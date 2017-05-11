Alex Shevchenko, Brad Hoover, Max Lytvyn of Grammarly.

Украинский стартап Grammarly привлек $110 млн инвестиций. Инвесторами в рамках раунда стали фонды General Catalyst, IVP и Spark Capital.

Как пишет американское издание The Wall Street Journal, стартап, насчитывающий 110 сотрудников, стремительно развивается с тех пор, как два года назад стал бесплатным сервисом, при этом прибыль начал приносить вскоре после своего создания.

Grammarly - интеллектуальный онлайн-сервис проверки грамматики, основанный на технологиях искусственного интеллекта. Приложение повышает качество письменного общения, учитывая индивидуальный стиль пользователя и его коммуникативные цели, предлагая исправления, которые делают текст грамматически, стилистически и структурно правильным.





Компания Grammarly была основана в 2009 году соучредителями Максимом Литвиным и Алексеем Шевченко, которые перед этим продали систему обнаружения плагиата MyDropBox компании Blackboard.

"Несмотря на использование искусственного интеллекта, приложение предназначено не для того, чтобы заменить людей, а для того, чтобы помочь им с написанием текстов, так же, как электронные таблицы помогают с различными вычислениями", - отмечает Литвин.

По его словам, Grammarly - мощный инструмент, который не заменяет людей, а дает им дополнительные возможности.

В настоящий момент аудитория проекта составляет 6,9 млн активных пользователей в день, приложение получило 18 тыс. отзывов и было загружено более 10 млн раз с Chrome Web Store.

Привлеченные средства стартам планирует направить на ускорение роста компании.

"Мы поняли, что проблемы, с которыми мы здесь сталкиваемся, - это проблемы массового рынка", - рассказал исполнительный директор Grammarly Брэд Хувер.

Управляющий директор General Catalyst Хемант Танежа, который вошел в совет директоров Grammarly, отмечает, что финансирование компании поможет ей конкурировать за найм лучших специалистов. "Это фактически первая компания, продающая искусственный интеллект по модели индивидуальной подписки, которая достигла такого масштаба и стала прибыльной", - подчеркнул он.

Как указано на сайте компании, Grammarly имеет офисы в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Киеве.