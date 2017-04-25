Может ли неискренность помочь вашей карьере

Алина Дизик, BBC Capital

Вам трудно сопереживать коллегам или клиентам? Можно и попритворяться - имитация положительных чувств способна сделать человека счастливее. Но при этом имейте в виду: вашу неискренность легко разоблачить, и она ведет к эмоциональному выгоранию.

Когда к Ребекке Бернард, врачу общей практики из американского штата Флорида, приходит пациент, она не всегда готова посочувствовать его жалобам на здоровье.

Особенно это касается случаев, когда тревожные симптомы появились из-за нездорового образа жизни: например, если из-за ожирения, с которым пациент мог бы совладать, развилось сердечное заболевание.

Однако Бернард всегда ставит пациента на первое место и прячет свои личные чувства за профессиональным поведением и добрым отношением. И всегда делает все возможное, чтобы помочь.

Другими словами, она притворяется. Она говорит, что делает это для блага своей же работы, своих коллег и пациентов.

И она не одинока в таком поведении. Многие из нас говорят на работе то, что нужно сказать, а не то, что на самом деле испытывают.

Но делает ли это нас притворщиками или, что еще хуже, лжецами?

На самом деле нет. На работе многим из нас приходилось обходить молчанием неудобные темы, чтобы не смущать других. Или делать вид, что нам есть дело до того, к чему мы в общем-то равнодушны.

Более того, искусное владение этими приемами может быть очень ценным навыком, но только если пользоваться им умеренно.

Оно может помочь вам в ситуации, когда вам приходится выслушивать нудные и многословные жалобы или заниматься делом, в успех которого вы на самом деле не верите.

В подобных случаях нужно казаться заботливым и сочувствующим, даже если на душе у вас совсем другое.

Многим из нас приходилось обходить молчанием неудобные темы, чтобы не смущать других, и этот навык очень полезен



Так, например, Бернард часто замечает, что коллеги или пациенты перенимают ее эмоциональное состояние.

Именно поэтому она старается казаться им внимательной и заботливой даже тогда, когда на самом деле не испытывает особого сочувствия.

Это не только позволяет ей избегать неприятных ситуаций на работе, но и увеличивает вероятность того, что пациенту станет лучше - ведь он будет охотнее слушать ее советы.

"Иногда приходится силой заставлять себя играть определенную роль, и это приносит свои плоды, - подчеркивает она. - Мне не хотелось бы называть это притворством. Я предпочитаю термин "актерская игра".

Но если вы переживаете, что не можете убедительно сымитировать сочувствие, как сделать так, чтобы вашу неискренность не разоблачили?

Во-первых, Бернард советует использовать язык тела. Чтобы наладить контакт, она использует приемы активного слушания.

Она чуть наклоняется вперед, когда пациент говорит, садится так, чтобы установить визуальный контакт и своими словами повторяет то, что ей только что рассказали.

И хотя в дни с особенно большой нагрузкой ей это дается тяжело, по ее словам, эти усилия не проходят даром.

Изображая позитив

Исследования показывают, что имитация положительных чувств способна сделать человека счастливее.

Например, исследование, проведенное американскими учеными из Университета штата Вашингтон в 2014 году, показало, что студенты высших учебных заведений пяти стран, которые вели себя как всем довольные экстраверты, к концу эксперимента действительно почувствовали себя всем довольными.

Но что, если вы на самом деле испытываете неприязнь к своим коллегам или не верите в успех какого-то дела? Есть ли какие-то минусы в том, чтобы изображать обратное?

Это зависит от того, пытаетесь ли вы поступить правильно или просто пытаетесь манипулировать людьми.

"Люди намного лучше распознают притворство, чем нам кажется", - говорит Моника Уорлайн, научный сотрудник Центра исследований и образования в области сопереживания и альтруизма Стэнфордского университета, штат Калифорния.

По ее словам, мы можем проявлять сочувствие по отношению к коллегам по множеству причин. Уорлайн поясняет, что зачастую за нашим вниманием к товарищам по работе стоят смешанные мотивы, а отнюдь не банальная манипуляция.

Многие прекрасно отличают искренность от неискренности

Например, оказание финансовой поддержки вышестоящему коллеге, готовящемуся к марафону, может быть полезно для ваших с ним отношений, даже если вы и так обычно поддерживаете подобные мероприятия.

"Как правило, мы даем что-то другим взамен на обратную услугу, и это не так неприятно, как бессмысленное притворство", - говорит она.

Когда притворство работает

Так что же делать? Брэндон Смит, психолог из Атланты, специализирующийся в области культуры трудовых отношений, советует проявить любопытство и найти общий язык с собеседником, а не имитировать чувства.

По его словам, проявлять эмпатию легко: нужно просто задавать коллегам вопросы о том, что вас действительно интересует, а затем справляться об их успехах.

Например, если вам неинтересно слушать о том, как ваш коллега провел отпуск, спросите о рабочем проекте, который важен для вас.

Главное - спрашивать о том, что вас действительно волнует, а не просто вести пустой разговор, который может выдать ваши истинные чувства.

"Когда вы проявляете к собеседнику искренний интерес, тот воспринимает это как сопереживание", - говорит он.

Смит добавляет, что проявить внимание к коллеге могут помочь определенные жесты вежливости.

Можно оставить ему записку "Спасибо!", можно подарить небольшой презент или отправить ему ссылки на интересные исследования и актуальные для его работы новости.

Смит также советует клиентам проявлять сопереживание, а не сочувствие, ведь иначе коллеги могут счесть, что их жалеют, и от этого им будет только хуже.

"Сочувствие бывает похоже на жалость", - говорит он и поясняет: ваши коллеги могут почувствовать, что их судят, а не пытаются понять.

"Лучше сделайте своему коллеге что-нибудь приятное", - советует он.

В защиту искренности

Слишком частое притворство может иметь плохие последствия. Изучая это явление, Уорлайн выяснила, что на подсознательном уровне коллеги отличают искренние эмоции и действия от неискренних.

"Люди очень быстро понимают, когда ваше сочувствие поддельное, - говорит она. - Сымитировать искренность сложнее, чем кажется".

Она добавляет, что в результате вы можете просто потерять доверие коллег в других аспектах трудовой жизни.

Кроме того, это не проходит даром и для самих притворщиков. "У людей, которым на работе приходится изображать определенные эмоции, быстрее развивается эмоциональное выгорание", - говорит Уорлайн.

Она добавляет, что если в течение рабочего дня вам приходится носить маску, а не выражать искренние эмоции, вы рискуете впасть в депрессию или просто постоянно испытывать недовольство собственной работой.

Поэтому ученые утверждают, что ради карьеры стоит научиться проявлять искреннюю заботу о коллегах.

Некоторые компании уже привлекают своих сотрудников к изучению определенных тактик поведения, чтобы тем не приходилось симулировать положительные эмоции.

У тех, кто неискренен в общении с коллегами, быстрее развивается эмоциональное выгорание.

Компания Plasticity Labs из города Китченер (провинция Онтарио, Канада) разработала специальную платформу эмоционального интеллекта, при помощи которой сотрудники могут научиться проявлять сочувствие, при этом оставаясь психологически устойчивыми.

По словам Дэйва Уайтсайда из Plasticity Labs, занимающегося исследованиями в области удовлетворенности работников, для этого достаточно выделить всего несколько минут в день.

В настоящий момент около 35 компаний пользуются этой платформой, что помогает им оценить атмосферу, царящую в коллективе.

Сотрудники выполняют упражнения онлайн, рассматривая рабочие проблемы с различных точек зрения, и это помогает им понять мнения разных сторон.

Уайтсайд говорит, что научиться уделять внимание проблемам других можно, просто слушая коллег, а не бросаясь решать их проблемы.

"Все дело в том, чтобы развить способность поставить себя на место другого человека, - подчеркивает он.