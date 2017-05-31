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Как стать идеальным заместителем
20:55 31.05.2017 |
Заместителям редко достаются аплодисменты. Но их работа, если ее выполнять правильно, тоже может приносить хорошее вознаграждение и удовлетворение. У заместителя есть полномочия, при этом он редко становится объектом критики, если дела в компании идут плохо. Лучшие заместители могут спорить с боссом, указывать на его ошибки, но при этом все равно будут следовать плану лидера.
Навыки заместителя и босса должны дополнять друг друга. «Если ваш босс всегда смотрит вглубь проблем, вам лучше иметь поверхностный взгляд, - объясняет профессор менеджмента в Carnegie Mellon University Роберт Келли. - Вам придется отказаться от амбиций. Тем, кто хочет выглядеть всегда лидером, место заместителя не подойдет».
Джон Квинтана шесть лет работал заместителем операционного директора Argonne National Laboratory и наладил отношения со всеми сотрудниками. «С людьми нужно говорить, а еще важнее их слушать», - объясняет он. Его бывший начальник, Пол Кирнс, высоко ценил связи своего заместителя с сотрудниками и его осведомленность о текущих проблемах лаборатории. Например, несколько лет назад Квинтана первым узнал о проблеме с запасами материалов в лаборатории, тут же предупредил начальника и предложил пути решения, вспоминает Кирнс. «Умение сообщать плохие новости - ключевое для этой роли, как и способность своевременно предложить первые шаги для решения проблемы», - говорит он.
Заместитель не должен бояться бросить боссу вызов. Джозеф Бэзайл, президент компании Catania Oils, говорит, что более сдержан, чем его брат Стивен, вице-президент компании. Аналитический подход Джозефа к принятию решений порой сводит с ума, признается Стивен. «Он до бесконечности анализирует вопрос, а я думаю: «Ну можно уже решить что-нибудь наконец?» - рассказывает Стивен. Однако потом он нередко понимает: принятое поспешно решение было бы неверным.
Самых значительных результатов заместители добиваются, когда выполняют незаметную закулисную работу. Рози Пал выросла от кондитера до операционного директора, второго лица в канадской компании Saisethsons Hospitality Group (управляет сетью из 41 кафе Tim Horton's). Пал оценивает свой успех в том числе и по тому, сколько сотрудников в неделю она обучает, прививая им навыки, необходимые для продвижения по карьерной лестнице.
Очень важно понимать, как работа в должности заместителя соответствует вашим карьерным планам, говорит Квинтана. Для кого-то это лишь стартовая площадка. Опытные заместители часто первые, к кому обращаются рекрутеры в поисках кандидата на главную руководящую должность, говорит профессор Келли.
Для других работа заместителем - это образ жизни. Профессор менеджмента Carnegie Mellon University Дэвид Лассман за свою карьеру успел поработать заместителем руководителя в шести разных компаниях. Свободу в обучении персонала и отлаживании процессов в компании он считает одними из основных наград на этой должности. «Вам нужно избавиться от своего самолюбия. И не переживать, если не все лавры достаются вам, - в случае провала вам вряд ли достанется и вся критика», - говорит профессор.-
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