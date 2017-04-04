В шведском стартап-хабе Epicenter сотрудникам и местным стартаперам предложили вживить под кожу микрочипы. Операция добровольная и позволяет с помощью гаджета размером с рисовое зерно заменить магнитную пропускную карту. Открыть дверь, запустить принтер или купить смузи можно одним взмахом руки, рассказывает The Telegraph.

«Наибольшей пользой процедуры является удобство», - говорит Патрик Местертон, сооснователь шведского стартап-хаба. По его мнению, этот микрочип, использующий технологию NFC, может заменить коммуникационные девайсы, кредитные карты, ключи. Он работает в пассивном режиме, не требует потребления энергии и всего лишь предоставляет возможность для считывания информации другим девайсам.

Технология не нова. Она отработана компаниями, отслеживающими посылки и перемещения домашних животных. Но массово на людях ее еще не применяли. На данный момент в Epicenter работает порядка 2000 человек и более 100 компаний. 150 работников уже вживили себе практичный имплант.