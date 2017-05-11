А вы готовы платить за разрыв отношений?

Стали бы вы платить за то, чтобы кто-то за вас взял на себя пренеприятную обязанность - сообщил вашему спутнику жизни, что пришло время расстаться?

Именно так поступил 28-летний Тревор Мейерс.

"Мне показалось, что проще поручить кому-то другому разрешить эту неловкую ситуацию", - говорит Тревор, живущий в Канаде.

Он уже не первый раз пользуется услугами компании под названием Breakup Shop ("Магазин расставаний").

Вы можете заплатить незнакомцу, чтобы тот отправил SMS, сообщение по электронной почте или даже старое-доброе письмо человеку, с которым вы хотите расстаться. Или же сотрудники компании могут позвонить и сказать вашему уже почти бывшему спутнику жизни, что все кончено.

"С помощью Breakup Shop я прервал пару несерьезных отношений, когда они начинали мешать моей привычной жизни", - говорит Тревор.

"Думаю, что в целом те, с кем я расстался таким образом, все понимают. Все в общем довольно просто. Мне не приходилось пользоваться этими услугами часто, но я рад, что есть такая компания", - добавляет он.

За последние полтора года братья Маккензи и Эван Кист способствовали прекращению отношений между сотнями людей

Компания Breakup Shop была основана братьями Эваном и Маккензи Кист в ноябре 2015 года.

Идея такого сайта возникла у братьев после того, как Маккензи бросила женщина, вычеркнув его из своей жизни.

"Она прекратила отвечать на его телефонные звонки и сообщения, она просто исчезла. Ей не хватило смелости расстаться с ним самой", - рассказывает Эван.

Через неделю был запущен сайт Breakup Shop.

Цены за услуги варьируются от 10 канадских долларов (7 долларов США) за сообщение или электронное письмо - до 80 канадских долларов (58 долларов США) за специальный "подарочный набор для расставаний", куда входят печенье и вино.

Тексты могут составляться в соответствии с желаниями клиента, но Эван подчеркивает, что компания никогда не будет передавать оскорбительные или обидные послания.

За последние полтора года братья способствовали прекращению отношений между сотнями людей - в свободное от постоянной работы время.

"Отклонение от нормы"

Эван признает, что не все оценят идею Breakup Shop, но считает, что времена меняются.

"Мы живем в эпоху сиюминутных коммуникаций, - объясняет он. - Все происходит внезапно и резко. Так общается современное поколение".

Исследователь Института интернета при Оксфордском университете Берни Хоган говорит, что процесс прекращения отношений между людьми меняется по мере того, как под воздействием интернета меняется процесс их возникновения.

"Люди больше не имеют общей среды со своими партнерами. Когда вы знакомитесь с кем-нибудь в интернете или с помощью специального приложения, это не друзья или коллеги и даже не знакомые знакомых. Поэтому когда такие отношения заканчиваются, возникает куда меньше сложностей", - говорит он.

Надписи могут появляться даже на зеркале, если это нужно клиенту

В таких условиях просить кого-то разорвать отношения за вас - возможно, лучше, чем просто начать игнорировать человека. Но доктор Хоган признает, что это все еще довольно экзотический вариант.

Робот-письмоводитель

Впрочем, все чаще то, что раньше считалось сугубо личным делом - например, написание открытки или письма - теперь перепоручается машинам.

Сонни Кейбервал возглавляет компанию Bond, разработавшую устройство, способное держать ручку и писать на бумаге. Машина даже может имитировать ваш почерк.

Средняя цена написанной машиной открытки - 5 долларов, а клиенты фирмы со своих устройств могут посылать тексты, которые переводятся на открытки.

По словам Сонни, среди клиентов есть разные люди - от молодоженов, которым нужно помочь в рассылке благодарственных открыток гостям, до бизнесменов, которые слишком заняты, чтобы дойти до почтового отделения.

Ваш представитель в очереди

Вот еще один вид деятельности, на которую в наши дни у людей нет времени или терпения. Это стояние в очереди.

В отличие от популярных представлений, британцы вовсе не любят проводить время в очередях. На помощь им приходят посредники.

Очередь за билетами на теннисный турнир в Уимблдоне выстраивается на многие часы.

Компания TaskRabbit специально нанимает людей, готовых за деньги стоять в очереди - в том числе и виртуальной.

"Мы регистрируем сотни просьб к нашим лондонским сотрудникам, которые готовы покупать театральные билеты, заказывать столик в модном ресторане, ждать прихода ремонтника или даже пять часов стоять в очереди за последними кроссовками Yeezy", - говорит Иан Артурс, глава компании.

Впрочем, по его словам, британские клиенты оказались сдержаннее американских.

"Недавно в Лос-Анжелесе к нам обратились с просьбой прислать сотрудника, который был бы готов присутствовать на вечеринке и изображать из себя клиента, который не мог или не хотел там быть", -рассказывает он.

В сердечных делах просьбы тоже могут быть разными и не ограничиваются посредничеством при разрыве отношений.

Как рассказывает Иан Артурс, в Нью-Йорке клиент его фирмы попросил его помочь ему сделать предложение-сюрприз, причем публичное.

К счастью, эта затея сработала - она ответила согласием.