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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Все больше международных фирм используют английский как единственный язык общения

 

Все больше международных фирм используют английский как единственный язык общения, даже если расположены в Японии или Франции. Почему так происходит и какие трудности испытывают их сотрудники, рассказывает обозреватель BBC Capital.

Практически все рабочие совещания, которые посещает Кейко Классен, проводятся на английском языке.

Казалось бы, что тут такого? Но дело в том, что ее компания находится в Италии, а сама Кейко родом из Нидерландов.

На одном из последних собраний, где только она была иностранкой, ее коллеги перешли с английского - общего для всех языка - на свой родной, итальянский, потому что у одного из них возникли проблемы с пониманием.

"Это было как в кино, - говорит Классен. - Как только они переключились, сразу же стало видно, как проявляется их культура".

В компании ITT Motion Technologies, расположенной в городе Лайнате на севере Италии, Классен занимает должность исполнительного директора по коммуникациям.

Здесь каждый руководящий сотрудник должен владеть английским, и практически вся переписка ведется именно на этом языке.

В компании работает 4500 человек, филиалы находятся в Японии, Китае, Индии и Германии, поэтому английский пока не является ее официальным корпоративным языком.

Но в то же время это единственный язык, которым владеют все сотрудники, пусть и не в совершенстве.

 

В других фирмах, в том числе французской компании Sodexo, работающей в сфере общественного питания, английский постепенно приобретает статус официального языка.

В течение многих лет электронные письма, вебинары и другие материалы здесь переводили на целых восемь языков, включая французский, английский и испанский.

Во время общих собраний с участием многочисленных сотрудников тоже было необходимо обеспечивать перевод на несколько языков.

Однако в январе компания объявила, что ее руководящий состав переходит на английский язык.

К концу года все руководители, в подчинении которых находятся 500 000 сотрудников в 80 странах мира, будут говорить только на нем.

Среди других компаний, расположенных не в англоязычных странах, но решивших перейти на английский, можно отметить автопроизводителя Nissan, чья штаб-квартира находится в японской Иокогаме.

Еще с конца 1990-х годов в компании реализуется стратегия, направленная на использование английского языка как основного.

В 2015 году еще один автомобилестроитель, японская компания Honda со штаб-квартирой в Токио, объявила, что к 2020 году ее корпоративным языком станет английский.

Немецкий производитель электротехники Siemens сделал английский своим официальным языком уже несколько лет назад.

По словам Цзя Линь Се, профессора Школы менеджмента им. Дж. Ротмана (Торонто, Канада), многие компании вскоре могут перейти на английский язык.

У большинства из них, в том числе Sodexo, довольно простая цель: говоря только на одном языке, руководящие работники из Южной Америки смогут сотрудничать с коллегами из Франции или США.

Вице-президент группы компаний Sodexo по вопросам внутрикорпоративных коммуникаций и изменений Ким Беддарр-Фонтен считает, что это лишь один из аспектов более масштабных культурных перемен в компании.

"В наши дни бизнес все чаще приобретает международный характер, - говорит она. - Мы хотим работать эффективнее, сотрудничая со многими странами мира. Английский помогает добиться поставленных целей".

Английский для всех

 

Эти перемены - вовсе не возвращение к колониализму и не претензия на культурное превосходство.

В Европе почти 80% детей учат английский с начальных классов, а в Китае, как показал опрос, проведенный Научно-исследовательским институтом образования XXI века (Пекин) в 2013 году, 70% родителей хотят, чтобы их дети учили этот язык, чтобы потом поступить в престижное учебное заведение.

"Кроме того, английский - это один самых емких и простых в изучении языков, - говорит Линь Се. - Он является официальным языком обучения во многих школах и университетах разных стран".

Теоретически Sodexo могла сделать своим официальным языком французский - в конце концов, она была основана во Франции 50 лет назад.

Но дело в том, что в этой стране работают всего 35 000 ее сотрудников, в то время как остальные 125 000 живут в США.

"Мне кажется, что если бы мы решили сделать международным языком компании французский, нас ждал бы бунт", - отмечает Беддарр-Фонтен.

Тем не менее указанные изменения касаются только 200 высших должностных лиц компании и 1600 руководящих сотрудников - как и во многих других компаниях, где английский также внедряется только среди высокопоставленных сотрудников, которые обязаны им владеть.

А сотрудники более низкого уровня, не говорящие по-английски, будут продолжать общаться и вести переписку на разных языках.

Однако Беддарр-Фонтен не исключает, что так будет не всегда. Она добавляет, что в будущем материалы компании будут переводиться на меньшее количество языков.

"Переходить на английский язык нужно непременно", - считает она.

Разумный подход

Возможно, английский и доминирует в сфере бизнеса, но он не используется повсеместно и не везде является приоритетным языком для изучения.

Так, например, в Бразилии его учит всего 5%, а в Италии на нем говорит лишь около 29% населения.

По мнению Линь Се, если компания хочет плавно перейти на новый язык и дать своим работникам возможность подняться по карьерной лестнице, она должна предлагать уроки английского сотрудникам более низкого уровня и не сосредоточивать внимание только на руководстве.

 
Именно так и поступили в Nissan. Присваивая английскому языку статус официального, компания учла, что не все смогут легко ад

"Они поняли, что существует языковой барьер и что стать по-настоящему международной компанией они смогут только при условии, что помогут своим сотрудникам его преодолеть", - говорит Линь Се.

И в Sodexo, и в ITT Motion Technologies сотрудники, желающие повысить свой уровень владения английским, могут пройти необходимые курсы.

Сопереживание и нюансы

И все же людям, которые вынуждены перейти на совершенно новый для себя язык общения, нельзя не посочувствовать.

Только представьте, что вам вдруг придется разговаривать на языке, который для вас не родной или которым вы не очень хорошо владеете.

Классен считает, что и начальники, и коллеги должны осознавать, что некоторые сотрудники могут не в полной мере понимать сказанное. Это может привести к недоразумениям и вызвать чувство неловкости.

Ей не раз приходилось слышать, как сотрудник, проводящий экскурсию по предприятию, начинает разговор с извинения за свой английский, даже если владеет им безупречно.

"Из-за неуверенности в себе они сталкиваются с трудностями, которые им приходится преодолевать в одиночку", - говорит она.

Бывает и так, что страх перед языковым барьером не позволяет сотрудникам проявить себя.

На собраниях с участием своих китайских коллег Классен часто видит, что многие из них молчат, пока их напрямую не попросят высказаться.

По ее словам, они не хотят потерять лицо, использовав не то слово и случайно сказав что-то смешное.

"Нужно помнить об этом и приглашать их к участию в обсуждении", - говорит Классен.

Сонита Лонто, вице-президент по маркетингу Siemens, говорит, что те, для кого английский не родной, часто не разбираются в нюансах языка.

В то же время, считает она, главное - чтобы сотрудники понимали общий смысл и чтобы им удобно было работать вместе.

По ее словам, носители языка и те, кто хорошо им владеет, должны при необходимости повторять сказанное и делать так, чтобы их поняли все.

Это особенно касается носителей английского, которые считаются худшими коммуникаторами.

Лонто успела поработать в нескольких международных компаниях, где английский был основным языком, и у нее никогда не возникало проблем.

Но, конечно, случались и забавные ситуации. Однажды, говоря о стратегиях по снижению выбросов парниковых газов, одна из ее немецких коллег упомянула "низкоуглеводные решения" (low carb solutions) вместо "низкоуглеродных" (low carbon).

Тем не менее Лонто считает, что переход на английский в качестве корпоративного языка оправдан.

"Если китаец встретится со своим коллегой с Ближнего Востока, они будут говорить по-английски. Им не нужно будет знать языки друг друга", - говорит она.
 

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23.03 По­че­му про­грам­мы дол­го­сроч­но­го сти­му­ли­ро­ва­ния ино­гда не ра­бо­та­ют

21.03 Как во­семь сер­дец по­мо­га­ли Дэ­ви­ду Рок­фел­ле­ру пра­вить ми­ром

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