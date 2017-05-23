11 ошибок начинающего миллионера

Стать миллионером - это, как полагают некоторые, не такая уж сложная задача. Если подходить к процессу с умом, точным расчетом и целеустремленностью, эта задача вполне достижима.

Что здесь самое сложное? Фактически - заработать первый миллион. После этого станет проще, говорят опытные люди.

Но почему сложно заработать именно первый миллион? Часто люди приближаются к заветной цели, но их сдерживает ряд факторов.

1. Вы думаете неправильно

Как полагают ряд миллионеров, необходимо думать в правильном направлении - не так, как думает среднестатистический гражданин.

Один из миллионеров считает, что есть ряд установок, которые способствуют тому, чтобы стать миллионером.

Вот они:

• богатые считают, что бедность - корень всех зол,

• эгоизм может быть добродетелью,

• богатые настроены на активные действия,

• богатые получают специфические знания,

• они мечтают о богатстве,

• они следуют своей мечте,

• они наслаждаются сложностями,

• они используют деньги других людей,

• миллионеры сосредоточены на том, чтобы заработать, а не на том, чтобы сэкономить,

• они знают, когда рисковать.

Короче, если вы хотите стать миллионером, то начните менять свое мышление и мнение о деньгах и успехе.

2. Слишком сильно концентрироваться на идеале

Это один из самых важных и ценных уроков: ничто не совершенно.

Чем раньше вы поймете это, тем быстрее вы сможете двигаться вперед, вместо того чтобы застрять на одном месте.

Если вы начинаете свой бизнес, то чем больше времени вы уделяете совершенствованию продукта или услуги, тем больше конкурентов появится на рынке и переманит потенциальных клиентов.

Не бойтесь экспериментировать. Выходите на рынок как можно скорее. Вы всегда сможете в процессе доработать продукт, когда уже появится прибыль.

3. Тратить все, что вы зарабатываете

Если вы получили огромную прибыль, то у вас закономерно появится искушение пойти и потратить все деньги на роскошный автомобиль или что-нибудь другое.

Однако богатые люди часто живут на средства значительно ниже того, что они зарабатывают.

И они не тратят все, что зарабатывают.

Многие миллиардеры, такие как Уоррен Баффетт, живут в довольно скромных домах и ездят на практичных автомобилях.

4. Нереалистичные ожидания

Несмотря на то что богатые мечтают о высоком, они, тем не менее, ставят перед собой довольно реалистичные и достижимые цели.

Они прекрасно понимают, что не станут миллионерами за одну ночь. Необходимо много времени, усилий и терпения, чтобы достичь своей цели.

Как в случае с бегом на длинные дистанции, вы не сможете пробежать марафон сразу без необходимой тренировки.

Посмотрите, какого результата вам уже удалось добиться и к какой цели вы идете.

5. Слепо следовать за другими

Может быть, очень выгодно искать наставников и пользоваться их мудростью.

Но проблема в том, что то, что хорошо для них, не обязательно будет хорошо для вас.

Например, запуск такой компании, как Apple или Microsoft, сегодня может не сработать.

Поэтому опыт Джобса или Гейтса не поможет с открытием и развитием компании, например, в области клининговых услуг.

Нужно понять, что именно подойдет вам и вашему бизнесу и как вы можете добиться успеха в своей области.

6. Полагаться на кредитные карты

Кредитные карты могут быть полезными, если вам необходимо взять деньги в кредит или инвестировать в бизнес. Но их надо использовать с умом.

Очень просто погрязнуть в долгах и постоянно снимать с кредитки все больше денег.

Это означает, что вместо разумных инвестиций и вкладывания денег в бизнес вы будете выплачивать свой кредит с высокими процентами.

7. Не планировать на долгий период

Богатые всегда смотрят в будущее и планируют. Они знают, какого результата они хотят добиться и каких усилий им будет стоить успех.

Это помогает им предвидеть потенциальные препятствия и разработать план на случай возникновения сложностей.

Если вы начинаете бизнес, то вам необходим долгосрочный план, который будет предусматривать, как вы будете привлекать новых клиентов и удерживать старых, а также то, за счет чего вы будете более конкурентоспособным, чем конкуренты на рынке.

8. Проводить время не с теми людьми

Богатые люди не тратят свое время на неправильных людей. Прежде всего речь идет о людях с негативным настроем, которые повторяют, что вы не сможете добиться своей цели и воплотить свои мечты в жизнь.

Или же это те люди, которые используют ваш успех для своей выгоды.

Вместо этого они проводят время с людьми, которые мыслят так же, как и они, с людьми, страстно преданными своему делу и думающими о будущем в позитивном ключе.

9. Делать все самому

Несмотря на то что многие богатые обладают рядом компетенций, невозможно делать все самому.

Даже если у вас много знаний и умений, вам необходимы талантливые, энергичные партнеры, которые укрепят ваши сильные стороны и помогут нейтрализовать слабые стороны.

Подумайте о том, как и кому передать часть обязательств, особенно в тех областях, в которых у вас недостаточно знаний и опыта.

Это один из секретов, о котором предприниматели редко говорят, но который помогает им добиваться успеха в бизнесе.

10. Не быть в нужном месте в нужное время

Неважно, хотите ли вы инвестировать или создать собственный бизнес, важно знать нужное время и место.

Вместо того чтобы мечтать о новых возможностях, надо действовать и изучать те возможности, которые есть вокруг.

11. Не верить в себя

Что мешает вам добиться успеха? Возможно, тот факт, что вы не верите в себя.

Вместо рассуждений и предположений стоит послушать свою интуицию, а не ждать, пока представятся возможности.

Рассуждения и размышления приносят сомнения и страх. А действия приносят уверенность и храбрость.

Если вы хотите побороть свой страх, надо действовать.