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Американцы боятся идти в отпуск
10:51 30.05.2017 |
Американцам требуется намного меньше времени для отдыха, чем их европейским коллегам: менее 17 дней. Во Франции, например, требуется 30 дней. Но многим американцам этого вполне хватает.
Более половины всех американцев (54%) не использовали все положенные им выходные дни в прошлом году, проработав в общей сложности на 662 млн дней больше, чем требуется, из которых 206 млн дней нельзя пролонгировать или обналичить, то есть американцы лишены права воспользоваться днями эквивалентом $66 млрд, по данным отчета Time Off, группы, источником финансирования которой является турбизнес.
Несмотря на то что группа проявляет большой интерес в содействии более активного использования отпусков, результаты проведенного среди работающих американцев опросов показывают нездоровое нежелание работников уходить в заслуженный отпуск.
Почти 60% американских рабочих, которые не берут положенный им отпуск, отметили, что боятся того объема работы, к которому надо будет вернуться после отпуска. Согласно опросу такого мнения придерживается 7331 работающий американец. Другие (47%) говорят, что остаются на рабочем месте, потому что считают, что никто не сможет сделать их работу, либо потому что хотят произвести впечатление на своих боссов своей самоотверженностью (36%).
Есть немало доказательств того, что отпуск хорошо влияет на работников и их производительность, поскольку они восстанавливают свою энергию, улучшают внешний вид, видят новую перспективу в своей профессиональной деятельности, способны генерировать новые идеи. Рабочие, недополучающие отпускные дни, в конечном итоге работают с большим напряжением и имеют меньше шансов на повышение.
Когда рабочие не берут отпуск, зачастую это происходит потому, что культура их компании не поощряет это. И несмотря на то что большинство менеджеров (81%) говорят, что отпуск повышает боевой настрой работников и снижает профессиональное выгорание, лишь половина опрошенных руководителей говорят, что их компания поощряет отпуск.
Хорошая новость заключается в том, что после того, как с 1996 г. началось устойчивое сокращение отпускных дней, было отмечено большее количество американцев, пользующихся положенным им отпускным периодом. В среднем американцы проводят 16,8 дня в отпуске, это не сравнится с отпускным периодом во Франции. Но это только начало.
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