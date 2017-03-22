Алиса НЕДЕЛИНА, Деловая столица

Внук знаменитого Джона Рокфеллера был старейшим миллиардером мира, а также рекордсменом по количеству пересадок сердца.

В среду, 20 марта, на 101-м году жизни во сне умер Дэвид Рокфеллер, внук первого в истории миллиардера. Впрочем, первый шанс умереть у Дэвида был еще в 1976-м - тогда 61-летний магнат попал в автокатастрофу. За следующие 40 лет Рокфеллер, по подсчетам СМИ, перенес еще шесть операций. Последнее "чужое" сердце миллиардеру пересадили в конце 2016-го. Информации об этих операциях в прессе довольно мало - все больше слухи. Дело в том, что Рокфеллера обвиняли в не совсем честном пути получения донорских органов. Мол, люди и одного сердца дождаться не могут, а миллиардер меняет их как перчатки.

"Мне известны такие способы делать деньги, о которых вы понятия не имеете. Способ "хорошо и круглосуточно делать тяжелую работу" никогда не ведет к настоящему успеху"

Сердце - не единственный орган, замененный в теле миллиардера. В 1998-м и 2004-м он перенес пересадку почек.

И хоть часть органов досталась Дэвиду Рокфеллеру от других людей, он единственный из рода финансистов, сумевший дожить до ста лет. Поговаривают, у его знаменитого деда Джона была мечта заработать миллион и отпраздновать столетний юбилей. Джон Д. Рокфеллер основал нефтяную компанию Standard Oil, стал первым миллиардером Америки (по слухам состояние составляло примерно 1,5% ВВП Америки), а его семья на долгие годы обрела славу одной из самых богатых и могущественных в истории страны. Но знаменитый магнат умер в возрасте 97 лет, осуществив свою мечту лишь наполовину.

"Шутить и занимать деньги нужно внезапно"

Его внук Дэвид первым из династии смог перешагнуть рубеж в 100 лет. А мог бы стать последним носителем знаменитой фамилии - родившийся 12 июня 1915 года в Нью-Йорке Дэвид был последним выжившим внуком Джона Рокфеллера.

Рассказывают, что роскошь сопровождала Дэвида с детства. Когда он катался на роликах по Пятой авеню, за ним всегда ехал лимузин: на случай, если вдруг дети устанут.

"Фамилия Рокфеллер может быть преимуществом... На мои телефонные звонки отвечают чаще. Из-за нее же люди иногда относятся ко мне подозрительнее, скептичнее, чем к другим. Они считают, что я чего-то достиг благодаря фамилии, а не собственным усилиям"

В 1936 году Рокфеллер окончил Гарвардский университет, год отучился в Лондонской школе экономики и политических наук. Он успел побывать секретарем мэра Нью-Йорка, военным (в годы Второй мировой войны был помощником военного атташе в Париже, работал на военную разведку), директором Совета по международным отношениям, президентом банка.

И хотя Рокфеллер носил звание самого старого на планете миллиардера, его состояние по теперешним меркам не очень впечатляет: с $3,3 млрд он входил лишь в шестую сотню списка богачей по версии Forbes. Кстати, Рокфеллер тратил немалые деньги на благотворительность - в ноябре 2006-го газета The New York Times оценила общий размер сделанных им пожертвований в сумму более 900 миллионов долларов. А в 2008 году Рокфеллер пожертвовал 100 млн долларов своей альма-матер Гарвардскому университету - это одно из крупнейших частных пожертвований за всю историю вуза.

"Тому, кто хоть немного выделяется из толпы, нужно быть толстокожим"

Но имя Рокфеллера чаще всего упоминают в связи с "мировым правительством". Сторонники теории заговоров любят обсуждать членство Дэвида Рокфеллера в Бильдербергском клубе, в который входили влиятельные политики, банкиры и бизнесмены. Рокфеллер также считается основателем Трехсторонней комиссии, созданной в 1973 году для координации подходов США, Канады, стран Западной Европы и Японии к экономическим и политическим вопросам. Правые видели в Трехсторонней комиссии мировое правительство, а левые - не подчинявшийся никому клуб богачей. Кстати, сам Рокфеллер называл ее "Международная комиссия по вопросам мира и процветания".

За свою жизнь магнат встречался со многими мировыми лидерами - в его личном каталоге насчитывается около 150 тысяч имен, встречи с которыми он проводил как государственный деятель и банкир. Подробности этих переговоров покрыты тайной, что лишний раз позволяет сторонникам теории заговора говорить о том, что на самом деле судьбами планеты ворочают богачи вроде Рокфеллера. Сам же миллиардер в своих мемуарах писал: "Мы якобы вступили в сговор с другими силами на планете для того, чтобы построить интегрированную глобальную политическую и экономическую структуру, то есть единый мир. Если нас обвиняют именно в этом, то я признаю свою вину, и я этим горжусь".

Среди компаний, находящихся под контролем Рокфеллеров, - гиганты бизнеса вроде JPMorgan Chase, Exxon Mobil, Chevron Texaco, Xerox, Boeing, Hewlett-Packard, Pfizer и Motorola. По различным данным банки Рокфеллера контролируют 25% всех активов 50 крупнейших американских коммерческих банков и 30% крупнейших страховых компаний.

"Вполне вероятно, что спустя какое-то время мы услышим версию, что Рокфеллер не умер, а просто ушел в тень, чтобы управлять миром из тайного убежища с седьмым или восьмым по счету сердцем", - пишут газеты.