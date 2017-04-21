Начиная с 20 лет у молодых людей наступает прекрасное время. Вы по-прежнему учитесь, однако перед вами уже начинают открываться перспективы будущей карьеры.

Именно сейчас вы можете сделать шаги, которые благоприятно скажутся на будущей карьере.

Вы молоды, свободны и можете потратить свое время на занятия, которые в дальнейшем могут помочь не только развить новые навыки и умения, но и обзавестись интересными и нужными контактами.

Ниже представляем 7 занятий, которые могут в будущем помочь в продвижении по карьерной лестнице.

1. Браться за любую работу, которая идет в руки

Существует стереотип о современной молодежи, согласно которому молодые люди сейчас очень требовательные и привередливые в выборе работы.

И зачастую это действительно оказывается так. Однако проблема в том, что никто не будет предоставлять вам работу мечты с высокой зарплатой и кучей бонусов сразу после выпуска из учебного заведения.

В какой-то момент вам придется работать на такой работе, которую вы никак не сможете назвать хорошей. Однако и этот опыт тоже полезен.

Но если вы готовы усердно работать и не будете слишком требовательными, то это поможет удержаться на плаву.

Стоит браться за любую работу, которую вам предложат, так как вы не можете предугадать, какие возможности это может перед вами открыть.

2. Знакомства

Хорошие знакомства - это важно для профессионалов любого возраста, но особенно важно это для представителей молодого поколения.

Чем больше у вас знакомств, тем больше возможностей. Встречайтесь с людьми разного положения, разного образования и из разных сфер деятельности.

Вы можете узнать что-то новое почти от каждого из них. А иногда эти люди смогут предложить вам что-то интересное или открыть перед вами какие-то новые возможности.

Более того, вы можете впечатлить их тем, что такой молодой человек является таким инициативным и готовым учиться новому. Это редкое качество.

Причем речь идет о живом общении, так как социальные сети, несомненно, играют важную роль, однако общение в живую помогает произвести более сильное впечатление на человека.

3. Занимайтесь волонтерской деятельностью

Посмотрите, какие волонтерские организация есть в вашем городе и какие волонтерские мероприятия проходят, и принимайте в них участие.

Волонтерская деятельность поможет вам почувствовать себя частью команды, которая делает что-то важное и нужное. Кроме того, это еще один способ найти хорошие знакомства.

А кроме того, волонтерская деятельность поможет вам развить новые навыки, которые впоследствии будут отражены в вашем резюме и могут произвести приятное впечатление на будущего работодателя.

4. Инвестируйте в новые умения и навыки

У вас есть достаточно много времени, которое вы можете потратить так, как захотите, даже если у вас немного денег. Поэтому это лучший период для того, чтобы получать новые навыки и умения.

Вы можете пойти на курсы, изучать иностранные языки, а если ничего в доступности нет, то в интернете много курсов, которые вы можете осваивать самостоятельно.

Высока вероятность того, что эти навыки и знания, которые вы получите сейчас, впоследствии помогут вам выстроить успешную карьеру или получить нужное вам место в крупной компании. Или даже создать собственный бизнес.

Но даже если это не пригодится вам в работе, курсы и занятия помогут обзавестись новыми знакомствами, которые могут открыть новые возможности.

5. Разнообразьте свою работу

За исключением тех случаев, когда вы делаете огромный прогресс в карьере, не стоит оставаться на одном месте слишком долго.

Вам захочется разнообразить свою работу, так как у вас еще есть время на поиски того, чего вам действительно хочется.

Да, частая смена работы не очень хорошо для вашего резюме. Но если рынок свободен, а работа в разных местах может дать вам новые навыки, умения и знакомства, которые в будущем пригодятся в карьере.

Несомненно, это также дает вам возможность для новых контактов.

6. Рискуйте

Когда вам чуть за 20, вам нечего терять. Именно это время идеально для того, чтобы рисковать.

Именно это время идеально для того, чтобы сделать что-то сумасшедшее.

У вас есть идея для нового бизнеса? Попробуйте!

Вы хотите переехать на другой конец страны и начать там свою карьеру? Езжайте!

Может случиться так, что у вас больше не будет такого шанса, поэтому сделайте это сейчас, чтобы потом не жалеть об утерянных возможностях.

7. Что-то, чем можно гордиться

Неважно, где вы работаете, сколько вы получаете или какой у вас опыт, вы имеете возможность сделать что-то, чем вы будете потом гордиться.

Это проекты, активы или какие-либо достижения, которые вы можете использовать в личной беседе или в резюме.

Этим достижением вы покажете, что вы можете хорошо работать, что вы имеете необходимые навыки и знания.