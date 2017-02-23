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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как заработать на еде, ничего не готовя

 

Заказывать на дом пиццу? Это вчерашний день! Сегодня модно заказывать горячие супы или закуски, рыбные, мясные или вегетарианские блюда. Все это запросто помещается в сумке курьера фирмы Foodora. Работают там молодые и спортивные люди, преимущественно студенты или те, кому нравится совмещать спорт с оплачиваемой почасовой работой.

Место рождения - Мюнхен

Стартап под названием Volo Константин Мель (Konstantin Mehl) вместе с четырьмя друзьями- единомышленниками решили создать в октябре 2014 года в Мюнхене, где ребята жили и учились. А сама идея пришла Константину в голову, когда он по студенческому обмену обучался в Нью-Йорке. Там, по его мнению, отлично налажена система доставки товаров на дом, включая и горячую еду. Именно американская концепция сервисных служб, доставляющих клиентам горячую еду из ресторанов на дом, и легла в основу стартапа в Баварии.

 

Volo начал свою работу с командой из 15 человек. В нее входили программисты, администраторы сайта, на котором публиковались меню ресторанов, предлагавших блюда на вынос, и непосредственно курьеры, которые на велосипедах доставляли заказы на дом. Стартапу повезло: его заметила известная берлинская интернет-платформа Rocket Internet, предоставившая в свое время стартовую площадку таким известным сегодня фирмам, как Zalando и Home24. Уже весной 2015 года Rocket Internet купил стартап Volо, и он в скором времени, правда уже под новым именем (Foodora) и с собственной интернет-платформой, начал работу в 19-ти крупных городах Германии. Сайт Foodora молниеносно начал пополняться ресторанами, которые не имели собственной службы доставки, но были заинтересованы в том, чтобы продавать еду на вынос. Вместе с предложениями ресторанов начала расти и численность курьеров-велосипедистов, доставляющих еду клиентам.

Велосипеду пробки не страшны

Около двух тысяч курьеров-велосипедистов разъезжают в розовых куртках и с розовыми термобоксами по 19-ти городам Германии. Все они спешат привести клиентам горячую еду. Самый многочисленный состав курьеров - в Берлине. Там же находится и главный офис компании Foodora.

В кельнском филиале работает пять офисных сотрудников и около 250 курьеров-велосипедистов. Они обслуживают чуть более 220 ресторанов. Чтобы еда доставлялась горячей и свежей, существуют твердые правила: Foodora обслуживают клиентов только в радиусе не более двух километров.

Почему выбор пал на такое транспортное средство, как велосипед? С этого вопроса начался мой разговор с Бьёрном Зебером (Björn Seeber), руководителем филиалов фирмы в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия и Гамбурге.

"Ответ очень прост: велосипедисты не попадают в пробки, они намного быстрей доезжают по адресу, чем автомобили или мотоциклы", - подчеркивает Бьёрн. Кроме того, по его словам, многие клиенты, согласно опросам, приветствуют этот вид городского транспорта. "Я ведь тоже в булочную за углом не на машине езжу", - улыбается мой собеседник.

У курьеров гибкий рабочий график, поэтому среди них много студентов, которые готовы развозить еду клиентам не по строгому расписанию, а в свободное от учебы время. "Оплата почасовая: девять евро в час. К ним прибавляются один-два евро чаевых за заказ. В течение часа курьер, как правило, выполняет по два заказа и может заработать от 11 до 14 евро в час, включая чаевые", - объясняет 27-летний Бьёрн Зебер.

 Бьёрн Зебер

Кроме того, Foodora ввела дополнительную бонусную систему оплаты труда, когда к девяти евро могут прибавляться один-два евро за более двух доставок в час или за поездки в плохую погоду. Курьеры работают со специальным приложением для смартфонов, которое находит и показывает самые короткие маршруты, рассчитывает время в пути. "Однако вне зависимости от количества поездок, минимальная оплата труда курьеров составляет девять евро в час, даже если у него вынужденный простой", - уточняет Бьёрн.

И в снег, и в дождь

Кадры здесь всегда нужны. Есть курьеры, которые работают уже более года и вполне довольны своей работой. Но есть и те, кого не устраивают поездки "и в снег, и в дождь". Такие чаще увольняются осенью или зимой. "Мы на первом собеседовании объясняем, что наши сотрудники должны быть готовы выезжать к клиентам не только в солнечную погоду, что работа у нас круглогодичная, а не сезонная. Конечно, бывают случаи, когда мы резко сокращаем или отменяем прием заказов в гололедицу или во время штурмовых предупреждений, но такие ситуации происходят редко", - подчеркивает Бьёрн Зебер.

 

Разумеется, курьеры застрахованы на случаи аварий на дорогах. Это относится и к ремонтам велосипедов, оплату которых берет на себя стартап. Стоит заметить, что Foodora предоставляет спецодежду, включая шлемы безопасности. Потенциальный работник должен иметь только собственный велосипед и смартфон, на который ему придется скачать специальное приложение для приема заказов и связи с офисными сотрудниками.

Подработка для студентов и мигрантов

Курьеры, когда ждут очередного заказа, обмениваются информацией, пьют кофе, обсуждают, как прошло дежурство. "Мне нравится такая работа, она покрывает не только мои расходы на аренду комнаты в студенческой коммуналке, но и на питание. Я работаю пять дней в неделю по четыре часа в день. Зарабатываю плюс-минус 200 евро в неделю. Это хорошая подработка для студентов", - рассказывает Валерий из Санкт-Петербурга. Мало того, теперь он еще и Кельн знает, как свои пять пальцев.

"Заказов больше в выходные дни, поэтому я работаю с пятницы по воскресенье, - рассказывает Авдал, приехавший в Германию из Турции. - Для меня это хороший приработок к основной зарплате. У меня есть жена и маленький ребенок". Авдалу нравится работать на свежем воздухе: "Крутить педали полезно для здоровья. Кто-то тратит деньги за такую возможность в фитнес-центрах, а мне платят за то, что я занимаюсь спортом с пользой для дела и для себя!"
По материалам: Deutsche Welle
 

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12.01 Двух­лет­ний экс­пе­ри­мент по вве­де­нию ше­сти­ча­со­во­го ра­бо­че­го дня в Шве­ции по­до­шел к кон­цу. Ре­зуль­тат ока­зал­ся со­мни­тель­ным

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