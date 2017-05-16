Нехватка рабочей силы побуждает даже небольшие японские компании закупать роботов

По сообщению источника, ссылающегося на исследование, проведенное банком Японии, местный средний бизнес не видит иного способа преодолеть растущую нехватку рабочей силы, кроме внедрения роботов. Умные машины используются для автоматизации широкого круга операций на производстве, при проведении земляных работ и в отелях.

Согласно данным исследования, в этом году средние японские компании (с капиталом примерно от 1 до 10 млн долларов) выделят на роботизацию на 17,5% больше средств, чем в прошлом. Этот показатель является рекордным.

Другим свидетельством роста интереса к роботам являет увеличение в прошлом квартале дохода производителей роботов, включая компанию Fanuc, чей доход вырос по сравнению с прошлым годом на 7,9% - впервые за последние семь кварталов.

Источник отмечает, что примеру Японии со временем могут последовать другие страны со стареющим населением, например, Южная Корея.