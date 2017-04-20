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Средний возраст ученых и изобретателей, внесших наиболее значимый вклад в развитие технологичных отраслей США, составляет 47 лет
20:32 19.04.2017 |
Средний возраст инноваторов в США составляет 47 лет. Таковы данные исследования проведенного Фондом информационных технологий и инноваций в 2016 г. Об этом пишет Qartz.
Изучив демографические данные свыше 900 человек, которые внесли наиболее значимый вклад в развитие технологичных отраслей в США, ученые пришли к выводу, что только 5,8% из них были в возрасте от 18 до 30 лет, а наибольшее количество инноваторов пришлось на людей в возрасте от 46 до 50 лет.
В частности, в области биологических наук, материаловедения и информационно-технологических областях лица, подавшие патенты, как правило, находятся во второй половине своей карьеры.
Эти результаты совпадают с результатами исследования 2009 года Джона Уолша в Технологическом институте Джорджии и Садао Нагаока в Университете Хитоцубаши в Японии, в котором они проанализировали выборку из 1900 изобретателей в США и установили, что средний возраст американских изобретателей составляет 47. Более 20% изобретателей находились в возрасте 50 лет, а более 10% - 60 лет и старше, и только 5% всех опрошенных изобретателей подали заявки на патент до 25 лет.
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