Плохое обращение с кандидатами на вакансии может дорого обойтись компании

При поиске работы кандидаты часто сталкиваются с неудобствами вроде необходимости заполнять множество онлайновых заявок и посещать собеседования без возможности узнать результат. Судя по организации процесса подбора персонала, работодатели забывают, что кандидаты на трудоустройство являются еще и их клиентами. В то же время многие исследования подтверждают, что плохое обращение с кандидатами-клиентами может в дальнейшем дорого обойтись компании.

При этом обиженные кандидаты не склонны скрывать свое разочарование. Треть из 438 участников опроса, проведенного компаниями Future Workplace и CareerArc Group, рассказали, что делились с другими людьми негативным опытом, полученным при общении с прошлым или потенциальным работодателем, - лично, через интернет или социальные сети. А более половины тех, кто прочитал негативные отзывы о той или иной компании (или услышал негативные оценки от друзей или знакомых), впоследствии решали не откликаться на ее вакансии, выяснили исследователи.

Осознав, что отношение к соискателям может в будущем отразиться на выручке, многие компании начали подсчитывать ущерб от неудовлетворенных кандидатов и их негативных отзывов, рассказал Кевин Гроссман, президент по глобальным программам некоммерческой организации Talent Board, специализирующейся на подборе персонала. Talent Board работает с такими компаниями, как American Airlines Group, и вручает премию Candidate Experience Awards - аналог «Оскара» в сфере подбора персонала.

Talent Board проанализировала результаты опросов 500 000 кандидатов за последние шесть лет, при этом 80% опрошенных не получили той должности, на которую претендовали. 41% из тех, кому не понравилось поведение работодателя в процессе трудоустройства, выражали намерение в будущем держаться подальше от компании и ее продукции. Напротив, две трети тех, чей опыт общения оказался позитивным, собирались приобретать больше продукции компании, предпринять новую попытку устроиться в нее на работу и рекомендовать ее как работодателя своим знакомым.

Компания Intuit, разработчик финансовых сервисов TurboTax и QuickBooks, решила сделать процедуры подбора персонала менее болезненными для соискателей и обеспечивать кандидатов на большинство постоянных позиций информацией обо всех изменениях статуса их заявок. Если кандидат не получит приглашения на работу, Intuit информирует его об этом и предлагает консультацию с объяснениями, почему он не подошел. Эта практика появилась в компании два года назад, и теперь новые сотрудники с большей охотой рекомендуют работу в Intuit своим знакомым, показывают опросы, проведенные компанией.

Соискатели, даже не получившие места, могут сделать хорошую рекламу, уверен генеральный директор Intuit Брэд Смит. Они не забывают свой позитивный опыт и рекомендуют друзьям пройти собеседование в компании, добавляет он.