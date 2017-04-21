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Топливно-энергетический комплекс
Украинская антишок-насадка для велосипеда собрала на Kickstarter в 9 раз больше заявленной суммы
23:15 20.04.2017 |
Сегодня на краудфандинговой платформе Kickstarter завершился сбор средств на проект украинцев Юрия Копицы и Катерины Кравчук Rinsten Spring. Как сообщает AIN.ua, это амортизатор на велосипедную седушку, который позволяет сделать ее более «отзывчивой», а также нивелировать скачки на неровных трассах и неприятные ощущения в позвоночнике. На проект планировали собрать $15 000, но половина суммы была на счету кампании уже за первые сутки. Итоговые сборы превысили план в 9 раз и составили $136 000.
Приобрести насадку по меньшей цене пожелали 2500 бекеров на Kickstarter. Рыночная цена планируется на уровне $50 за штуку, однако ранним пташкам Rinsten Spring обойдется от $25 до $31. Производство планируют запустить в апреле, а в июле текущего года начать первые поставки бекерам.
Rinsten Spring состоит из пяти частей и легко устанавливается на седло велосипеда любой модели и конфигурации. По словам разработчиков, на установку уйдет не больше минуты. Насадка амортизирует в трех направлениях, сводя на нет любые толчки и удары.
Как пояснил основатель и СЕО компании Юрий Копица, краудфандинг для команды является не источником привлечения средств, а скорее маркетинговым инструментом. «Мы строим большую велосипедную компанию, и для нас это часть плана по ее развитию. Это маркетинг, возможность получить узнаваемость бренда на мировом рынке, проверить спрос и получить фидбек от бекеров из разных стран», - пояснил он.
По его словам, результат мог бы быть больше. «Если бы мы знали на старте все то, что знаем сейчас, то могли бы собрать не $135 000, а полмиллиона. Установленная цель в $15 000 - это то, что ты планируешь собрать за первые сутки, когда запускаешься. Потому что на Kickstarter очень важна динамика: чем быстрее кампания соберет заявленную сумму, тем больше вероятность, что ее заметят - сам Kickstarter про нее напишет, другие напишут... Мы собрали не за первые сутки, а за вторые, но в целом я доволен результатом», - прокомментировал Копица.
Производить амортизаторы будут в Китае. А уже в ближайшее время Rinsten обещает вернуться на Kickstarter с новым продуктом.
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