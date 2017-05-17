Сауна, пинг-понг, гамак: каким должен быть современный офис?

"Ты - лишь ступенька под каблуком начальника", - поет американская певица Долли Партон. После таких слов как-то не очень хочется вкалывать по восемь часов в день.

Как же должна современная компания стимулировать сотрудников, чтобы они находили в себе силы вылезти рано утром из постели и отправиться в офис, особенно когда многие из них могут работать на своем ноутбуке из дома?

И как такой офис может повысить вашу продуктивность?

В последнее время среди новых IT-компаний набирает популярность идея совмещения труда и развлечений.

Прогуляйтесь по лондонскому офису компании-оператора онлайн-кошельков TransferWise, и вы увидите там самокаты, гамак и даже знак на двери, обозначающий вход в сауну.

Подобные компании утверждают, что столь "легкомысленный" офис помогает создать культуру, в которой сотрудникам нравится приходить на работу, поэтому в результате они более эффективно работают.

Для двадцатилетних эти нововведения и правда могут быть приятными бонусами, говорит Клэр Коутман из профсоюзной организации TUC, но они должны дополнять достойную зарплату и хорошие условия труда, а не заменять их.

"Сравните, что лучше - повысить вашу минимальную зарплату или купить в офис стол для пинг-понга, и вы поймете, о чем речь, - говорит она. - Пинг-понг - это хорошо, но он не оплатит ваши счета".

Мягкая мебель

Таавет Хинрикус, основатель и генеральный директор TransferWise, говорит, что цель всех представительств его компании по миру - создать среду, в которой люди могли бы проявлять себя наилучшим образом.

Он говорит, что важно было найти помещения, которые позволят всем работать на одном этаже. После этого самим сотрудникам предложили поделиться идеями о том, как лучше оформить это пространство.

В итоге в офисе реализовали идею сочетания различных рабочих зон, подходящих для разных задач.

Вокруг установлены звуконепроницаемые телефонные кабины.

Есть и традиционные рабочие столы, мягкие подушки, на которых можно устроиться, а также кухня с фоновой музыкой. Пятничный плейлист включал в себя монашеское григорианское пение и творчество Bee Gees.

Выступая в конференц-зале "Волшебная круговерть", руководитель отдела партнерских и аффилированных организаций TransferWise Иньес Мьедема признает, что ее родители во время визита в офис увидели людей, играющих в футбол на компьютере, и спросили, занимается ли хоть кто-то из ее коллег делом?

Иньес Мьедема иногда заходит в офисную сауну

В конечном счете, у каждой команды есть свои показатели эффективности для оценки хорошей работы, а тех, кто их не выполнит, ждёт разговор с начальством.

"Конверт с зарплатой"

Модный офис и гибкость в работе помогают привлекать таланты, говорит Иньес, но это отнюдь не единственная приманка для сотрудников. Не последней приманкой является, конечно же, заработная плата.

В компании внимательно смотрят на аналогичные предприятия, сравнивая конкурентоспособность зарплат. Поскольку бизнес вырос в размерах, вырос и пакет бонусов для персонала.

Сотрудники TransferWise не упускают случая полежать в гамаке

Клэр Коутман из TUC говорит, что молодые люди хотят стабильную и хорошо оплачиваемую работу, так же, как и любое другое поколение работников.

В отчете аудиторской фирмы PwC говорится, что карьерный рост является главным приоритетом для "миллениалов" - термин, обычно применяемый к тем, кто родился между 1980 и 1999 годами. Они всегда ждут быстрого продвижения по работе.

Около 52% респондентов сказали, что больше всего их привлекает сама компания-работодатель, а конкурентоспособная зарплата - на втором месте по популярности у опрошенных (44%).

Работникам помогают расслабиться и мягкие сидения

Беда в том, говорит Клэр Коутман, что у них очень низкие ожидания от рабочего места и условий труда.

Эта теория нашла отражение в недавнем опросе, проведенном по заказу Ассоциации региональных исследований, показавшем, что менее одного из десяти человек считали условия своего труда справедливыми и достойными.

В результате молодые специалисты охотнее переходят на другую работу, вместо того, чтобы пытаться улучшить условия работы на своей текущей должности, полагает Коутман.

"Солнце, воздух и еда"

Небольшая, начинающая технологическая фирма легко может сделать офис привлекательным для молодого сотрудника, но как насчет более крупных, традиционных компаний?

Филипп Росс, основатель и генеральный директор UnWork.com продвигает новые способы работы, утверждая, что многие сотрудники могут носить с собой все необходимые в работе материалы, - как правило, в цифровом виде, в ноутбуке.

Раз технически подкованная молодежь может работать где угодно, зачем беспокоиться о том, как попасть в забитый автобус, или стоять в пробке, чтобы добраться до похожего на курятник офиса?

"Компания должна привести веские аргументы, чтобы вытащить людей в бюро", - говорится в недавнем отчете UnWork.



Современный офис должен быть гибким, уверен Филипп Росс

Приоритетами в офисе для сотрудников являются качество воздуха, дневной свет, хорошая акустика, отличные кофе и еда, отмечено в документе.

Филипп Росс говорит, что офисы должны позволять людям свободно перемещаться и работать с коллегами, занимающимися тем же делом.

Дизайн здания должен подталкивать людей к неформальному личному общению, а не перепискам по электронной почте или протокольному стилю официальных встреч.

Офисное приложение для смартфонов может указать, кто в организации свободен для ланча. Затем оно укажет, кто из сотрудников занят в одном и том же проекте. Также оно могло бы группировать коллег по интересам или хобби.

Команда на пике возможностей?

Вместе с тем Росс утверждает, что в компаниях - особенно технологических стартапах - встречается чрезмерное желание стимулировать сотрудников к совместной работе.

Нынешняя тенденция к созданию общего рабочего пространства означает, что личное пространство резко сужается.

В конце концов, говорит он, в офисе должны быть помещения, предназначенные для разных типов работ.

Для некоторых, возможно, подойдет даже сауна.