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Компанию PwC обвинили в возрастной дискриминации
22:02 04.05.2017 |
Ежегодно тысячи выпускников вузов приходят в PricewaterhouseCoopers (PwC) на работу или стажировку. Но практика агрессивной охоты за молодыми специалистами обернулась судебными исками против PwC. Такие судебные процессы могут привести к тому, что работодателей будут привлекать к ответственности за возрастную дискриминацию даже в тех случаях, когда де-юре нет нарушений закона.
Иск против PwC в федеральный суд в Сан-Франциско подали двое мужчин в возрасте 53 и 47 лет, которым компания отказала в приеме на должности начального уровня.
Оба истца имеют солидный опыт работы в бухгалтерии, но не прошли отбор. Они утверждают, что им отказали только из-за того, что они не обладают важным для будущих сотрудников PwC качеством - молодостью. Чтобы привлечь и удержать поколение Y, PwC намеренно отсеивает соискателей в возрасте 40 лет и старше, лишая их возможности трудоустройства, говорится в исковом заявлении.
Истцы жалуются на брошюры о трудоустройстве в PwC, полные изображений розовощеких молодых людей в возрасте 20 лет с небольшим. По оценкам самой компании, 80% ее сотрудников родились в 1980 г. и позднее. В иске также есть ссылка на опубликованную в Harvard Business Review статью одного из топ-менеджеров PwC, где он восхваляет «поразительно молодой» персонал компании.
Такая благосклонность в отношении молодых кандидатов нарушает закон о возрастной дискриминации при трудоустройстве (ADEA), утверждают истцы. По их мнению, ADEA должен распространяться и на любые практики найма, которые де-юре не являются дискриминационными, но оказывают негативное воздействие на людей более старшего возраста. Юристы PwC возражают, что истцы неверно трактуют положения закона.
Предположение, что целенаправленное привлечение компанией студентов и недавних выпускников может противоречить закону, довольно спорно, и федеральные апелляционные суды в США пока не принимали таких решений. Судам пришлось обратить внимание на этот вопрос после экономического кризиса, когда многие сезонные работники лишились мест и не могли найти новую работу.
ADEA запрещает работодателям лишать кого-либо возможностей трудоустройства или «так или иначе негативно влиять на положение работника» из-за его возраста. Юристы PwC уверены, что действие закона совершенно явно распространяется только на сотрудников компаний, а не на соискателей. Сейчас Верховный суд решает, принимать ли к рассмотрению похожий иск к компании R.J. Reynolds Tobacco, поданный 49-летним мужчиной, которому компания отказала в приеме на должность менеджера по продажам.
Податели иска к PwC критикуют то, что компания ищет специалистов в кампусах университетов: по их мнению, такая система не позволяет претендовать на начальные позиции в компании тем, кто уже закончил университет. В деловых кругах, например в Торговой палате США, считают: если суды разрешат истцам подавать такие иски, это поставит под угрозу программы найма в кампусах, а бизнес столкнется с огромным количеством коллективных исков.
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