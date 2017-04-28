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Топливно-энергетический комплекс
Как жители китайской деревни создали четыре крупные компании курьерской доставки
13:11 28.04.2017 |
Все началось с компании STO Express, которую в 20-летнем возрасте основал Ни Тэнфэй.
Для затерянной в горах китайской деревушки в Сятане слишком много больших домов. Роскошные автомобили с номерными знаками, которые продаются в Шанхае по $13 000, также позволяют предположить, что деревня эта не простая.
Округ Тонлу на востоке китайской провинции Чжэцзян с населением всего 400 000 человек - родина основателей четырех разных логистических компаний и служб экспресс-доставки. За последние 16 месяцев все четыре компании провели IPO на китайских или иностранных биржах, сделав своих основателей миллиардерами.
Провинция Чжэцзян известна своей предпринимательской культурой и сплоченными бизнес-сообществами. Прибрежное расположение в 1990-е гг. способствовало развитию ориентированных на экспорт производственных предприятий.
Округ Тонлу очень живописный: весной зеленые горы с ковром из желтых цветов, но его отдаленное расположение препятствовало экономическому росту. В начале 1990-х гг. местные деревни населяли очень бедные жители, привыкшие к лишениям и способные выполнять тяжелую физическую работу.
«Люди в Тонлу знали толк в передвижении пешком. Транспорт не был развит, и, чтобы поддерживать контакт с внешним миром, приходилось рассчитывать только на собственные ноги, - говорит Сунь Кань, автор вышедшей в 2014 г. книги, посвященной «банде» курьеров (куайди) из Тонлу. - Первые куайди передвигались на трехколесных велосипедах или другом примитивном транспорте. Городские люди не могут выполнять такую тяжелую работу».
Ночной документооборот
«Крестным отцом» «банды» из Тонлу стал Ни Тэнфэй. В 1993 г. в возрасте 20 лет он основал компанию STO Express, переехав из Тонлу в Ханчжоу, а затем в Шанхай. Он нанял в свою компанию друзей и родственников и начал с доставки сладостей и алкоголя. Однако вскоре Ни осознал, что может заработать гораздо больше, доставляя документы для компаний.
Компаниям-экспортерам нужно было отправлять таможенные декларации из производственных хабов в Чжэцзяне в Шанхай. Почтовая служба China Post доставляла документы из Ханчжоу в Шанхай за три дня, STO стала делать это за одну ночь.
В Сятане, родной деревне Ни с населением 600 человек, есть длинная стена со скульптурными барельефами, посвященными 25-летней истории куайди. На одном из них бюрократ выписывает штраф курьеру-куайди. Сопроводительная надпись поясняет, что на этапе становления отрасли законодательство запрещало частным компаниям оказывать услуги доставки и им приходилось «искать лазейки для выживания».
Следом за лидеромДругие жители Тонлу пошли по стопам Ни. Сам он погиб в автокатастрофе в 1998 г., а его младший брат Ни Тэнюн в 1998 г. основал компанию Yunda Holding. Еще один житель Тонлу, Ю Вэйцзяо, жена которого работала в STO, в 2000 г. создал YTO Express. В 2002 г. еще один выходец из Тонлу, долго работавший в STO, Лай Мэйсон основал компанию ZTO Express.
«Деревня изменилась до неузнаваемости. Те, кто уехали и стали боссами, все построили себе огромные дома. Когда они возвращаются домой после Праздника весны, на дороге выстраивается бесконечная вереница роскошных автомобилей», - рассказывает Фэн Гэньфу, президент торговой палаты Шанхая и Тонлу.
За счет интернета
Бум электронной коммерции в середине 2000-х гг., лидером которого стала Alibaba, привел к экстраординарному росту в секторе доставки. Курьеры рассеялись по всей стране, доставляя одежду, товары для дома, бытовую технику, а в последние годы и свежеприготовленную еду. В 2016 г. логистические компании Китая доставили 31 млрд посылок - на 51% больше, чем годом ранее.
Четыре курьерские компании из Тонлу провели IPO друг за другом. Даже их подходы к осуществлению первичного размещения были похожи. ZTO разместилась на Нью-Йоркской бирже в октябре, три остальные компании вышли на биржи Шанхая или Шэньчжэня, купив уже зарегистрированные на бирже компании и переведя в них свои активы. Это позволило им не ждать несколько лет одобрения на размещение на биржах КНР.
В Сятане 84-летний старик по фамилии Ву нежится на солнце на веранде большого дома. Он одет в элегантную шляпу из твида, носит золотое кольцо и браслет. Ему трудно передвигаться, но его сын - один из 14 родственников, работающих в курьерском бизнесе в Шэньчжэне - нанял двух служанок для ухода за отцом. «Конечно, я помню братьев Ни. В этой деревне все друг другу родственники. Те мальчишки когда-то были совсем нищими, на полу спали», - говорит Ву.
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