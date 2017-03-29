Финансовые новости
- |
- 29.03.17
- |
- 00:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Халил Рафати: как бывший наркоман стал миллионером
16:39 28.03.2017 |
После девятого передоза парамедики отчаянно пытались спасти жизнь Халила Рафати. Он пришел в себя только после того, как медики использовали дефибриллятор.
В 2003 году ему было 33 года, он жил на улицах Лос-Анджелеса. Он сидел на кокаине, весил 49 кг, и его кожа была покрыта язвами.
"Меня арестовывали так часто, что я даже не помню, сколько раз это было. Я был наркоманом и испытывал такую боль, что не мог спать", - говорит Халил.
Он много раз пытался бросать, но только после девятой передозировки окончательно понял, что пора менять жизнь, если он вообще хочет жить. Халил провел четыре месяца в реабилитационном центре - и с тех пор больше никогда не принимал наркотики.
Начав новую жизнь, Халил не только позабыл о наркотиках, но преуспел настолько, что стал миллионером и владельцем собственного бизнеса в Калифорнии.
Его компания здорового питания называется Sunlife Organics.
Ежегодные продажи компании составляют более 6 млн долларов. Продукция продается в шести кафе-барах - это соки и собственная линия одежды.
Кроме того, продажи идут через веб-сайт компании, планируется расширение - еще десять торговых точек в США и Японии.
Сейчас Халилу 46 лет и у него есть личный самолет. Без преувеличения можно сказать, что он проделал длинный путь, с тех пор как бродягой ночевал в картонных коробках на улицах.
История Халила вполне может стать сюжетом для голливудского фильма.
Он родился на Среднем Западе, в штате Огайо, его мать - польская еврейка, отец - мусульманин.
Его детство было нелегким: он бросил школу, так и не получив никакого образования, и очень скоро последовал первый арест за вандализм и кражу в магазинах.
В 1992, когда ему исполнился 21 год, Халил переезжает в Лос-Анджелес, мечтая стать кинозвездой.
Его актерская карьера так и не началась, но он начал играть в местных музыкальных группах, а на жизнь зарабатывал мойкой машин. Он мыл машины для Элизабет Тейлор, Джеффа Бриджеса и гитариста Guns N' Roses Слэша.
Однако вскоре он подсел на наркотики, и его жизнь вышла из-под контроля. В конце концов, закончилось тем, что он ночевал на улицах и зарабатывал на новую дозу, торгуя наркотиками.
Но после роковой девятой передозировки его жизнь изменилась к лучшему. Выйдя из рехаба, он начал работать сразу на нескольких работах.
Он работал в реабилитационном центре в Малибу, мыл машины, выгуливал собак и подрабатывал садовником.
"Мне удалось скопить немного денег, я работал семь дней в неделю, по 16 часов в день", - говорит Халил.
А после встречи со старым другом из Огайо, Халила захватила идея делать собственные соки из фруктов и овощей.
"Он был немного хиппи, рассказывал мне о витаминах, органических продуктах, суперпище (термин, не принятый диетологами, но обозначающий продукты, полезные для здоровья, по большей части - растительного происхождения). Я тогда цеплялся за все, что может помочь мне почувствовать себя лучше", - вспоминает Халил.
В 2007 он арендовал дом и открыл собственный рехаб Riviera Recovery, клиенты которого готовы были платить 10 тысяч долларов в месяц.
|Полицейское фото Халила Рафати
Очень скоро слава этого напитка вышла далеко за пределы рехаба, и люди стали звонить и спрашивать, можно ли просто купить этот напиток.
Поняв, что спрос на него достаточно велик, в 2011 году, вместе с лучшим другом и своей девушкой Халил основал компанию Sunlife Organic.
Используя только собственные средства, компания открыла первый магазин в Малибу. Халил говорит, что это был настоящий успех: в первый же год продажи составили 1 млн долларов.
Сегодня в шести кафе-барах компании работает более 200 человек. А кроме соков, там теперь продаются здоровая еда и одежда - футболки и толстовки.
Роб Назара, аналитик нью-йоркского отделения Deutsche Bank, считает, что история Халила - это история человека с сильным характером.
"Неважно, какое у тебя образование или профессиональный опыт, успех определяется твердостью характера, решимостью и амбициями", - говорит он.
Кроме Sunlife Organics, Халил продолжает работать в реабилитационном центре и владеет собственной студией йоги в Малибу.
У него даже хватило времени написать автобиографию под названием "Я забыл умереть", вышедшую в 2015 году.
"Я не считаю себя каким-то сверхумным. Но у меня есть жажда жизни, и если я решаю взяться за какое-нибудь дело, я отдаю ему все свои силы", - говорит Халил.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как очередной конфликт Сытника и Холодницкого похоронит борьбу с коррупцией
|Бывший замминистра топлива и энергетики Кирюшин задержан в Грузии - Луценко
|Шокирующий Шокин. Пртив кого пошел в суд бывший генпрокурор
|Немного о е-декларациях для антикоррупционеров
Большинство грантов проходят через частных предпринимателей для минимизации налогов. На это закрывают глаза доноры, и это не тревожит государство. Но после декларации мы увидим, что через 50-60 частных предпринимателей проходит львиная доля всех грантовых денег.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Халил Рафати: как бывший наркоман стал миллионером
|Собеседование: 15 вопросов, которые нельзя задавать
|Почему программы долгосрочного стимулирования иногда не работают
|Как восемь сердец помогали Дэвиду Рокфеллеру править миром
|Почему начальник отвергает все ваши хорошие идеи
|Ущерб от использования ботнетов в сфере рекламы в США оценивается в $31 млрд.
По текущим расценкам стоимость бот-трафика составляет 1 цент за визит на сайт. Если оператор ботнета заставит 100 тыс. уникальных компьютеров посетить определенный сайт и сымитировать поведение реальных пользователей, то он сможет заработать порядка $1 тыс.
Это интересно
|Собеседование: 15 вопросов, которые нельзя задавать
|Устройство Superscreen превращает ваш смартфон в 10-дюймовый планшет
|Morgan Stanley: Tesla Model 3 будет в 10 раз безопаснее обычных автомобилей
|Компания Bugatti сделала велосипед за 39 тысяч долларов
|Ford придумал подушку безопасности на потолке
|Литовский кибермошенник "выудил" из американских IT-компаний $100 миллионов
|Опубликован рейтинг стран по росту цен на жилье за 2016 год