Сильнее всего пострадают США - под угрозой лишиться своих рабочих мест из-за роботизации здесь оказалось более 40% работников. В Германии этот показать составляет 35%, а в Великобритании - 30%. Один из самых низких показателей в Японии - 21%.

Столь высокая доля рабочих мест, которые могут в ближайшие 15 лет оказаться сокращены, связана с высоким числом профессий, предполагающих рутинное выполнение определенных действия. То есть речь идет о работе на производственных лентах или в бюрократическом аппарате.

В Японии же наблюдается обратная ситуация: одна из ключевых проблем для японских компаний - это дефицит квалифицированных кадров.

Анализ финансовых результатов 193 крупных компаний Японии, проведенный экспертами агентства Reuters, показал, что доля затраты на рабочую силу в общем объеме расходов находится на самом высоком уровне по крайней мере пять лет.

Некоторые компании в таких условиях вынуждены адаптироваться и повышать продуктивность труда. Производители все чаще идут по пути автоматизации труда и использования роботов. Фактически в Японии уже прошла первая волна автоматизации на фоне демографических проблем и нежелания правительства пускать в страну иностранную рабочую силу.

В соответствии с исследованием отрасли, наиболее уязвимые перед автоматизацией, - это транспорт, завод ( промышленное производство) и розничная торговля

Роботизация в США

Исследование "Роботы и вакансии: данные по рынку труда в США" показало, что за последние пару десятилетий в США было потеряно только 360-670 тыс. рабочих мест в результате роботизации. Также известно, что в ближайшие десять лет могут быть потеряны 3,5 млн постоянных рабочих мест, что приведет к увеличению безработицы более чем на 2%.

Так, в следующие 10 лет ожидается два сценария развития роботизации производства. По самому агрессивному сценарию мировые объемы роботизации к 2025 г. вырастут в четыре раза.

Иными словами, на каждую тысячу рабочих будет приходиться более 5,25 робота в США. Согласно оценкам это приведет к снижению занятости на 0,94-1,76 процентного пункта и сокращению заработной платы на 1,3-2,6 процентного пункта в период с 2015 по 2025 гг.

Конечно, последствия могут оказаться и более драматическими, если учесть, что потери рабочих мест в значительной степени сконцентрированы в нескольких отраслях. В автомобильной промышленности занято 39% существующих промышленных роботов, в электронной промышленности - 19%, в сфере производства металлических изделий - 9%, в пластмассовой промышленности и сегменте производства химических веществ - 9%.

В долгосрочной перспективе потеря низкоквалифицированных трудовых кадров в США неизбежна. Кроме того, дополнительные правила, такие как повышение минимальной заработной платы и пограничные тарифы, лишь усугубят этот процесс и сделают еще более привлекательными различные инвестиционные проекты.