13 плохих привычек неэффективных людей

С плохими привычками бороться очень сложно. Конечно, одна привычка не сделает вас автоматически неуспешным человеком, однако это не означает, что не надо бороться с ними и пытаться их искоренить.

Дело в том, что часто одна привычка ведет к другой плохой привычке, и в итоге это влияет на успешность и эффективность, что негативно сказывается на карьере и жизни в целом.

Ниже представляем 13 плохих привычек неуспешных людей.

Молчать и не высказывать своего мнения

Вы держите голову опущенной, а рот закрытым. Вы никогда не высказываете своего мнения.

Возможно, это кажется неплохой защитной реакцией, но такое поведение сдерживает ваш карьерный рост.

Если вы считаете, что ваше окружение не принимает людей, которые чем-то выделяются из общепризнанной нормы, то вы, вероятно, имеете дело с токсичным окружением.

А если вы просто загнали себя в угол сами, то это плохая привычка, от которой надо избавляться.

Суета

В некоторых случаях суета может быть полезной.

Однако стоит ограничить уровень беспокойства и суеты вокруг других людей.

Если вы постоянно выглядите взволнованным и беспокоитесь о чем-то, то окружающие вас люди будут нервничать рядом с вами.

В этом случае вы не будете иметь репутацию человека, с которым приятно общаться.

А эта привычка может привести к тому, что люди будут отворачиваться от вас.

Постоянные опоздания

У всех у нас есть такой знакомый, который постоянно опаздывает. А, вероятно, вы являетесь именно таким человеком, который всегда опаздывает.

Если говорить о вашей карьере, то опоздания здесь могут быть жестоко наказаны, никто не будет делать скидки для вас, в отличие от ваших друзей.

Если вы постоянно опаздываете, то в глазах деловых партнеров вы выглядите беспечным и ненадежным.

Постоянно сердиться

Нет, конечно, никто не советует вам постоянно быть в прекрасном настроении и петь песни.

Вполне нормально, если вам не по нраву определенные люди или ситуации.

Но если вы постоянно находитесь в рассерженном настроении, то вы тратите на это слишком много ценного времени и энергии.

Кроме того, если вы выливаете свой негатив на других людей, то вы рискуете получить репутацию человека мстительного и неприятного.

Соглашательство

Соглашательство - неплохая тактика для выживания в средней школе, но теперь вы уже взрослый человек, и вам необходимо строить свою карьеру.

Стоит перестать думать о том, что думают другие люди, и пытаться приспосабливаться к их мнению.

Думайте сами и высказываете свое мнение.

Излишние траты

Если вы постоянно в долгах, то вы обрекаете себя на долгосрочные финансовые проблемы.

Экономия денег - это критически важный момент для вашего будущего.

Лень

Лень говорит о вас как о человеке нерешительном, который теряет не только свое время, но и не уважает время других людей.

Ложь

Это очень просто - быть честным. Очень легко впасть в искушение и говорить неполную правду или упускать детали.

Но нужно оставить эту привычку.

Да, все мы знаем истории о людях, который, построив свою карьеру на лжи, быстро добились успеха.

Но это скорее исключения.

Говорить, не думая

Важно говорить естественно, но это не значит, что нужно отключить голову и не думать.

Не стоит становиться человеком, который говорит все, что у него на уме.

Это очень раздражающая привычка.

И вы можете показаться грубым, неловким или неприятным человеком.

Сплетни

Сплетни - это очень неприятно. В некоторых компаниях сплетни даже приветствуются руководством.

Однако в большинстве случаев сплетни воспринимаются как раздражающая и неприятная привычка.

Вы тратите на них слишком много времени и сил, при этом именно эта привычка может стать поводом для коллег и руководства отдалиться от вас.

И уж точно это не приведет к карьерному росту.

Постоянно жаловаться

Для некоторых людей привычка жаловаться похожа на спорт.

Каждый из собеседников старается переиграть другого, рассказывая о своих несчастьях.

Конечно, иногда неплохо бывает пожаловаться на неприятные обстоятельства, чтобы вас услышали и приняли во внимание ваши замечания.

Но не стоит становиться человеком, который постоянно жалуется по любому поводу.

Быть рассеянным

Иногда умение отвлечься и абстрагироваться от ситуации может быть очень полезным навыком.

Однако, когда речь идет о работе, то важно быть собранным и сконцентрированным, и здесь рассеянность совершенно неуместна.

Бессмысленная трата выходных

Начиная с понедельника мы ждем выходных. Мы думаем о том, что в выходные успеем сделать много дел и как следует отдохнуть.

Но когда приходят выходные, то мы почему-то так и не делаем ничего, они проходят безрезультатно.

Если вы проводите свои выходные за едой, алкоголем, лежанием перед телевизором, то вряд ли вы станете успешным человеком.

Стоит по-другому посмотреть на то, как бы вам хотелось отдохнуть, и начать новую жизнь в ближайшие выходные.