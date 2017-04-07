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9 навыков, которые существенно улучшат ваше резюме
17:41 07.04.2017 |
Поиск новой работы может оказаться очень сложным занятием. Вам придется балансировать между написанием писем, рассылкой резюме, прохождением собеседований и выполнением текущих заданий на старой работе.
Если ваше резюме уже готово, то, вероятно, стоит дополнить его, вписав важные навыки и умения.
Именно эти навыки позволят вам выглядеть более выгодно среди других кандидатов и выделяться на общем фоне.
Ниже мы представляем основные навыки, которые стоит упомянуть в своем резюме и которые могут сделать вас желанным сотрудником в любой компании.
1. Adobe Photoshop
Если вы хотите найти более творческую работу, то редактура фотографий и графический дизайн, базовые знания Photoshop - это, как правило, стандартные требования.
Удобство заключается в том, что сейчас очень много соответствующей литературы, позволяющей получить необходимые навыки и основные знания в этой области.
А кроме того, существует множество курсов (в том числе онлайн-курсов), которые помогут изучить необходимые техники работы с графическим редактором.
2. Microsoft Excel
Те, кто работают в финансовой сфере, проводят большую часть дня, анализируя информацию и работая с ней в Microsoft Excel.
Поэтому важно хорошо знать и уметь работать с этой программой.
В интернете также множество курсов и обучающих программ, где можно узнать о том, как работает программа.
3. Английский или любой другой иностранный язык
Выучить иностранный язык - задача не из простых. Это требует больших интеллектуальных усилий, запоминания больших блоков информации.
Однако преимущества от знания иностранного языка будут огромными.
Даже если вы не будете непосредственно работать с иностранным языком, его знание сыграет вам на руку.
Люди, говорящие на нескольких языках, отличаются хорошей памятью, они многозадачны, и в целом их с большим желанием принимают на любой работе.
4. Веб-программирование
Базовые знания в области веб-программирования полезны в самых разных профессиях, причем не все они связаны непосредственно с программированием.
Вам могут понадобиться базовые знания HTML, CSS и javascript, и их знание будет большим преимуществом.
Эти знания можно получить, не выходя из дома: интернет предлагает множество онлайн-курсов и обучающих программ.
5. WordPress
Вне зависимости от того, являетесь вы состоявшимся редактором или выпускником вуза, находящимся в поиске своей первой работы, вам может пригодиться знание этой программы.
Знание WordPress - отличный стартовый навык, который позволит получить неплохую работу даже выпускнику вуза.
Кроме того, этот навык также можно получить на онлайн-курсах.
6. Умение говорить на публике
Неважно, в какой сфере вы работаете, так или иначе вы окажетесь в ситуации, когда будет необходимо говорить перед большой группой людей.
Некоторым людям это дается без особых проблем, а для кого-то это окажется сложной задачей.
Если вы относитесь ко второй категории людей, то не стоит отчаиваться: сейчас очень много курсов и тренингов, позволяющих раскрыться и повысить уверенность в себе во время публичных выступлений.
7. SEO
SEO (поисковая оптимизация) - важный навык, который может существенно ускорить ваш карьерный рост, так как потенциальный работодатель будет рад, если найдется человек, способный продвинуть сайт и повысить число кликов.
Обучение этому навыку - дело непростое, однако стоит попытаться, чтобы в дальнейшем обеспечить себе не только уважение коллег, но и стремительный карьерный рост и рост заработной платы.
8. Google Analytics
Если вас заинтересовал курс SEO, то еще одним шагом в правильном направлении будет курс Google Analytics.
Сначала вы учитесь оптимизировать продвижение материала в интернете, а затем вам необходимы навыки, чтобы проанализировать результаты работы. Мы даже не упоминаем тот факт, что этот навык самым положительным образом скажется на вашей карьере и соответственно зарплате.
9. Управление сбытом продукции
Неважно, являетесь вы сотрудником отдела маркетинга или нет, в вашей карьере вам может пригодиться знание и умение наращивать сбыт продукции, а также знание механизмов, которые влияют на этот процесс.
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