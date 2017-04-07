Поиск новой работы может оказаться очень сложным занятием. Вам придется балансировать между написанием писем, рассылкой резюме, прохождением собеседований и выполнением текущих заданий на старой работе.

Если ваше резюме уже готово, то, вероятно, стоит дополнить его, вписав важные навыки и умения.

Именно эти навыки позволят вам выглядеть более выгодно среди других кандидатов и выделяться на общем фоне.

Ниже мы представляем основные навыки, которые стоит упомянуть в своем резюме и которые могут сделать вас желанным сотрудником в любой компании.

1. Adobe Photoshop

Если вы хотите найти более творческую работу, то редактура фотографий и графический дизайн, базовые знания Photoshop - это, как правило, стандартные требования.

Удобство заключается в том, что сейчас очень много соответствующей литературы, позволяющей получить необходимые навыки и основные знания в этой области.

А кроме того, существует множество курсов (в том числе онлайн-курсов), которые помогут изучить необходимые техники работы с графическим редактором.

2. Microsoft Excel

Те, кто работают в финансовой сфере, проводят большую часть дня, анализируя информацию и работая с ней в Microsoft Excel.

Поэтому важно хорошо знать и уметь работать с этой программой.

В интернете также множество курсов и обучающих программ, где можно узнать о том, как работает программа.

3. Английский или любой другой иностранный язык

Выучить иностранный язык - задача не из простых. Это требует больших интеллектуальных усилий, запоминания больших блоков информации.

Однако преимущества от знания иностранного языка будут огромными.

Даже если вы не будете непосредственно работать с иностранным языком, его знание сыграет вам на руку.

Люди, говорящие на нескольких языках, отличаются хорошей памятью, они многозадачны, и в целом их с большим желанием принимают на любой работе.

4. Веб-программирование

Базовые знания в области веб-программирования полезны в самых разных профессиях, причем не все они связаны непосредственно с программированием.

Вам могут понадобиться базовые знания HTML, CSS и javascript, и их знание будет большим преимуществом.

Эти знания можно получить, не выходя из дома: интернет предлагает множество онлайн-курсов и обучающих программ.

5. WordPress

Вне зависимости от того, являетесь вы состоявшимся редактором или выпускником вуза, находящимся в поиске своей первой работы, вам может пригодиться знание этой программы.

Знание WordPress - отличный стартовый навык, который позволит получить неплохую работу даже выпускнику вуза.

Кроме того, этот навык также можно получить на онлайн-курсах.

6. Умение говорить на публике

Неважно, в какой сфере вы работаете, так или иначе вы окажетесь в ситуации, когда будет необходимо говорить перед большой группой людей.

Некоторым людям это дается без особых проблем, а для кого-то это окажется сложной задачей.

Если вы относитесь ко второй категории людей, то не стоит отчаиваться: сейчас очень много курсов и тренингов, позволяющих раскрыться и повысить уверенность в себе во время публичных выступлений.

7. SEO

SEO (поисковая оптимизация) - важный навык, который может существенно ускорить ваш карьерный рост, так как потенциальный работодатель будет рад, если найдется человек, способный продвинуть сайт и повысить число кликов.

Обучение этому навыку - дело непростое, однако стоит попытаться, чтобы в дальнейшем обеспечить себе не только уважение коллег, но и стремительный карьерный рост и рост заработной платы.

8. Google Analytics

Если вас заинтересовал курс SEO, то еще одним шагом в правильном направлении будет курс Google Analytics.

Сначала вы учитесь оптимизировать продвижение материала в интернете, а затем вам необходимы навыки, чтобы проанализировать результаты работы. Мы даже не упоминаем тот факт, что этот навык самым положительным образом скажется на вашей карьере и соответственно зарплате.

9. Управление сбытом продукции

Неважно, являетесь вы сотрудником отдела маркетинга или нет, в вашей карьере вам может пригодиться знание и умение наращивать сбыт продукции, а также знание механизмов, которые влияют на этот процесс.