также машины таксопарков или партнеров. В большинстве стран 80% оплаты переходят водителю, 20% перечисляются Uber.

Деятельность сервиса вызывала конфликтные ситуации и протесты во множестве стран, включая Францию, Германию, Италию, Нидерланды, Испанию.

В некоторых странах компания Uber получала штрафы, в других запрещались некоторые или все ее услуги.

Проблема связана с несоответствием правил сервиса законодательству в ряде европейских стран (чаще всего, отсутствие полагающихся лицензий на предоставление услуг извоза), а также с заниженными тарифами.