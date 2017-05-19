Как стать богатым? 7 советов от миллионеров

В книге "Wealth Can't Wait" ("Богатство не ждет") предприниматели, инвесторы и миллионеры Дэвид Осборн и Пол Моррис рассказывают о том, как создать состояние и культивировать полезные привычки.

Осборн - это партнер Keller Williams Realty и управляющий партнер в частной компании Align Capital.

Моррис - генеральный директор второй крупнейшей франшизы Keller Williams, расположенной в Беверли-Хиллз, штат Калифорния.

Ниже приводим список основных привычек, которые, по мнению миллионеров, помогут любому из нас накопить состояние.

1. Постоянно вспоминайте о своем плане

Важно создать образ того, чего вы хотите добиться в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах, полагают авторы.

Важно составить "дизайн" своей жизни, четко зная, какого результата вы хотите добиться.

Но так как жизнь полна неожиданностей и перемен, то важно постоянно вспоминать о своем плане и пересматривать его, внося некие коррективы.

Так, Осборн раз в неделю идет в кафе и за чашкой кофе пересматривает свой план, отмечая достижения и недостатки, отмечает прогресс и вносит коррективы в план.

2. Сам себе эксперт

Даже если человек считается экспертом в какой-то области, это не означает, что он может предсказывать будущее.

Очень многие экономисты и эксперты в экономике зачастую дают прогнозы, которые не сбываются.

Или самый недавний пример: множество экспертов прогнозировали победу на президентских выборах в США Хиллари Клинтон, однако, как теперь стало ясно, они ошиблись.

Вместо того, чтобы слушать предположения о том, что может произойти в будущем, принимайте решения в бизнесе и инвестициях на основе того, как это сработает сейчас, советуют авторы.

Инвестируйте в те вещи, которые принесут выгоду, даже если обстоятельства окажутся хуже, чем сейчас. Кроме того, разработайте план Б, который можно применить в том случае, если обстоятельства резко ухудшатся.

3. Идите своей дорогой

Это очень просто - полагайтесь на то, что вы уже знаете.

Богатство не выстраивается из миллиона разных источников. Станьте экспертом в какой-то одной области и придерживайтесь ее.

Для двух миллионеров, которые оказались в списке авторов книги, такой областью стала недвижимость.

Каждый из них получает 15% годовых.

Если сравнить это с диверсифицированным портфолио активов, то, возможно, оно даст большую прибыль.

Однако важно понимать, что можно стать экспертом лишь в ограниченном количестве областей.

В противном случае придется прибегать к услугам финансового консультанта.

4. Постоянно учитесь новому

Повторное использование проверенного и надежного рецепта успеха - это хорошая стратегия.

Однако это не означает, что не нужно учиться новому.

Всегда появляются новые книги, выходят статьи экспертов по теме, которая вас интересует.

В интернете можно найти сообщества специалистов, общение с которыми также позволит расширить свои знания.

Знания - это прямой путь к финансовому благополучию, полагают авторы.

Именно поэтому предприниматели постоянно учатся, узнают что-то новое.

5. Разбивайте цель на несколько этапов

Если вы хотите добиться большой цели - получить ученую степень, добиться определенных показателей прибыли в бизнесе или что-то другое, - то в какой-то момент вы можете почувствовать, что эта цель недостижимой.

Моррис и Осборн советуют разбить цель на несколько этапов, так как выстраивание состояния - это не событие, а процесс.

Кроме того, можно поставить определенные сроки для каждого этапа в достижении большой цели.

И, возвращаясь к первому пункту, пересматривать свои достижения.

6. Пусть деньги работают на вас

Удивительное чувство, когда вы начинаете зарабатывать деньги. Но если вы тратите больше, вы никогда не сможете стать богатым.

Миллионеры предлагают другую стратегию, а именно тратить меньше, а оставшиеся деньги инвестировать.

Пусть ваши деньги работают на вас, советуют они. Однажды эти деньги, сэкономленные и вложенные в дело, принесут больший доход.

7. Опускайте незначительные детали

Вы не сможете добиться большего, если сосредотачиваетесь на деталях, полагают авторы.

Действительно, если вы зациклены на решении каждой детали, каждой небольшой проблемы в бизнесе или в жизни, то вам будет сложно добиваться больших целей.

Моррис и Осборн предлагают следующую стратегию: закройте глаза и представьте себе все мысли, которые роятся у вас в голове, все звонки, которые необходимо сделать, всех людей, с которыми необходимо встретиться.

А затем отсеките все то, что мешает вам быть целеустремленным и добиваться поставленной цели в настоящем.

Это потребует сосредоточенности и определенного количества времени, однако в результате вы поймете, что мешает вам, и не будете тратить свое время на пустые действия.

Поэтому такая тактика поможет сэкономить время и силы.