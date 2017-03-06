Ни одна авиакомпания не может сравниться с Virgin America по выручке на одного сотрудника. Это потому, что ремонт и обслуживание самолетов, доставку багажа, бронирование билетов, обеспечение пассажиров питанием и множество других функций в Virgin America выполняют не штатные сотрудники, а временные работники или сторонние подрядчики. «Мы передадим на аутсорсинг все, что не связано непосредственно с общением с клиентами», - говорил в марте прошлого года гендиректор авиакомпании Дэвид Куш. Передача многих функций на аутсорсинг становится общей тенденцией почти для всех отраслей.

Люди, которые разгружают контейнеры на складах Wal-Mart, предоставлены логистической компанией Schneider National, которая, в свою очередь, нанимает их через агентства, предоставляющие временный персонал. Pfizer в прошлом году использовала временных работников для проведения большей части клинических испытаний своих препаратов.

У Alphabet, которая за последние 10 лет 7 раз становилась лучшим работодателем в рейтинге журнала Fortune, число штатных и временных сотрудников почти совпадает, говорят осведомленные источники. Около 70 000 временных сотрудников испытывают самоуправляемые автомобили Google, оформляют документы, усовершенствуют продукты компании, анализируют данные, проводят маркетинговые мероприятия.

Государственные статистические службы не занимаются подсчетом категории временных работников. По оценкам экономистов, их в стране до 20 млн человек (от 3 до 14% всей рабочей силы в США).

Число работников, нанятых через подрядную организацию для выполнения работ на площадке заказчика (это одно из самых узких определений временного персонала), по данным исследований, за период с 2005 по 2015 г. выросло с 0,6 до 2% всей рабочей силы США.

В крупных компаниях число временных работников часто достигает 20-50% всего персонала. Количество временных сотрудников Bank of America, Verizon Communications, Procter & Gamble и FedEx исчисляется тысячами. В нефтегазовом и фармацевтическом секторах количество временных сотрудников иногда может превосходить число постоянных в соотношении 2 к 1, говорит Арун Сринивасан из SAP Fieldglass.

Уборщики и сотрудники кафетериев уже давно исчезли из штатных списков большинства компаний. Теперь на очереди высокооплачиваемые и квалифицированные специалисты: научные сотрудники, рекрутеры, начальники производства и кредитные эксперты.

В будущем некоторые крупные компании могут оставить только важнейших сотрудников. По прогнозу Accenture, в течение 10 лет у каждой двухтысячной крупной компании мира не останется штатных сотрудников, за исключением руководителей. Сама Accenture является одним из крупнейших в мире поставщиков временных сотрудников.

Переход на аутсорсинг не всегда проходит гладко. Производитель двигателей Pratt & Whitney в 2015 г. решил оптимизировать процесс доставки комплектующих на свои заводы и нанял корпорацию United Parcel Service. До этого многие годы запчасти и комплектующие поставлялись прямо на заводы Pratt, где специальные сотрудники их распаковывали и распределяли по производственным бригадам. По словам вице-президента Pratt Эрла Экзума, у компании была «пара сотен» таких сотрудников. Планы ускорения производства нового двигателя и открытия трех новых заводов потребовали централизации логистических процессов Pratt, и UPS специально для нее построила распределительный центр площадью примерно в 10 футбольных полей и наняла туда 200 рабочих на почасовую оплату. В отличие от опытных сотрудников Pratt эти рабочие мало знали о сборке двигателей, в результате заводы Pratt начали получать из распределительного центра неполные или поврежденные наборы комплектующих. К тому же возникли проблемы с синхронизацией ПО Pratt и складской программы UPS. В III квартале 2015 г. отгрузки двигателей Pratt упали на 33%, а выручка, соответственно, на $500 млн. Процесс удалось наладить в следующем квартале, и сейчас, по словам Экзума, распределительный центр работает хорошо, а 200 временных сотрудников UPS делают для пяти заводов Pratt ту же работу, что 150 сотрудников самой компании когда-то делали для двух. К тому же в отличие от сотрудников Pratt рабочие UPS не объединены в профсоюз.

По оценкам Staffing Industry Analysts, глобальные расходы компаний на «кадровые решения» (т. е. на услуги сторонних организаций по найму и управлению персоналом) приближаются к $1 трлн в год. По словам одного из менеджеров швейцарской Adecco Group, Alphabet платит только его компании около $300 млн в год за предоставление временных сотрудников.