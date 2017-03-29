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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

10 любимых книг знаменитых предпринимателей

 

Чтение - это прекрасный способ получать новые знания, а также генерировать креативные идеи и узнавать полезные советы, которые позволят улучшить профессиональную и личную жизнь.

Поэтому неудивительно, что ведущие предприниматели и самые богатые люди в мире так любят читать книги, находя время для чтения, несмотря на свой плотный график.

Ниже представляем 10 любимых книг известных руководителей компаний.

Джефф Безос: "Остаток дня" (Кадзуо Исигуро)

Джефф Безос предпочитает читать художественную литературу, и история, рассказанная Кадзуо Исигуро, одна из его любимых. "Остаток дня" - это третий роман британского писателя японского происхождения Кадзуо Исигуро, опубликованный в 1989 г.

Удостоен Букеровской премии. По книге снят одноименный фильм.

Билл Гейтс: "Над пропастью во ржи" (Дж. Сэлинджер)

Основатель Microsoft полюбил книгу Сэлинджера еще в то время, когда был подростком:

"Я прочитал "Над пропастью по ржи", когда мне было 13 лет, и с тех пор это моя любимая книга. Она очень умная".

В романе от лица 16-летнего юноши по имени Холден откровенно рассказывается о своем обостренном восприятии американской действительности и неприятии общих канонов и морали современного общества.

Стив Джобс: "Дилемма инноватора" (Клейтон М. Кристенсен)

Книга "Дилемма инноватора" оказала сильное влияние на Стива Джобса - одного из самых известных предпринимателей в мире.

Профессор Гарварда Клейтон Кристенсен, основавший целый ряд компаний за много лет, выпустил одну из фундаментальных книг в области предпринимательства.

Основная мысль: даже если делать непростые вещи правильно, то в среде с высокой конкуренцией компания все равно выживет и преуспеет.

Тим Кук: "Competing Against Time: How Time-Based Competition is Reshaping Global Markets"

Своей любимой книгой Тим Кук (исполнительный директор Apple, который также является членом совета директоров Nike) считает "Competing Against Time: How Time-Based Competition is Reshaping Global Markets" двух авторов - Джорджа Столка и Томаса Хута, которые утверждают, что сейчас время является эквивалентом денег, производительности, качества, даже инноваций.

Авторы считают, что пути, которыми лидеры компаний управляют своим временем на производство, разработкой новой продукции, а также в отрасли продаж и распределения, представляют собой наиболее мощные источники конкурентных преимуществ на данный момент.

Марк Цукерберг: "Portfolios of the Poor: How the World's Poor Live on $2 a Day"

Глава Facebook назвал 23 книги, обязательные к прочтению, в своем списке "Год книг".

Среди них была и книга "Portfolios of the Poor: How the World's Poor Live on $2 a Day", написанная несколькими авторами, которые в течение 10 лет занимались исследованием финансовой жизни беднейших слоев населения в Бангладеш, Индии и Южной Африке.

В результате они пришли к фундаментальному выводу, что экстремальная нищета царствует не там, где люди вынуждены считать каждый доллар или где решения о покупках основываются на бедности.

Нищета господствует там, где население ограничено в доступе к институтам, предназначенным для хранения денег.

Элон Маск: "Бенджамин Франклин: Жизнь одного американца" (Уолтер Айзексон)

Эта книга - увлекательная биография одного из отцов-основателей американского государства, рассказ о жизни и формировании личности, взглядов и политических убеждений великого ученого, дипломата, изобретателя, политика.

Это замечательное историческое полотно, созданное на основе личных записей, писем Франклина, а также многочисленных свидетельств его современников.

Индра Нуйи; "Дорога к характеру" (Дэвид Брукс)

Директор PepsiCo Индра Нуйи назвала своей любимой книгой "Дорогу к характеру" Дэвида Брукса.

"Дорога к характеру" - последняя книга Брукса.

Книга представляет собой несколько биографических очерков в диапазоне от Святого Августина до президента Эйзенхауэра, каждый из которых иллюстрирует идеи Брукса по поводу формирования собственного характера и борьбе со своими несовершенствами.

Джеймс Горман: "Шпион, выйди вон!" (Джон Ле Карре)

Глава Morgan Stanley называет этот детектив своей любимой книгой.

Джон Ле Карре - классик интеллектуального детектива, признанный мастер в жанре "шпионского романа", чему немало способствовал его многолетний опыт службы в британской разведке.

Мелани Уэлан: "Преимущество счастья" (Шон Ачор)

Глава корпорации SoulCycle Мелани Уэлан была впечатлена книгой Шона Ачора "Преимущество счастья".

Именно эту книгу она назвала ресурсом для всей компании.

Эта книга о том, как прочно связаны счастье и успех, и о семи основных принципах психологии, которые ведут к процветанию.

"Преимущество счастья" убедительно разоблачает известный миф: если много работать - добьешься успеха, а если ты успешен, то непременно будешь счастливым! На самом деле, последние открытия доказывают, что формула устарела и теперь звучит совершенно иначе: счастье - двигатель успеха, а не наоборот.

Ричард Брэнсон: "Я знаю, отчего птица поет в клетке" (Майя Энджелоу)

На сайте компании Ричард Брэнсон вывесил список книг, рекомендованных к прочтению.

В этом списке оказались самые разные книги - от "Хоббита" Толкиена до книги Майи Энджелоу, которая является одной из самых любимых книг Брэнсона.

Майя Энджелоу - американская писательница и поэтесса. Ее перу принадлежит семь автобиографий, пять книг очерков, несколько сборников стихов.

Ее имя значится в числе авторов целого ряд пьес, кинофильмов и телевизионных шоу, выходивших в свет на протяжении более пятидесяти лет.

Майя Энджелоу - обладательница множества наград и более тридцати почетных докторских степеней. Книга "Я знаю, отчего птица поет в клетке" (хроника ее жизни до 16 лет) принесла ей всемирную известность.
По материалам: Вести Экономика
 

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