Финансовые новости
- |
- 11.04.17
- |
- 16:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
PwC: Роботизация может серьезно подкосить число рабочих мест в ближайшие 15 лет в развивающихся странах
15:41 11.04.2017 |
Сильнее всего пострадают США - под угрозой лишиться своих рабочих мест из-за роботизации здесь оказалось более 40% работников. В Германии этот показать составляет 35%, а в Великобритании - 30%. Один из самых низких показателей в Японии - 21%.
Столь высокая доля рабочих мест, которые могут в ближайшие 15 лет оказаться сокращены, связана с высоким числом профессий, предполагающих рутинное выполнение определенных действия. То есть речь идет о работе на производственных лентах или в бюрократическом аппарате.
В Японии же наблюдается обратная ситуация: одна из ключевых проблем для японских компаний - это дефицит квалифицированных кадров.
Анализ финансовых результатов 193 крупных компаний Японии, проведенный экспертами агентства Reuters, показал, что доля затраты на рабочую силу в общем объеме расходов находится на самом высоком уровне по крайней мере пять лет.
Некоторые компании в таких условиях вынуждены адаптироваться и повышать продуктивность труда. Производители все чаще идут по пути автоматизации труда и использования роботов. Фактически в Японии уже прошла первая волна автоматизации на фоне демографических проблем и нежелания правительства пускать в страну иностранную рабочую силу.
В соответствии с исследованием отрасли, наиболее уязвимые перед автоматизацией, - это транспорт, завод ( промышленное производство) и розничная торговля
Роботизация в США
Исследование "Роботы и вакансии: данные по рынку труда в США" показало, что за последние пару десятилетий в США было потеряно только 360-670 тыс. рабочих мест в результате роботизации. Также известно, что в ближайшие десять лет могут быть потеряны 3,5 млн постоянных рабочих мест, что приведет к увеличению безработицы более чем на 2%.
Так, в следующие 10 лет ожидается два сценария развития роботизации производства. По самому агрессивному сценарию мировые объемы роботизации к 2025 г. вырастут в четыре раза.
Иными словами, на каждую тысячу рабочих будет приходиться более 5,25 робота в США. Согласно оценкам это приведет к снижению занятости на 0,94-1,76 процентного пункта и сокращению заработной платы на 1,3-2,6 процентного пункта в период с 2015 по 2025 гг.
Конечно, последствия могут оказаться и более драматическими, если учесть, что потери рабочих мест в значительной степени сконцентрированы в нескольких отраслях. В автомобильной промышленности занято 39% существующих промышленных роботов, в электронной промышленности - 19%, в сфере производства металлических изделий - 9%, в пластмассовой промышленности и сегменте производства химических веществ - 9%.
В долгосрочной перспективе потеря низкоквалифицированных трудовых кадров в США неизбежна. Кроме того, дополнительные правила, такие как повышение минимальной заработной платы и пограничные тарифы, лишь усугубят этот процесс и сделают еще более привлекательными различные инвестиционные проекты.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин инициирует отмену налогообложения пенсий работающих пенсионеров с октября
|Банкиры сожалеют об отставке Гонтаревой и надеются на назначение независимого главы НБУ
|Дотационный кормилец. Кому выгодны экономические мифы о Донбассе
|Когда начнутся новые бои за Ясиноватский блокпост
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Государственные закупки для всех
В РУБРИКЕ
|PwC: Роботизация может серьезно подкосить число рабочих мест в ближайшие 15 лет в развивающихся странах
|Зачем Uber менять корпоративную культуру
|9 навыков, которые существенно улучшат ваше резюме
|Что мы на самом деле имеем в виду, говоря "Я очень занят!"
|10 неожиданных вопросов, которые может задать стартапу венчурный инвестор
|Шведским работникам начали вживлять микрочипы под кожу
|Avon меняет стратегию, чтобы выбраться из убытков
Это интересно
|В Apple изобретён "плетёный" дисплей
|Infiniti раскрыла дизайн нового большого внедорожника
|Lenovo Blade: необычный гибрид планшета и ноутбука
|Мошенники внедрили на Google Play новую бизнес-модель
|9 навыков, которые существенно улучшат ваше резюме
|Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+: кроссовер с динамикой спорткара
|Adidas представила новую модель кроссовок с распечатанной на 3D-принтере подошвой