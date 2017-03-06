Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Новости  RSS подписка

Топ-новости  RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Accenture: В течение 10 лет у каждой двухтысячной крупной компании мира не останется штатных сотрудников, за исключением руководителей

 

Ни одна авиакомпания не может сравниться с Virgin America по выручке на одного сотрудника. Это потому, что ремонт и обслуживание самолетов, доставку багажа, бронирование билетов, обеспечение пассажиров питанием и множество других функций в Virgin America выполняют не штатные сотрудники, а временные работники или сторонние подрядчики. «Мы передадим на аутсорсинг все, что не связано непосредственно с общением с клиентами», - говорил в марте прошлого года гендиректор авиакомпании Дэвид Куш. Передача многих функций на аутсорсинг становится общей тенденцией почти для всех отраслей.

Люди, которые разгружают контейнеры на складах Wal-Mart, предоставлены логистической компанией Schneider National, которая, в свою очередь, нанимает их через агентства, предоставляющие временный персонал. Pfizer в прошлом году использовала временных работников для проведения большей части клинических испытаний своих препаратов.

У Alphabet, которая за последние 10 лет 7 раз становилась лучшим работодателем в рейтинге журнала Fortune, число штатных и временных сотрудников почти совпадает, говорят осведомленные источники. Около 70 000 временных сотрудников испытывают самоуправляемые автомобили Google, оформляют документы, усовершенствуют продукты компании, анализируют данные, проводят маркетинговые мероприятия.

Государственные статистические службы не занимаются подсчетом категории временных работников. По оценкам экономистов, их в стране до 20 млн человек (от 3 до 14% всей рабочей силы в США).

Число работников, нанятых через подрядную организацию для выполнения работ на площадке заказчика (это одно из самых узких определений временного персонала), по данным исследований, за период с 2005 по 2015 г. выросло с 0,6 до 2% всей рабочей силы США.

В крупных компаниях число временных работников часто достигает 20-50% всего персонала. Количество временных сотрудников Bank of America, Verizon Communications, Procter & Gamble и FedEx исчисляется тысячами. В нефтегазовом и фармацевтическом секторах количество временных сотрудников иногда может превосходить число постоянных в соотношении 2 к 1, говорит Арун Сринивасан из SAP Fieldglass.

Уборщики и сотрудники кафетериев уже давно исчезли из штатных списков большинства компаний. Теперь на очереди высокооплачиваемые и квалифицированные специалисты: научные сотрудники, рекрутеры, начальники производства и кредитные эксперты.

В будущем некоторые крупные компании могут оставить только важнейших сотрудников. По прогнозу Accenture, в течение 10 лет у каждой двухтысячной крупной компании мира не останется штатных сотрудников, за исключением руководителей. Сама Accenture является одним из крупнейших в мире поставщиков временных сотрудников.

Переход на аутсорсинг не всегда проходит гладко. Производитель двигателей Pratt & Whitney в 2015 г. решил оптимизировать процесс доставки комплектующих на свои заводы и нанял корпорацию United Parcel Service. До этого многие годы запчасти и комплектующие поставлялись прямо на заводы Pratt, где специальные сотрудники их распаковывали и распределяли по производственным бригадам. По словам вице-президента Pratt Эрла Экзума, у компании была «пара сотен» таких сотрудников. Планы ускорения производства нового двигателя и открытия трех новых заводов потребовали централизации логистических процессов Pratt, и UPS специально для нее построила распределительный центр площадью примерно в 10 футбольных полей и наняла туда 200 рабочих на почасовую оплату. В отличие от опытных сотрудников Pratt эти рабочие мало знали о сборке двигателей, в результате заводы Pratt начали получать из распределительного центра неполные или поврежденные наборы комплектующих. К тому же возникли проблемы с синхронизацией ПО Pratt и складской программы UPS. В III квартале 2015 г. отгрузки двигателей Pratt упали на 33%, а выручка, соответственно, на $500 млн. Процесс удалось наладить в следующем квартале, и сейчас, по словам Экзума, распределительный центр работает хорошо, а 200 временных сотрудников UPS делают для пяти заводов Pratt ту же работу, что 150 сотрудников самой компании когда-то делали для двух. К тому же в отличие от сотрудников Pratt рабочие UPS не объединены в профсоюз.

По оценкам Staffing Industry Analysts, глобальные расходы компаний на «кадровые решения» (т. е. на услуги сторонних организаций по найму и управлению персоналом) приближаются к $1 трлн в год. По словам одного из менеджеров швейцарской Adecco Group, Alphabet платит только его компании около $300 млн в год за предоставление временных сотрудников.

По материалам: Ведомости
 

ПО РУБРИКАМ

20:04 Курс дол­ла­ра к иене по-преж­не­му сни­жа­ет­ся в рам­ках кор­рек­ции

18:46 Фон­до­вые ин­дек­сы Укра­и­ны в по­не­дель­ник из­ме­ни­лись раз­но­на­прав­лен­но

17:12 Со­сто­я­ние меж­бан­ков­ско­го ва­лют­но­го рын­ка Укра­и­ны 06.03.2017

16:41 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 06.03.17

16:38 Меж­ду­на­род­ные ре­зер­вы Укра­и­ны в фев­ра­ле воз­рос­ли на $15 млн

15:41 Бан­ков­ский сек­тор Ки­тая стал круп­ней­шим в ми­ре

12:30 Бир­жи АТР, кро­ме Япо­нии, за­кры­лись в плю­се на но­во­стях из Ки­тая

12:27 НБУ уве­ли­чил объ­ем ОВГЗ в сво­ем порт­фе­ле на 2,5 млрд гри­вен до 384,6 млрд гри­вен, бан­ки умень­ши­ли на 0,3 млрд гри­вен 3 мар­та

12:08 Выс­ший спец­суд от­ме­нил по­ру­чи­тель­ство экс-вла­дель­ца Дель­та Бан­ка Ла­гу­на пе­ред Ощад­бан­ком на 4,2 млрд гри­вен

11:10 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 03.03.2017

11:08 Остат­ки средств на кор­ре­спон­дент­ских и тран­зит­ных сче­тах бан­ков 6 мар­та

10:58 НБУ про­дал 3 мар­та бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 17 075 млн гри­вен

10:06 НБУ упро­стил ре­ги­стра­цию из­ме­не­ний в кре­дит­ные до­го­во­ры

09:55 3 мар­та объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке уве­ли­чил­ся на $2,7 млн до $109 млн

09:39 Нор­ма­тив до­ста­точ­но­сти ре­гу­ля­тив­но­го ка­пи­та­ла бан­ков в ян­ва­ре умень­шил­ся на 0,04 п. п. до 12,65%

• дальше…

20:20 "Укрнафта" в оче­ред­ной раз про­сит Ка­б­мин раз­ре­шить ей экс­пор­ти­ро­вать нефть

18:38 Це­ны на нефть пе­ре­шли к ро­сту 6 мар­та, Brent тор­гу­ет­ся вы­ше $56 за бар­рель

16:38 Меж­ду­на­род­ные ре­зер­вы Укра­и­ны в фев­ра­ле воз­рос­ли на $15 млн

15:50 Все боль­ше стар­та­пов вы­ра­щи­ва­ют ово­щи на скла­дах и в гру­зо­вых кон­тей­не­рах

12:47 6 мар­та це­ны на топ­ли­ва сни­зи­лись в ря­де круп­ных се­тей АЗС, пре­иму­ще­ствен­но ра­бо­та­ю­щих в ниж­нем и сред­нем це­но­вом сег­мен­те

11:55 Укра­и­на за 2 мес.-2017г уве­ли­чи­ла до­бы­чу уг­ля на 11,3%

07:26 Укра­и­на со­кра­ти­ла за­па­сы га­за в ПХГ на 44,1% до 8,2 млрд куб. м

07:21 МВФ со­гла­со­вал с Укра­и­ной 3-й пе­ре­смотр про­грам­мы и рас­смот­рит вы­де­ле­ние тран­ша во 2-й по­ло­вине мар­та

03.03 Всю не­де­лю на рын­ке круп­но­го оп­та от­ме­ча­ет­ся ши­ро­кое пред­ло­же­ние всех ви­дов топ­лив

03.03 За не­де­лю ди­зель­ное топ­ли­во и СПБТ по­де­ше­ве­ли как в роз­ни­це, так и в мел­ком опте

• дальше…

17:54 В ко­ман­де Трам­па по­явил­ся спец по Пу­ти­ну

15:46 КНДР вы­сы­ла­ет посла Ма­лай­зии по­сле скан­да­ла во­круг убий­ства Ким Чен На­ма

15:41 Бан­ков­ский сек­тор Ки­тая стал круп­ней­шим в ми­ре

15:06 Ев­ро­со­юз одоб­рил стро­и­тель­ство АЭС в Вен­грии

10:56 "Газпром" на­звал но­вую це­ну на газ для Бе­ла­ру­си

10:46 Пар­ла­мент Ка­зах­ста­на при­нял огра­ни­чи­ва­ю­щие пре­зи­ден­та по­прав­ки

10:39 Фий­он не спе­шит по­ки­дать пре­зи­дент­скую гон­ку

10:33 AP: Трамп на­ме­рен от­ло­жить сдел­ку с РФ по борь­бе с ИГ

09:33 В Рос­сии вы­да­ли не­из­вест­ной ком­па­нии ли­цен­зию на осво­е­ние шель­фа в Кры­му

07:53 По­че­му кур­ды объ­еди­ни­лись с си­рий­ской ар­ми­ей про­тив Тур­ции

07:37 КНДР за­пу­сти­ла зал­пом че­ты­ре бал­ли­сти­че­ские ра­ке­ты

07:30 Се­ул по­вы­ша­ет воз­на­граж­де­ние для пе­ре­беж­чи­ков из КНДР

07:29 По­че­му в Бе­ла­ру­си вдруг рез­ко вы­рос­ла офи­ци­аль­ная без­ра­бо­ти­ца

03.03 Круп­ней­ший в ми­ре пен­си­он­ный фонд за­ра­бо­тал $92 млрд

03.03 10 бо­га­тей­ших стран ми­ра

• дальше…

03.03 Об­зор вто­рич­но­го рын­ка жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: фев­раль 2017 г.

03.03 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: фев­раль 2017 г.

01.03 Стро­и­тель­ство транс­порт­ной раз­вяз­ки на Шу­ляв­ке нач­нет­ся в кон­це го­да - Клич­ко

28.02 Об­ва­лив­ший­ся мост на Шу­ляв­ке станет сим­во­лом без­дей­ствия Клич­ко

27.02 Же­то­ны в ки­ев­ском мет­ро бу­дут изъ­яты из обо­ро­та до кон­ца го­да

24.02 В Ки­е­ве боль­ше не бу­дут де­лать ямоч­ный ре­монт до­рог

23.02 В Ки­е­ве не спе­шат вы­во­дить из те­ни пар­ко­воч­ный биз­нес

22.02 Ки­ев­ля­нам от­кро­ют но­вые дан­ные о стро­я­щем­ся жи­лье

21.02 Па­е­вые взно­сы за­строй­щи­ков Ки­е­ва в 2016г вы­рос­ли вдвое

16.02 Укра­и­на в "Ин­дек­се эко­но­ми­че­ской сво­бо­ды-2017" при­ба­ви­ла 1,3 бал­ла, но опу­сти­лась на 166-е ме­сто

16.02 Ки­ев на­ме­рен до­го­во­рить­ся с При­ват­бан­ком о со­зда­нии вир­ту­аль­ной кар­точ­ки ки­ев­ля­ни­на

10.02 Ко­мис­сия Ки­ев­со­ве­та под­дер­жа­ла идею пе­ре­име­но­ва­ния стан­ции сто­лич­но­го мет­ро "Петровка" в "Почайну"

07.02 В при­го­ро­де Ки­е­ва про­блем­ным мо­жет ока­зать­ся каж­дый пя­тый стро­я­щий­ся дом

06.02 Бор­ща­гов­скую ли­нию ки­ев­ско­го ско­рост­но­го трам­вая мо­гут про­длить до ст. мет­ро "Дво­рец спорта" - КГГА

02.02 Но­вое пред­ло­же­ние офи­сов Ки­е­ва в 2016г со­ста­ви­ло 38 тыс. кв. м, ва­кант­ность сни­зи­лась до 14,4% - Colliers International

• дальше…

19:58 САП за­яв­ля­ет о на­ли­чии у На­си­ро­ва граж­дан­ства Ве­ли­ко­бри­та­нии и Вен­грии

18:54 Уго­лов­ные про­из­вод­ства по по­до­зре­нию Ива­ню­щен­ко объ­еди­не­ны, до­су­деб­ное рас­сле­до­ва­ние про­дол­жа­ет­ся – Ген­про­ку­ра­ту­ра

17:42 Как за день­ги ком­па­нии "Россия" Пин­чук финан­си­ро­вал бан­де­ров­цев и Клин­тон

17:07 Иск в Га­а­ге. По­че­му Укра­и­на об­ви­ня­ет Рос­сию лишь в ра­сиз­ме и финан­си­ро­ва­нии тер­ро­риз­ма

16:53 Как "блокадники" Се­мен­чен­ко про­иг­ра­ли Ко­но­топ­скую бит­ву

14:48 По­до­зре­ние На­си­ро­ву бы­ло вру­че­но в рам­ках за­ко­на - НАБУ

13:57 Центр про­ти­во­дей­ствия кор­руп­ции по­дал в суд на СБУ из-за за­сек­ре­чи­ва­ния де­кла­ра­ций долж­ност­ных лиц

13:01 Укра­и­на про­сит при­ме­нить вре­мен­ные ме­ры про­тив Рос­сии для за­щи­ты граж­дан­ско­го на­се­ле­ния

09:10 Вы­ход­ные в АТО. "Гибриды" без­успеш­но ко­пи­ру­ют так­ти­ку пол­зу­че­го на­ступ­ле­ния

08:58 На­си­ров в те­че­нии 30 ми­нут в ночь с вос­кре­се­нья на по­не­дель­ник об­щал­ся с нар­де­пом Сер­ге­ем Ле­щен­ко, за­яв­ля­ет его адво­кат

07:15 На­си­ров оста­ет­ся в зда­нии су­да до рас­смот­ре­ния де­ла - за­яв­ле­ние

03.03 Укра­и­на пре­кра­тит кон­так­ты с за­хва­чен­ны­ми бо­е­ви­ка­ми пред­при­я­ти­я­ми - ми­нистр Чер­ныш

03.03 Ко­го уто­пит де­ло На­си­ро­ва

03.03 На­си­ров офи­ци­аль­но за­дер­жан, у его па­ла­ты де­жу­рят пра­во­охра­ни­те­ли - НАБУ

03.03 Ка­б­мин от­стра­нил На­си­ро­ва от долж­но­сти гла­вы ГФС и воз­ло­жил обя­зан­но­сти по ру­ко­вод­ству служ­бой на и.о. за­мгла­вы Про­да­на

• дальше…

14:21 Ком­па­ния Bugatti со­бра­ла пер­вые три ги­пер­ка­ра Chiron

12:37 Спе­ци­а­ли­сты Panasonic на­учи­лись из­ме­рять пульс по ви­део

11:19 Accenture: В те­че­ние 10 лет у каж­дой двух­ты­сяч­ной круп­ной ком­па­нии ми­ра не оста­нет­ся штат­ных со­труд­ни­ков, за ис­клю­че­ни­ем ру­ко­во­ди­те­лей

10:21 Фран­цуз­ский ав­то­кон­церн PSA объ­явил о по­куп­ке Opel

08:04 Ком­па­ния Goodix пер­вой встро­и­ла дак­ти­ло­ско­пи­че­ский дат­чик в дис­плей AMOLED

03.03 Lenovo вернет ми­ру бренд Motorola через две не­де­ли по­сле от­ка­за от не­го

03.03 Panasonic пред­ста­ви­ла сол­неч­ную па­нель для кры­ши Toyota Prius Prime

03.03 Крос­со­вер пре­ми­ум-клас­са Range Rover Velar пол­но­стью рас­сек­ре­чен

02.03 Huawei об­ду­мы­ва­ет со­зда­ние вы­шек со­то­вой свя­зи, спо­соб­ных бес­про­вод­но за­ря­жать дро­ны

02.03 Ком­па­ния Mercedes-Benz офи­ци­аль­но пред­ста­ви­ла каб­ри­о­лет E-Class но­во­го по­ко­ле­ния

02.03 Ком­па­ния Huawei пред­ста­ви­ла "умные" на­руч­ные ча­сы Watch 2 и Watch 2 Classic

02.03 Porsche Panamera пре­вра­ти­ли в уни­вер­сал

02.03 Ха­ке­ры вы­ло­жи­ли в сеть 2 мил­ли­о­на раз­го­во­ров, за­пи­сан­ных плю­ше­вы­ми мед­ве­дя­ми

01.03 Citroen пред­ста­вил свой са­мый тех­но­ло­ги­че­ски про­дви­ну­тый ав­то­мо­биль

01.03 Мо­шен­ни­ки через "груп­пы смерти" в соц­се­тях вы­ма­ни­ва­ют у де­тей финан­со­вую ин­фор­ма­цию о ро­ди­те­лях - ки­бер­по­ли­ция

• дальше…

11:19 Accenture: В те­че­ние 10 лет у каж­дой двух­ты­сяч­ной круп­ной ком­па­нии ми­ра не оста­нет­ся штат­ных со­труд­ни­ков, за ис­клю­че­ни­ем ру­ко­во­ди­те­лей

01.03 Как най­ти ин­те­рес­ные идеи для биз­не­са

27.02 До­би­ва­е­тесь по­вы­ше­ния? Сна­ча­ла по­го­во­ри­те с ком­пью­те­ром

23.02 Что пло­хо­го в том, чтобы укра­шать свое ра­бо­чее ме­сто?

22.02 Как за­ра­бо­тать на еде, ни­че­го не го­то­вя

20.02 Билл Гейтс пред­ло­жил вве­сти на­лог на труд ро­бо­тов

17.02 Apple де­ся­тый раз под­ряд воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых ува­жа­е­мых ком­па­ний

17.02 Как Йо­си­ко Си­но­ха­ра за­ра­бо­та­ла мил­ли­ард дол­ла­ров

15.02 YouTube рас­торг кон­тракт с са­мым бо­га­тым ви­де­об­ло­ге­ром вслед за Disney

15.02 Слиш­ком боль­шая зар­пла­та — при­чи­на, из-за ко­то­рой Google по­ки­ну­ли ве­те­ра­ны, ра­бо­тав­шие над про­ек­том бес­пи­лот­но­го ав­то­мо­би­ля

10.02 Хо­ти­те за­ра­ба­ты­вать боль­ше? Ра­бо­тай­те мень­ше

08.02 Сте­ре­гу­щий день­ги: Фран­сис­ко Фер­нан­дес от­ве­ча­ет за со­хран­ность при­мер­но 4 трлн дол­ла­ров

07.02 Луч­шая ав­то­мо­биль­ная ре­кла­ма фина­ла NFL

01.02 Google обо­гна­ла Apple и ста­ла са­мым до­ро­гим брен­дом в ми­ре в 2016 г. - Brand Finance

24.01 Не­на­ви­ди­те свой офис? Пу­сти­те в не­го при­ро­ду

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

Уго­лов­ные про­из­вод­ства по по­до­зре­нию Ива­ню­щен­ко объ­еди­не­ны, до­су­деб­ное рас­сле­до­ва­ние про­дол­жа­ет­ся – Ген­про­ку­ра­ту­ра

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно