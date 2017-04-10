Компания Uber Technologies собирается серьезно изменить корпоративную культуру, заявила в конце марта журналистам член совета директоров компании Арианна Хаффингтон. Основательница и главный редактор американского интернет-издания The Huffington Post, Хаффингтон вошла в совет директоров Uber Technologies в прошлом году специально, чтобы развить «эмоциональную» сторону компании. Она сказала также, что Uber уже некоторое время ищет кандидатов на должность главного операционного директора и уже значительно продвинулся на этом пути. Тот, кто займет эту должность, будет помогать в управлении компанией ее основателю и генеральному директору Трэвису Каланику.

В последнее время Хаффингтон часто приходится выступать от лица Uber. Компания переживает ряд скандалов вокруг некоторых ее топ-менеджеров, рост недовольства водителей, клиентов и сотрудников. В феврале бывшая сотрудница Uber обвинила одного из менеджеров компании в сексизме и домогательствах. Девушка рассказала, что она и другие женщины в компании систематически подвергались сексуальным домогательствам со стороны своих коллег, а руководство закрывало на это глаза из-за квалификации и опытности таких работников. Каланик нанял для расследования этих фактов бывшего генпрокурора США Эрика Холдера. Хаффингтон следит за ходом расследования от имени совета директоров.

В марте в сеть попала видеозапись конфликта Каланика с одним из водителей Uber. Генеральный директор поскандалил с водителем Фаузи Камелем из-за низких зарплат таксистов. После этого Каланик признал, что в одиночку управлять компанией ему нелегко и он нуждается в помощи. Однако публичная реакция Каланика на скандалы была довольно формальной и свелась к постам в его блоге и к адресованным сотрудникам компании письмам, которые затем попали в сеть.

«В компании действительно есть стремление к внутренним изменениям, - заявила Хаффингтон. - Ключом к успеху станет создание великой культуры. И в будущем в Uber не будет места хамам, даже если они великолепные работники. Не будет допускаться никакое поведение, за исключением абсолютно уважительного».

Подобные высказывания необычны для компании, которая бесцеремонно врывалась на новые рынки, не принимала в расчет требования регуляторов и протесты традиционных служб такси и заработала рыночную оценку почти в $70 млрд. За последнее время Uber покинули многие топ-менеджеры. Так, президент компании Джефф Джонс ушел в отставку спустя всего полгода после прихода в Uber. Он заявил, что его «установки и подходы к лидерству, которые помогли ему построить карьеру», оказались несовместимы с тем, что он увидел в Uber. Решение Джонса стало полной неожиданностью для всех. Но Uber ничего не разъяснил и только поблагодарил Джонса за полгода работы в компании. Из Uber также уволились вице-президент по продуктам и развитию Эд Бейкер, Раффи Крикорян, занимавшийся разработкой беспилотных автомобилей, и Брайан Макклендон, курировавший разработку картографического программного обеспечения.

Инвесторы Uber Митч и Фреда Кейпор назвали культуру компании «токсичной» и раскритиковали ее менеджмент за замедленную реакцию на скандалы.

«Нам повезло, что наш бизнес продолжает расти. На прошлой неделе американские клиенты совершили больше поездок с Uber, чем за любую другую неделю в истории компании», - заявила Рейчел Холт, руководящая бизнесом компании в США и Канаде.

Кроме Хаффингтон и Холт на встрече присутствовали руководитель службы по работе с персоналом Uber Лиана Хорнси и PR-менеджер Рейчел Уэтстоун. Среди прямых подчиненных Каланика большинство - мужчины. В совете директоров Uber Хаффингтон - единственная женщина. Она утверждает, что в ближайшее время компания опубликует отчет о расовой и гендерной структуре штата своих сотрудников. Внутреннее расследование обвинений в сексуальных домогательствах завершится к концу апреля.

Хорнси добавила, что Uber пересматривает систему выплат и оценки сотрудников - некоторые работники называли ее инструментом подавления, который применяется в отношении недовольных.

По словам Холт, Uber изменит и систему присвоения рейтингов водителям. Надо сделать так, чтобы пара негативных отзывов не обрушивала высокие показатели тысяч предыдущих поездок.

Поиском операционного директора для Uber занимается рекрутинговая компания Heidrick & Struggles International. По словам осведомленных источников, менеджмент компании хочет найти такого управленца, который станет для Uber тем же, чем стала Шерил Сандберг для Facebook и молодого гендиректора социальной сети Марка Цукерберга. «Uber нужен лидер с большим операционным опытом и знанием бизнеса в сфере предоставления услуг. Мы понимаем, что найти человека с таким набором компетенций сложно», - заявила Хаффингтон.