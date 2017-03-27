Во время собеседования есть большая вероятность того, что менеджер по подбору персонала скажет: «Есть ли у Вас какие-то вопросы ко мне?».

Когда вам представится такая возможность, вы можете не просто задать все интересующие вопросы, но и произвести впечатление человека, который не только узнал о компании, но и твердо намерен получить должность.

Но важно не только задавать вопросы, но и думать о том, что именно вы спрашиваете. Это так же важно, как и умение правильно отвечать на вопросы, которые задают вам.

Ваши вопросы могут показать вашу заинтересованность в деятельности компании, ваши знания, профессионализм.

А вот если ваши вопросы будут некорректными, непрофессиональными или глупыми, вы можете испортить даже самое благоприятное впечатление, которое сложилось о вас в ходе беседы.

Ниже приводим вопросы, которые ни в коем случае нельзя задавать в конце собеседования.

Чем занимается ваша компания?

Этим вопросом вы показываете, что пришли на собеседование неподготовленным. Чтобы этого избежать, никогда не задавайте вопросов, ответы на которые вам может найти Google.

Должен ли я буду работать сверхурочно?

Этим вопросом вы как бы говорите: "Я лентяй."

Когда я смогу выйти в отпуск?

Планирование отпуска еще до того, как вы получили работу, говорит о том, что вы фактически не очень-то и хотите работать.

Как скоро я смогу получить повышение?

Для начала надо сосредоточиться на той работе, которую вам предлагают, а уж потом думать о повышении.

Что будет, если я не смогу поладить с коллегами или начальством?

Ваш собеседник может подумать, что у вас в прошлом были проблемы с коллективом. А кроме того, этот вопрос может показать, что вы очень сложный человек, работать с которым непросто.

Какие я получу льготы?

В целом, это неплохой вопрос, однако его лучше задать не на первом собеседовании, а тогда, когда будет понятно, что вы получаете должность.

Кроме того, информация о льготах для сотрудников, как правило, размещена на сайте компании, чтобы привлечь кандидатов, поэтому с ней можно ознакомиться там.

Я могу уходить сразу после того, как я выполню свою работу?

Не пытайтесь изменить расписание работы еще до того, как вашу кандидатуру одобрили.

Вы женаты (замужем)? У вас есть дети?

Никогда не задавайте личные вопросы своему собеседнику.

Вы проверяете активность кандидатов в соцсетях?

Кандидаты должны понимать, что их аккаунты в соцсетях могут просматриваться работодателями.

И подобный вопрос может вызвать сомнения в том, не угрожает ли кандидат имиджу компании.

Вы проверяете биографию кандидата?

Этот вопрос также может выглядеть подозрительным.

Я читал слухи про вашего директора. Это правда?

Не стоит упоминать слухи во время собеседования. Это крайне непрофессионально.

Какими могут быть основания для расторжения договора?

Не самая лучшая идея заставить собеседника думать об увольнении еще до того, как найдет кандидат на должность.

Я могу звонить по личным делам в течение рабочего дня?

Этот вопрос говорит о том, что вы на 100% не будете сосредоточены на работе.

Я могу работать из дома?

Если вы проходите собеседование на должность, в описании которой нет слов «удаленная работа», то этот вопрос будет лишним.

В зависимости от обстоятельств, этот вопрос может оказаться разумным, однако лучше оставить его на потом, когда будет ясно, что вас принимают на эту должность.

Ну что, я справился? Вы меня берете?

Во-первых, этим вопросом вы демонстрируете свою нетерпеливость и неумение ждать. Если вам действительно важно получить обратную связь, то после собеседования можно отправить письмо на электронный ящик собеседника.

Во-вторых, этим вопросом вы продемонстрируете свое незнание того, как все происходит в реальном мире, что также говорит не в вашу пользу.