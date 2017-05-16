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SpaceX компенсирует сотрудникам $4 млн за отсутствие перерывов
07:44 16.05.2017 |
В 2016 г. исследование компании PayScale показало, что технологические компании Tesla и SpaceX, основанные и руководимые Элоном Маском (Elon Musk), занимают одно из последних мест в рейтинге оплаты труда американского высокотехнологического сектора. И хотя то же исследование сообщило, что сотрудники этих компаний с энтузиазмом относятся к своей работе, ранее 4100 работников космической корпорации оформили коллективный иск к господину Маску за то, что им не даются оговорённые законом перерывы.
Теперь SpaceX и группа истцов, наконец, договорились разойтись полюбовно с выплатой компанией $4 млн в пользу пострадавших. Как сообщается, внушительные $1,3 млн из этой суммы пойдут юристам, а большинство истцов получит всего $500 компенсаций - самые большие выплаты сотрудникам SpaceX достигнут размера $2000.
Эти выплаты кажутся довольно скромными, особенно если принимать в расчёт оценочную стоимость компании в 12 с лишним миллиардов долларов - неудивительно, что по крайне мере один из истцов пытался заблокировать заключение сделки. Коллективный иск начался с нескольких индивидуальных, поданных в суд в 2014 году.
Дело заключается в том, что рабочие в Калифорнии имеют право на небольшой период отдыха для перерыва на обед каждые 4 часа. Однако распорядок дня и перемещения в компании были организованы так, что сотрудники не могли воспользоваться своим законным правом. Истцы говорили, что и компенсаций за отсутствие перерывов они не получали, что и заставило их обратиться к услугам Фемиды.
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