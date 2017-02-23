Обозреватель BBC Capital рассказывает, почему многие работодатели запрещают сотрудникам держать на столе личные вещи и почему это может отрицательно сказаться на производительности труда.

Когда шесть лет назад Джон Кроули, журналист из английского города Эпворт, только начинал работать в колл-центре, он мог ставить на свой стол все, что угодно.

К моменту увольнения ему не разрешалось даже пользоваться собственной кружкой.

В течение этих нескольких лет руководство компании постепенно сокращало список личных вещей, которые сотрудники могли приносить на работу.

Были запрещены семейные фото, растения и любые изображения, на столе не разрешалось держать даже бумагу.

Кроули должен был уделять все свое внимание компьютеру и звонкам.

Неудивительно, что по мере ужесточения этих правил Кроули все меньше устраивали условия труда.

"Первые пару лет я был намного более энергичным и деятельным, чем в последние два года, - говорит Кроули. - Я был доволен работой, пока руководство не довело свои требования до абсурда".

Возможно, колл-центр - это не самое приятное место работы, однако опыт Кроули необычным не назовешь.

Такого мнения придерживается Крейг Найт, психолог и директор-учредитель компании Haddington Knight из британского Эксетера, использующей научные методы для повышения эффективности бизнеса.

Кому-то запрет иметь на рабочем столе фотографии своих детей может показаться мелочью, однако, по словам Найта, подобные правила оказывают значительное влияние на эффективность работы компании.

Многие компании, независимо от сферы деятельности, ограничивают количество личных вещей, которые сотрудникам разрешается держать у себя на столе

Он провел широкое исследование на тему персонализации рабочего места и выяснил, что производительность труда тех, у кого на рабочем месте есть хотя бы одно изображение или растение, на 15% выше, чем у тех, кому это запрещено.

А сотрудники, которые могут украшать свое рабочее место, как им вздумается, работают на 25% эффективнее, чем те, кто вынужден функционировать в более строгой обстановке.

Тем не менее многие компании, независимо от сферы деятельности, ограничивают круг личных вещей, которые сотрудникам разрешается держать у себя на столе, а в ряде организаций и вовсе запрещено приносить на работу что-то свое. В первую очередь это касается открытых офисных пространств.

Но зачем настаивать на этом, если подобная политика вредит эффективности и вызывает недовольство сотрудников?

Эта идея отчасти является следствием популярных теорий управления, согласно которым отсутствие на столе лишних вещей помогает сосредоточиться и повышает производительность труда.

Однако исследования свидетельствуют об обратном.

Красота снаружи - красота внутри

По словам Найта, имея на рабочем месте личные вещи, мы работаем лучше, потому что обстановка отражает нашу личность.

Если лишить нас этой возможности, мы будем чувствовать себя просто винтиком в одной большой машине. Кроме того, дорогие нашему сердцу мелочи оказывают на нас благотворное психологическое воздействие.

"Украшая окружающее пространство, мы становимся счастливее, - говорит он. - А когда мы счастливы, мы работаем лучше".

Самые успешные в мире люди любят украшать свое рабочее место личными вещами

Три исследователя, работа которых была опубликована в научном журнале Journal of Environmental Psychology, обнаружили, что персонализация рабочего места, особенно в офисах открытого типа, дает нам чувство уверенности и контроля над обстановкой. А это, как выяснил Найт, увеличивает производительность труда.

Ученые пишут: "Создание своего собственного места в общем рабочем пространстве позволяет улучшить когнитивные и аффективные состояния, что приводит к укреплению умственных ресурсов и позволяет более успешно адаптироваться к потенциально деструктивным отвлекающим факторам, обусловленным низким уровнем приватности".

"Это просто пагубно"

Если существуют доказательства того, что персонализация увеличивает производительность труда, почему же не все компании разрешают сотрудникам украшать рабочие места?

Крис Каттер, основатель и глава компании LifeDojo из Сан-Франциско, помогающей руководителям фирм улучшить здоровье и самочувствие сотрудников, считает, что многие корпорации придерживаются авторитарной точки зрения на работу.

"В силу своего положения работодатели склонны к патернализму, - говорит он. - Подобная политика всего лишь часть этого подхода. Все должно быть стандартно и предсказуемо".

Многие начальники также уверены, что чем "чище" пространство вокруг нас, тем выше производительность труда.

По словам Найта, подобные убеждения все еще сильны потому, что концепция чистого рабочего места, где нет ничего лишнего, - важнейший элемент двух ведущих теорий управления: "шести сигм" и бережливого производства.

Обе они превыше всего ставят строгий и экономически эффективный подход к работе. Идея состоит в том, чтобы убрать всё лишнее - всё, что не используется для решения текущей задачи, считается ненужным.

Эти теории, ставшие популярными в 1990-х годах, широко применяются до сих пор.

"Логика такова: если все, что находится у вас на столе, нужно вам для работы, вы будете эффективнее исполнять свои обязанности, - говорит Найт. - Суть в том, чтобы извлечь максимальную пользу из вашего рабочего времени".

Поэтому считается, что все вещи, напрямую не связанные с работой, в том числе личные фотографии и другие мелочи, отвлекают внимание сотрудника.

Крис Каттер, основатель и глава компании LifeDojo, считает, что запреты на персонализацию рабочего места отражают склонность корпораций к патернализму

Тем не менее, по словам Найта, доказательств того, что "шесть сигм" и схожие теории управления работают, нет.

Он начал изучать персонализацию и производительность труда, так как хотел лучше понять преимущества этих теорий. Вскоре он понял, что никаких преимуществ в них нет.

"Во всяком случае, худшего пространства для работы не придумать, - говорит он. - Это неэффективно и просто пагубно".

Каттер согласен с тем, что от подобных стилей управления мало толку.

"Чем больше контроля и предсказуемости, тем лучше - вот на чем основаны эти теории, - говорит он. - Но если копнуть глубже, это просто глупо".

Еще более странным применение этих теорий в наши дни выглядит на фоне многочисленных исследований о том, как персонализация - во многих ситуациях, а не только на рабочем месте - помогает повысить эффективность и поднять настроение.

Прислушаться к фактам

Введение запрета на личные вещи вовсе не означает, что ваш босс плохой и хочет причинить вам зло, даже если правила, не разрешающие держать у себя на столе семейное фото, кажутся слишком суровыми.

Многих начальников учили, что "шесть сигм" - это правильный способ управления.

Компания Каттера уделяет много времени тому, чтобы убедить компании в эффективности персонализации. Иногда для этого приходится предпринимать активные действия.

Как правило, они находят в компании своего сторонника, который понимает, о чем говорит Каттер, и начинает помогать с внедрением изменений.

Как только компании видят цифры и осознают, что довольные и эффективные сотрудники приносят больше денег, взгляды руководства, как правило, начинают меняться.

Имея на рабочем месте личные вещи, мы работаем лучше, потому что чувствуем себя личностью, а не винтиком в одной большой машине

Тем, кто боится перемен, Каттер предлагает начать с одного отдела, отследить изменение таких показателей, как производительность труда, моральный дух и абсентеизм (общее количество потерянных рабочих дней или часов - Ред.) за определенные периоды времени, и оценить изменения.

"Начальники также могут спросить у подчиненных, чувствуют ли те себя удовлетворенней, повысилась ли их производительность труда, - говорит он. - Предъявите им факты, и они все поймут".

Сегодня Кроули работает в компании People HR, разрабатывающей программное обеспечение для управления кадрами, и может приносить на работу все, что пожелает.

Он работает здесь всего несколько недель, и на его столе пока мало личных вещей - один только словарь. А вот на рабочих местах его коллег - фотографии, книги, календари и даже одеяло.

Благодаря возможности украшать свое рабочее место Кроули чувствует, что его начальство заботится о благополучии подчиненных. В его справочнике сотрудника даже говорится, что персонализация может повышать мотивацию.

"Это раскрепощает, - говорит он. - В результате мне хочется прилагать максимум усилий для процветания нашей компании".