7 финансовых уроков от самого богатого человека мира

Якоб Фуггер был немецким банкиром, который финансировал королей, исследователей, епископов и пап. И он фактически сколотил самое большое состояние, когда-либо заработанное человеком.

Внук крестьянина, он убедил папу Льва X узаконить коммерческое кредитование.

Одна из его схем спровоцировала Мартина Лютера написать 95 тезисов и начать реформацию.

На выборах короля в 1519 г. он ссудил огромную сумму Карлу V Габсбургу для покупки голосов выборщиков.

Общее его состояние, заработанное к моменту смерти в 1525 г., оценивалось бы примерно в 400 млрд в реальном выражении. Это равняется 2% ВВП Европы того времени.

И вот некоторые секреты самого богатого человека в истории.

Инвестируйте, когда другие боятся

Фуггер сделал две крупные ставки, которые обеспечили ему удачу.

Первой был эрцгерцог Зигмунд Тирольский, которому Фуггер ссудил 150 тыс. форинтов, для того чтобы захватить герцогство.

Доспехи эрцгерцога Зигмунда Тирольского.

Обычные банкиры отказались кредитовать Зигмунда. Пока не был выплачен долг, Фуггер и его братья могли дешево скупать серебро из швацких копей.

Второй ставкой стали инвестиции в венгерские медные рудники, когда другие боялись турецкого вторжения. Турки в конце концов пришли, но уже после смерти богача.

Фактически Фуггер и его братья скупили почти все горные промыслы в Тироле, Каринтии и Венгрии.

Будьте незаменимы

Удача может отвернуться в любой момент, и Фуггер знал это. Особенно важно такое знание в том случае, когда имеешь дело с сильными мира сего.

Работая с монархами, Фуггер понимал, что они могут в любой момент отказаться платить без особых последствий для себя. Его же могли казнить по одному приказу.

10 дукатов (1621 г.), чеканившихся в качестве валюты обращения семьи Фуггеров.

Но у него было то, без чего его заемщики не могут жить: способность мгновенно находить огромные суммы денег.

Монархам и королям не нравились ни Фуггер, ни его условия. Но они не могли жить без него.

Знайте факты

Фуггер понимал ценность хорошей информации. Он создал первую в мире службу новостей и использовал ее, чтобы узнать о событиях, связанных с движением рынка, раньше других.

Император Максимилиан (дед Карла V) однажды сказал банкиру, что Генрих VII отправил ему немного золота в качестве залога за кредит для борьбы с французами.

Император Максимилиан.

Фуггер отказался от сделки, потому что его шпион в Англии сказал ему, что корабли никогда не покидали порт.

Следите за цифрами

Итальянцы изобрели двойную бухгалтерию, а Фуггер был одним из первых к северу от Альп, кто ее использовал.

Он продвинул ремесло, создав сводный баланс для своих многочисленных предприятий.

Герб семьи Фуггеров.

Он также первым отправил аудиторов в поле для проверки деятельности филиалов.

Получите хорошее образование

Фуггер провел несколько лет в качестве ученика в Венеции, деловой столице своего времени.

Он приобрел знания, опыт и связи, которые служили ему всю оставшуюся жизнь.

Венеция.

До конца жизни Фуггер не терял связи с торговой республикой.

Сохраняйте хладнокровие

Австрийский епископ был одним из крупнейших вкладчиков в своем банке.

Когда епископ умер в 1509 г., папа потребовал, чтобы Фуггер немедленно выплатил деньги церкви.

Деньги Фуггера были привязаны к горнодобывающим проектам, и ему не хватало ликвидности для удовлетворения спроса.

Якоб Фуггер с супругой (около 1500 г.).

Вывод средств - или даже слухи о выходе - погубил бы его.

Вместо того чтобы в панике искать деньги или сократить расходы, он щедро тратил деньги, чтобы никто даже не мог подумать, что у него есть проблемы.

Это дало ему время спокойно договориться о сделке, которая спасла его.

Дайте обществу что-либо взамен

Фуггер был не только очень богатым человеком, но и понимал, что должен как-то помогать окружающим людям.

Он известен как создатель "Фуггерай" (Fuggerei, квартал Фуггеров), первого в мире проекта по доступному жилью для людей, оказавшихся в бедственном положении.

Квартал Фуггерай.

Он думал, что любой, кто работал, заслужил крышу над головой.

Арендная ставка составляла всего одну четверть рыночной ставки.

Сейчас Fuggerei остается в эксплуатации и является крупнейшим туристическим центром в родном городе Фуггера Аугсбурге.

Он состоит из семи переулков и изначально был способен вмешать 106 семей. При этом у каждой семьи был отдельный вход, что создавала иллюзию домовладения. В настоящий момент в квартале проживает 150 человек.

Фонд семьи Фуггеров решает, кто может жить в этих домах. Обычно это любой нуждающийся в жилье католик, живущий в Аугсбурге не менее двух лет. Арендная ставка для них составляет 0,88 евро (1 рейнский гульден) в год.