Кэролайн Каммингс (Caroline Cummings), ссылаясь на свой опыт реализации технологических стартапов и выступлений перед венчурными инвесторами, написала о 10 услышанных вопросах, которые вводили ее в замешательство.

Она - основатель и СЕО VARO Ventures Incorporated, бизнес-консалтинговой фирмы, специализирующейся на создании предпринимательских экосистем и культур. У Кэролайн, по ее утверждению, есть успешный опыт сбора денег для своих стартапов (около $1 млн). Последний из них - интернет-компания по покупке недвижимости RealLead. Сейчас в качестве венчурного катализатора сотрудничает с региональным акселератором в США Oregon RAIN.

Hubs приводит свободный перевод статьи Кэролайн на ресурсе Bplans - ее рекомендации, которые помогут стартаперам лучше подготовиться к подобным интервью. Вместе с тем мы подобрали созвучные тезисам Кэролайн интересные советы бизнес-ангелов - Дэвида Коэна (David Cohen) и Марка Састера (Mark Suster):

Придя со своим бизнес-планом на собеседование к потенциальным инвесторам, многие, вполне логично, ожидают вопросов о команде, охвате рынка, финансовых показателях, маркетинговой стратегии и т. п. Предугадать их несложно, исходя из расхожих представлений о стороне, заинтересованной застраховать свои средства от потерь в слишком рисковых проектах. Но некоторые вопросы - которые больше относятся к психологии, нежели к маркетингу и менеджменту - могут застать стартапера врасплох. Поэтому ознакомиться с ними предварительно и продумать ответы не помешает.

Кто верит в вас и как установить с ним контакт?

Задавая подобный вопрос, инвестор хочет знать, кто ваш ментор, советчик. Ответ даст ему понять, есть ли люди, верящие в ваш проект, ваши способности, потенциал.

По наблюдениям бизнес-ангела Дэвида Коэна, которыми он поделился в своем блоге, большинство стартаперов вспоминают о менторах на этапе поиска финансирования под проект, что неправильно. Вместе с тем, по его словам, многие не замечают, что ментор у них уже есть - им может быть кто-то из родных, лучший друг, бывший босс или университетский преподаватель.

О поиске ментора, считает Коэн, нужно задумываться еще на начальной стадии работы над стартапом. Он советует обратить внимание на небольшие компании, вызывающие уважение.

По его словам, создатели успешных компаний зачастую охотно вовлекаются в стартап-сообщества, ведомые чувством эмпатии к «энергичным основателям, напоминающих им молодую версию себя». Также он советует не выбирать ментора, исходя из полученной селективной информации о потенциальном наставнике. Более глубокое представление о нем может дать его блог. «Твой грандиозный ментор - не обязательно должен быть грандиозным для каждого», - убежден Коэн.

Чьим предпринимательским опытом вы вдохновляетесь?

Инвестор больше узнает о вас, если вы назовете имя бизнесмена, который является для вас примером.

Посредством каких инструментов отслеживаете тренды рыночного сегмента, в котором хотите реализовать свою бизнес-идею?

Инвестор хочет знать глубину познаний заемщика в сфере индустрии, в которой тот планирует работать, какими источниками он воспользуется для получения данных о текущих процессах в интересующем рыночном сегменте, а также как будет применять собранную информацию.

Расскажите историю об использовании вашего продукта, услуги.

Эта позиция автоматически должна быть включена в презентацию стартапера. Лучшие презентации начинаются с истории о том, как ваш продукт или услуга помогают людям решать различные важные задачи.

Возможна ли масштабизация вашего бизнеса при меньшем бюджете?

Каждый инвестор хочет знать не только общую сумму инвестиций в масштабирование бизнеса, но и о возможности по сокращению расходов. Здесь стоит обдумать какие именно статьи затрат бюджета, на сколько и почему можно снизить и от чего конкретно придется отказаться. В связи с этим не будет лишним разработать гибкий бюджет, с разными моделями масштабирования бизнеса.

Как можно идентифицировать 5 покупателей вашего продукта/услуги?

Если инвесторы сочтут вашу презентацию интересной, они приступят к так называемому due diligence (процесс комплексной оценки бизнеса). Они будут расспрашивать о ваших клиентах: кто они, каким образом вы определили их портрет, как их нашли, как они оценивают ваш продукт, как используют, отвечает ли это вашему замыслу, как выстраиваете коммуникацию с ними т. п.

Как будет выглядеть рынок через 5 лет после выхода на него вашего продукта?

Стартапер должен нарисовать для воображения слушателя будущее покупателей, длительное время использующих созданные им продукт или сервис. Эта картинка призвана убедить инвесторов в том, что заемщик способен мыслить стратегически и понимает, как продукт и поведение покупателя будут развиваться во времени.

Какие ошибки были сделаны вами в этом бизнесе и чему научили?

Инвесторы понимают, что лидерами, в том числе и в бизнесе, становятся не сразу. Провалы - часть роста, этапы, которые каждый должен пройти на пути к успеху. Поэтому нужно спокойно проанализировать свои упущения. Впрочем, не только свои, но и своих конкурентов - бывших и нынешних.

О важности такого подхода резонно подчеркивает Марк Састер в статье на Both Sides of the Table. «Изучи свою историю. Если собираетесь запустить компанию, которая будет конкурировать с RottenTomatoes, вам необходимо изучить и то, благодаря чему они стали успешными, и что случилось с 20 другими компаниями, которые пытались выбить из-под них табурет. Думаете, никто не старался превзойти IMDB? Мне известны 10 таких попыток. Хотите потеснить Evite? Почему же многие до вас потерпели поражение? TripAdvisor? Да, все мы знаем, что они непревзойденные. Но этот жестокий игрок убил много компаний, которые были на рынке до него.

Любой рынок уже завален компаниями. Это не означает, что вы не добьетесь успеха. Но не задаваться вопросом «что у конкурентов пошло не так» и «чему нас это учит» - значит отказаться от огромного преимущества - возможности стать на плечи тех, кто пришел до вас», - написал он.

Если спустя 3 или 5 лет мы сочтем, что вам больше не надо продолжать управлять этой компанией, какой будет ваша реакция?

Достаточно часто происходит, что со временем основатель покидает руководящую должность, которую он занимал со времен основания компании. Это естественный процесс, когда на этапе масштабирования бизнеса приходят другие управленцы. Задав подобный вопрос, инвестор хочет убедиться, что девелопер осознает и спокойно принимает такой исход событий.

Вас когда-нибудь увольняли? Расскажите об этом подробнее.

Ответ на этот вопрос должен показать, какие преграды были вами преодолены, какие уроки вынесены.

Один инвестор, пишет Кэролайн, вкладывал капитал только в предпринимателей, которые решили основать свой бизнес после увольнения, объясняя это своего рода симпатией к тем, кто вынужден был потерять статус-кво.

В этом контексте напоминаем читателям известную историю со Стивом Джобсом, которого в 30 лет уволили из его собственной компании Apple, и в которую он, спустя десять лет, вернулся - вместе с инновационными идеями известных гаджетов iPod, iPhone, iPad. Еще один интересный случай. Фонограф - прибор для звукозаписи и воспроизведения, - сделавший Томаса Эдисона знаменитостью, также был изобретен им после увольнения. Может, в этом что-то есть?