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Добиваетесь повышения? Сначала поговорите с компьютером
17:56 27.02.2017 |
Как выяснил корреспондент BBC Capital, во многих британских компаниях в отделах кадров остается всё меньше работы для людей: такие задачи, как подбор персонала, выбор кандидатов на повышение в должности и измерение уровня стресса среди работников, теперь нередко выполняются при помощи компьютерного анализа речи.
"Удалось ли вам отдохнуть в это воскресенье?"
"Как прошел ваш отпуск?"
Казалось бы, пустяковые вопросы - но от того, как вы на них ответите, могут зависеть ваши шансы на получение новой работы. При этом беседовать с вами будет не человек, а компьютер.
Некоторые кадровики отказались от утомительных онлайн-опросников и психометрических тестов и вместо этого предлагают соискателям набрать специальный телефонный номер, ввести индивидуальный пин-код и ответить на ряд вопросов компьютера.
Ничего не приходит в голову? Нажмите на "решетку", чтобы перейти к следующему вопросу.
Содержание ваших ответов не имеет никакого значения, если только вы не поете, не исполняете рэп или не читаете текст с листа. Важно то, как вы их произносите.
Отделы кадров в поисках лучших кандидатов уже давно используют компьютерные алгоритмы для отсева резюме соискателей. Теперь же технологии переходят на новый уровень.
Некоторые компании применяют речевые тесты не только при поиске новых сотрудников, но и для оценки и развития коммуникационных навыков, выбора кандидатов на повышение в должности и измерения уровня стресса среди работников.
И во всех этих случаях тестируемого никто не слушает - во всяком случае, ни один живой человек.
Но объективен ли такой анализ? И каковы его риски?
Как это работает? 15-минутная запись вашей речи подвергается цифровому анализу: компьютер оценивает тон вашего голоса, выбор слов, структуру предложений и т. д.
Затем на основе результатов анализа машина определяет ваши личные качества: например, в какой степени вы открыты для нового, увлечены своей работой и понимаете эмоции других людей.
Иными словами, за долю секунды программа дает вам комплексную психологическую характеристику, после чего генерирует графики и диаграммы, из которых можно понять, насколько вы дружелюбны, амбициозны или способны к самоорганизации и насколько ваш психологический портрет совпадает с портретом идеального кандидата.
"Ни один человек не сможет проанализировать столько аспектов личности, речи и навыков всего за 15 минут", - говорит Марио Райс, сооснователь компании Precire Technologies из немецкого города Аахен.
По словам Райса, технологии анализа речи Precire используются международным кадровым агентством Randstad, транспортным гигантом Fraport и компанией Control€xpert, специализирующейся на страховании транспортных средств.
Ваш голос расскажет о вас больше, чем вы думаете
Компьютер анализирует запись вашего голоса, раскладывая ее на 500 тысяч параметров, после чего файл с вашей речью удаляется.
Может использоваться и анонимная версия анализа, в которой индивидуальный пин-код вводить не нужно, указывает Райс.
Полученные данные сопоставляются с ранее собранной статистикой.
По заказу Precire Technologies было проведено исследование, в рамках которого была записана речь 6 тысяч человек, которые также прошли стандартные психологические тесты.
Это позволило ученым выявить связь между индивидуальными особенностями речи и личностными качествами участников исследования.
Подобные технологии идеально подходят для проведения первичного отбора кандидатов, но не заменяют очного собеседования, подчеркивает Райс.
Однако у системы очень хорошо получается оценивать коммуникативные навыки соискателей.
"Precire сравнивает [запись голоса] с записями речи лучших специалистов по продажам и лучших руководителей, которых мы когда-либо тестировали. Она может дать объективную оценку. Человек на такое не способен - его впечатление всегда субъективно", - отмечает Райс.
При помощи инструментов, разработанных совместно с Precire, компания Ifp Management Diagnostics проводит оценку и подготовку персонала в сфере продаж и кандидатов на руководящие должности, а также измеряет уровень стресса сотрудников.
"Участники наших тестов говорят, что просто поражены точностью анализа своей речи и личностной характеристики", - говорит Райнер Беккер, партнер и директор компании по подбору и развитию руководящих кадров с главным офисом в Кёльне.
"Мы можем не только указать на слабые и сильные места тестируемого, но и сразу же предложить способы улучшения его коммуникативных навыков".
"Еще одно преимущество заключается в том, что результат компьютерного анализа не зависит от таких факторов, как пол, возраст или внешность человека, что делает подобную оценку в высшей степени объективной".
Речевой анализ не только экономит время и деньги работодателя, но и упрощает процесс поиска работы для самих кандидатов, уверяет Рейс.
"Около 75% пользователей Precire проходят тестирование в течение суток после получения телефонного номера и пин-кода - чаще всего в обеденный перерыв, перед ужином или по пути домой".
Риски
Тем не менее консультант по карьерному развитию и трудоустройству Маттиас Мартенс из гамбургской компании Martens & Friends предупреждает: "На мой взгляд, для соискателя здесь больше минусов, чем плюсов".
Во-первых, поясняет он, незаслуженно низкую оценку могут получить те, для кого язык собеседования не родной.
Во-вторых, некоторые соискатели могут намеренно изменять свою манеру говорить, чтобы повлиять на результаты теста.
И в-третьих, Мартенс опасается, что компании будут обходить стороной кандидатуры тех, кто не захочет предоставлять запись своего голоса для анализа.
"Ни одна компания, конечно, этого не признает. Официальная позиция всегда - что всё делается добровольно", - говорит Мартенс.
"Но если компания взяла на вооружение подобную технологию, то, скорее всего, ей нужны прогрессивные, любознательные и открытые для технического прогресса сотрудники".
"Если в процессе отбора кто-то отказывается пройти речевой тест, потому что боится или не доверяет этой технологии, компания может решить, что на этого человека нет смысла дальше тратить время".
Мартенс считает, что для тех, кто проходит тест, крайне важно, чтобы результаты компьютерного анализа оценивались квалифицированными специалистами по подбору кадров или психологами. Важно и получить честную обратную связь.
"Я опасаюсь, что, не доверяя собственным аналитическим способностям, неквалифицированные кадровики начнут постоянно прибегать к помощи технологий, упрощая себе работу, и в конечном счете все больше решений будет приниматься компьютерами".
Алессандро Винчарелли, эксперт по информатике, нейронаукам и психологии в Университете Глазго, говорит, что речевой анализ стал применяться только в последние пять лет.
Какова же надежность этого метода? "Половину случаев можно спокойно доверить компьютеру, - полагает Винчарелли. - В остальных - результаты лучше показать эксперту. Но и в целом, конечно, экспертная оценка никогда не повредит".
"Смысл этих технологий - не в том, чтобы заменить людей. Это лишь удобные инструменты, которые должны упрощать работу специалистов".
Этот метод подходит для подбора кадров на должности, связанные с общением с людьми, замечает Винчарелли.
"Можно определить, насколько хорошо человек чувствует эмоциональное состояние собеседника, насколько легко ему установить контакт с окружающими. На какую-нибудь простую должность, например, оператора колл-центра, подобрать специалиста с помощью подобной технологии очень легко".
Кроме того, добавляет он, "до настоящего времени отбор кандидатов чаще всего проводился путем анализа резюме, поэтому многое зависело от того, насколько человеку повезло с местом учебы и где он успел поработать".
Однако речевой анализ, по его словам, "может позволить копнуть глубже - и, возможно, свой шанс получат те, кто по той или иной причине не обзавелся впечатляющей профессиональной биографией".
По мнению Винчарелли, главная опасность заключается в том, что рекрутеры могут всецело довериться высоким технологиям и перестанут использовать все прочие методы оценки соискателей.
"Нужно найти баланс между разумным применением этих технологий и полной зависимостью от них. Этим инструментом следует пользоваться осторожно и с умом".
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|Добиваетесь повышения? Сначала поговорите с компьютером
Во многих британских компаниях в отделах кадров остается всё меньше работы для людей: такие задачи, как подбор персонала, выбор кандидатов на повышение в должности и измерение уровня стресса среди работников, теперь нередко выполняются при помощи компьютерного анализа речи.
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