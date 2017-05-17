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Сауна, пинг-понг, гамак: каким должен быть современный офис?
18:10 16.05.2017 |
"Ты - лишь ступенька под каблуком начальника", - поет американская певица Долли Партон. После таких слов как-то не очень хочется вкалывать по восемь часов в день.
Как же должна современная компания стимулировать сотрудников, чтобы они находили в себе силы вылезти рано утром из постели и отправиться в офис, особенно когда многие из них могут работать на своем ноутбуке из дома?
И как такой офис может повысить вашу продуктивность?
В последнее время среди новых IT-компаний набирает популярность идея совмещения труда и развлечений.
Прогуляйтесь по лондонскому офису компании-оператора онлайн-кошельков TransferWise, и вы увидите там самокаты, гамак и даже знак на двери, обозначающий вход в сауну.
Подобные компании утверждают, что столь "легкомысленный" офис помогает создать культуру, в которой сотрудникам нравится приходить на работу, поэтому в результате они более эффективно работают.
Для двадцатилетних эти нововведения и правда могут быть приятными бонусами, говорит Клэр Коутман из профсоюзной организации TUC, но они должны дополнять достойную зарплату и хорошие условия труда, а не заменять их.
"Сравните, что лучше - повысить вашу минимальную зарплату или купить в офис стол для пинг-понга, и вы поймете, о чем речь, - говорит она. - Пинг-понг - это хорошо, но он не оплатит ваши счета".
Мягкая мебель
Таавет Хинрикус, основатель и генеральный директор TransferWise, говорит, что цель всех представительств его компании по миру - создать среду, в которой люди могли бы проявлять себя наилучшим образом.
Он говорит, что важно было найти помещения, которые позволят всем работать на одном этаже. После этого самим сотрудникам предложили поделиться идеями о том, как лучше оформить это пространство.
В итоге в офисе реализовали идею сочетания различных рабочих зон, подходящих для разных задач.
Вокруг установлены звуконепроницаемые телефонные кабины.
Есть и традиционные рабочие столы, мягкие подушки, на которых можно устроиться, а также кухня с фоновой музыкой. Пятничный плейлист включал в себя монашеское григорианское пение и творчество Bee Gees.
Выступая в конференц-зале "Волшебная круговерть", руководитель отдела партнерских и аффилированных организаций TransferWise Иньес Мьедема признает, что ее родители во время визита в офис увидели людей, играющих в футбол на компьютере, и спросили, занимается ли хоть кто-то из ее коллег делом?
В конечном счете, у каждой команды есть свои показатели эффективности для оценки хорошей работы, а тех, кто их не выполнит, ждёт разговор с начальством.
"Конверт с зарплатой"
Модный офис и гибкость в работе помогают привлекать таланты, говорит Иньес, но это отнюдь не единственная приманка для сотрудников. Не последней приманкой является, конечно же, заработная плата.
В компании внимательно смотрят на аналогичные предприятия, сравнивая конкурентоспособность зарплат. Поскольку бизнес вырос в размерах, вырос и пакет бонусов для персонала.
Клэр Коутман из TUC говорит, что молодые люди хотят стабильную и хорошо оплачиваемую работу, так же, как и любое другое поколение работников.
В отчете аудиторской фирмы PwC говорится, что карьерный рост является главным приоритетом для "миллениалов" - термин, обычно применяемый к тем, кто родился между 1980 и 1999 годами. Они всегда ждут быстрого продвижения по работе.
Около 52% респондентов сказали, что больше всего их привлекает сама компания-работодатель, а конкурентоспособная зарплата - на втором месте по популярности у опрошенных (44%).
Беда в том, говорит Клэр Коутман, что у них очень низкие ожидания от рабочего места и условий труда.
Эта теория нашла отражение в недавнем опросе, проведенном по заказу Ассоциации региональных исследований, показавшем, что менее одного из десяти человек считали условия своего труда справедливыми и достойными.
В результате молодые специалисты охотнее переходят на другую работу, вместо того, чтобы пытаться улучшить условия работы на своей текущей должности, полагает Коутман.
"Солнце, воздух и еда"
Небольшая, начинающая технологическая фирма легко может сделать офис привлекательным для молодого сотрудника, но как насчет более крупных, традиционных компаний?
Филипп Росс, основатель и генеральный директор UnWork.com продвигает новые способы работы, утверждая, что многие сотрудники могут носить с собой все необходимые в работе материалы, - как правило, в цифровом виде, в ноутбуке.
Раз технически подкованная молодежь может работать где угодно, зачем беспокоиться о том, как попасть в забитый автобус, или стоять в пробке, чтобы добраться до похожего на курятник офиса?
"Компания должна привести веские аргументы, чтобы вытащить людей в бюро", - говорится в недавнем отчете UnWork.
Приоритетами в офисе для сотрудников являются качество воздуха, дневной свет, хорошая акустика, отличные кофе и еда, отмечено в документе.
Филипп Росс говорит, что офисы должны позволять людям свободно перемещаться и работать с коллегами, занимающимися тем же делом.
Дизайн здания должен подталкивать людей к неформальному личному общению, а не перепискам по электронной почте или протокольному стилю официальных встреч.
Офисное приложение для смартфонов может указать, кто в организации свободен для ланча. Затем оно укажет, кто из сотрудников занят в одном и том же проекте. Также оно могло бы группировать коллег по интересам или хобби.
Команда на пике возможностей?
Вместе с тем Росс утверждает, что в компаниях - особенно технологических стартапах - встречается чрезмерное желание стимулировать сотрудников к совместной работе.
Нынешняя тенденция к созданию общего рабочего пространства означает, что личное пространство резко сужается.
В конце концов, говорит он, в офисе должны быть помещения, предназначенные для разных типов работ.
Для некоторых, возможно, подойдет даже сауна.
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