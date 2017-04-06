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Что мы на самом деле имеем в виду, говоря "Я очень занят!"
13:12 06.04.2017 |
Вы говорите, что очень заняты, и страшно гордитесь собой? Обозреватель BBC Capital объясняет, почему ваш босс и ваши коллеги могут иметь совершенно иные соображения на этот счет.
Многие из нас на вопрос "Как дела?" отвечают, что в работе по уши, разрываются на части или - если вопрос задан австралийцу - распластались, как ящерица на водопое.
Но как бы ни был сформулирован ваш ответ, он будет подразумевать одно - "я занят".
Заявлять об этом во всеуслышание или демонстрировать свою загруженность, постоянно проверяя телефон и заглядывая в ноутбук во время собрания или выполняя несколько задач одновременно и при этом не уделяя ни одной из них должного внимания, стало обычным делом.
На первый взгляд - вполне безобидное явление. Но так ли это на самом деле?
Сообщая другим о своей занятости, мы подсознательно гордимся этим. Но на самом деле это никого не удивляет.
Что еще хуже, впечатление, которое мы производим на коллег или близких, может навредить нашей карьере и отношениям. По крайней мере, так утверждают эксперты.
Все дело в том, что не вы один чувствуете себя перегруженным. В конце 2014 - начале 2015 гг. был проведен опрос, участие в котором приняли 9700 работающих на полную ставку сотрудников из восьми стран мира.
Около половины управленцев заявили, что за последние пять лет количество рабочих часов у них резко возросло.
Каждый третий жаловался, что ему все труднее сочетать работу и личную жизнь.
Среди причин возрастания рабочей нагрузки респонденты опроса, проведенного фирмой по оказанию профессиональных услуг EY, назвали незащищенность в сфере труда, работу с клиентами и партнерами из различных часовых поясов и необходимость всегда оставаться на связи.
Вы не так сильно заняты, как думаете
И дело не в том, что мы сами создали подобные обстоятельства, и не в том, что мы сейчас во многом зависим от гаджетов и приложений, круглосуточно обитая в цифровом мире.
"Я сменил немало мест работы и часто видел, как превозносят загруженность делами", - говорит консультант в области управления персоналом Эд Болдуин, проработавший в этой сфере 25 лет.
"Работники видят, что руководство очень занято, и если они хотят карьерного роста, они стремятся выглядеть так, будто у них тоже дел по горло", - поясняет он.
На первый взгляд это кажется довольно умным ходом. В конце концов, нам говорят, что нужно одеваться соответственно должности, на которую вы претендуете, и вести себя так, как ведут себя люди, уже добившиеся успеха на этом поприще.
Однако показная занятость - скорее исключение из этого проверенного временем правила.
По словам Болдуина, вместо того, чтобы произвести положительное впечатление, вы можете показаться потенциальному нанимателю неэффективным и невежливым сотрудником.
Существует распространенное заблуждение: если делать вид, что вы заняты, даже если это не так, ваш босс, коллеги, члены семьи или друзья будут вас больше ценить.
Возможно, когда-то это и было правдой, но сейчас воспринимается скорее как машинальная попытка отгородиться от окружающих.
На самом деле подобное поведение подразумевает нечто совершенно иное.
Как объясняет Эд Болдуин, стратег и консультант в области управления персоналом из Денвера, штат Колорадо, этим вы как будто показываете: вы ждете, что вас будут оценивать по тому, насколько занятым вы выглядите, а не по реальным результатам вашей работы.
Вы словно говорите: "Я не очень хорошо планирую свое время". И демонстрируете, что ваш собеседник не имеет для вас особого значения.
Сильвия Белецца, доцент кафедры маркетинга Бизнес-школы Колумбийского университета в Нью-Йорке и соавтор научного исследования под названием "Показное потребление времени" (Conspicuous Consumption of Time), считает, что занятость и отсутствие свободного времени стали символами высокого статуса.
По словам Белеццы, в прошлом, примерно до начала 1960-х, расслабленный образ жизни считался признаком богатства и успеха, но сегодня верно как раз обратное.
На организованном рынке труда, где хедхантеры ищут лучших кандидатов, очень занятых людей рассматривают как специалистов, обладающих навыками и качествами, на которые есть спрос.
"Мы сообщаем миру, что наш человеческий капитал в большом дефиците", - говорит она.
Знаменитости часто жалуются на что-либо в социальных сетях, однако настоящая цель подобных постов - похвастаться.
Например, они могут написать, что им постоянно приходится гастролировать, и у них нет времени на личную жизнь.
Белецца говорит, что раньше, чтобы показать свое богатство, было принято носить драгоценности с бриллиантами и дорогие часы, но сейчас это принято делать более тонко. Именно такие выводы она сделала, проведя несколько исследований.
Само собой, в каждой стране свои традиции, однако особенно ярко указанная тенденция проявляется в США.
"Для американцев работа имеет огромное значение, - говорит она. - Но для европейцев так же важны и другие грани жизни".
"Например, в июне в Италии говорят только о своих планах на лето. Если вы скажете, что все лето будете работать, все подумают, что вы неудачник, и у вас нет денег, чтобы уехать в отпуск, а еще - что вы неинтересный человек", - добавляет она.
Недавнее исследование Дж. Кристин Ким, доцента кафедры маркетинга Гонконгского научно-технологического университета в Цзюлуне (Гонконг), показало, что притворяясь занятыми, люди пытаются приобрести уверенность в себе.
"Когда кто-то говорит, что занят, он чувствует, что его жизнь имеет смысл, и его присутствие важно для окружающих", - говорит Ким.
За этим стоит то, о чем большинство из нас даже думать не хочет, не говоря уже о том, чтобы признаться в этом.
"Отчасти это связано с жертвенностью и стоицизмом. Мы хотим, чтобы окружающие это заметили ", - отмечает бизнес-психолог Тони Крэбб, живущий в Европе и консультирующий такие компании как Microsoft, Disney и HSBC.
"А в глубине души мы чувствуем, что этой бесконечной занятостью наносим вред себе или своей семье, что это неэффективно и не приносит нам пользы", - утверждает он.
Главное - правильно формулировать
Итак, слово "занят" - под запретом. Но что же еще можно сказать, если вы действительно сбились с ног?
Лора Симмс, специалист в области управления рисками и безопасностью, живущая в штате Мичиган, предлагает весьма мудрый совет.
"Это слово на букву "з" меня ужасно раздражает", - говорит она. Симмс считает, что оно лишено всякого смысла.
"[Вместо этого] я бы предпочла услышать: "Прямо сейчас я оформляю заказ на 100 000 долларов и буду рад связаться с вами в 16 часов. Говоря "я занят", вы отталкиваете человека и не даете ему возможности попасть в список ваших приоритетов", - подчеркивает Лора Симмс.
Однако в реальности в течение рабочего дня нам приходится выполнять множество задач, зачастую под присмотром руководства. Поэтому все дело в четкой коммуникации и правильном определении приоритетов.
Какие же слова стоит использовать, чтобы ясно дать собеседнику понять, что вы не можете одновременно общаться с несколькими людьми?
Симмс предлагает сказать так: "Можно ли мне закончить вот с этим, или вам срочно нужна моя помощь?"
Таким образом вы передаете ответственность за расстановку приоритетов тому человеку, который хочет дать вам дополнительное задание.
В большинстве случаев вам предложат зайти позже, чтобы обсудить новую задачу.
В следующий раз, когда кто-нибудь спросит вас, как дела, подумайте хорошенько, прежде чем упомянуть о своей ужасной занятости.
Крэбб советует воспользоваться этим как возможностью сказать что-то нестандартное.
"Подойдите к этому творчески, расскажите о том, что вас интересует или волнует, над чем вы работаете, о том, что вы делали на выходных", - говорит Крэбб.
"Ясно одно: заявляя о том, как вы заняты, вы не достигнете успеха в работе и не принесете радости ни себе, ни другим", - уверен он.
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