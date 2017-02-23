Заказывать на дом пиццу? Это вчерашний день! Сегодня модно заказывать горячие супы или закуски, рыбные, мясные или вегетарианские блюда. Все это запросто помещается в сумке курьера фирмы Foodora. Работают там молодые и спортивные люди, преимущественно студенты или те, кому нравится совмещать спорт с оплачиваемой почасовой работой.

Место рождения - Мюнхен

Стартап под названием Volo Константин Мель (Konstantin Mehl) вместе с четырьмя друзьями- единомышленниками решили создать в октябре 2014 года в Мюнхене, где ребята жили и учились. А сама идея пришла Константину в голову, когда он по студенческому обмену обучался в Нью-Йорке. Там, по его мнению, отлично налажена система доставки товаров на дом, включая и горячую еду. Именно американская концепция сервисных служб, доставляющих клиентам горячую еду из ресторанов на дом, и легла в основу стартапа в Баварии.

Volo начал свою работу с командой из 15 человек. В нее входили программисты, администраторы сайта, на котором публиковались меню ресторанов, предлагавших блюда на вынос, и непосредственно курьеры, которые на велосипедах доставляли заказы на дом. Стартапу повезло: его заметила известная берлинская интернет-платформа Rocket Internet, предоставившая в свое время стартовую площадку таким известным сегодня фирмам, как Zalando и Home24. Уже весной 2015 года Rocket Internet купил стартап Volо, и он в скором времени, правда уже под новым именем (Foodora) и с собственной интернет-платформой, начал работу в 19-ти крупных городах Германии. Сайт Foodora молниеносно начал пополняться ресторанами, которые не имели собственной службы доставки, но были заинтересованы в том, чтобы продавать еду на вынос. Вместе с предложениями ресторанов начала расти и численность курьеров-велосипедистов, доставляющих еду клиентам.

Велосипеду пробки не страшны

Около двух тысяч курьеров-велосипедистов разъезжают в розовых куртках и с розовыми термобоксами по 19-ти городам Германии. Все они спешат привести клиентам горячую еду. Самый многочисленный состав курьеров - в Берлине. Там же находится и главный офис компании Foodora.

В кельнском филиале работает пять офисных сотрудников и около 250 курьеров-велосипедистов. Они обслуживают чуть более 220 ресторанов. Чтобы еда доставлялась горячей и свежей, существуют твердые правила: Foodora обслуживают клиентов только в радиусе не более двух километров.

Почему выбор пал на такое транспортное средство, как велосипед? С этого вопроса начался мой разговор с Бьёрном Зебером (Björn Seeber), руководителем филиалов фирмы в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия и Гамбурге.

"Ответ очень прост: велосипедисты не попадают в пробки, они намного быстрей доезжают по адресу, чем автомобили или мотоциклы", - подчеркивает Бьёрн. Кроме того, по его словам, многие клиенты, согласно опросам, приветствуют этот вид городского транспорта. "Я ведь тоже в булочную за углом не на машине езжу", - улыбается мой собеседник.

У курьеров гибкий рабочий график, поэтому среди них много студентов, которые готовы развозить еду клиентам не по строгому расписанию, а в свободное от учебы время. "Оплата почасовая: девять евро в час. К ним прибавляются один-два евро чаевых за заказ. В течение часа курьер, как правило, выполняет по два заказа и может заработать от 11 до 14 евро в час, включая чаевые", - объясняет 27-летний Бьёрн Зебер.

Бьёрн Зебер

Кроме того, Foodora ввела дополнительную бонусную систему оплаты труда, когда к девяти евро могут прибавляться один-два евро за более двух доставок в час или за поездки в плохую погоду. Курьеры работают со специальным приложением для смартфонов, которое находит и показывает самые короткие маршруты, рассчитывает время в пути. "Однако вне зависимости от количества поездок, минимальная оплата труда курьеров составляет девять евро в час, даже если у него вынужденный простой", - уточняет Бьёрн.

И в снег, и в дождь

Кадры здесь всегда нужны. Есть курьеры, которые работают уже более года и вполне довольны своей работой. Но есть и те, кого не устраивают поездки "и в снег, и в дождь". Такие чаще увольняются осенью или зимой. "Мы на первом собеседовании объясняем, что наши сотрудники должны быть готовы выезжать к клиентам не только в солнечную погоду, что работа у нас круглогодичная, а не сезонная. Конечно, бывают случаи, когда мы резко сокращаем или отменяем прием заказов в гололедицу или во время штурмовых предупреждений, но такие ситуации происходят редко", - подчеркивает Бьёрн Зебер.

Разумеется, курьеры застрахованы на случаи аварий на дорогах. Это относится и к ремонтам велосипедов, оплату которых берет на себя стартап. Стоит заметить, что Foodora предоставляет спецодежду, включая шлемы безопасности. Потенциальный работник должен иметь только собственный велосипед и смартфон, на который ему придется скачать специальное приложение для приема заказов и связи с офисными сотрудниками.

Подработка для студентов и мигрантов

Курьеры, когда ждут очередного заказа, обмениваются информацией, пьют кофе, обсуждают, как прошло дежурство. "Мне нравится такая работа, она покрывает не только мои расходы на аренду комнаты в студенческой коммуналке, но и на питание. Я работаю пять дней в неделю по четыре часа в день. Зарабатываю плюс-минус 200 евро в неделю. Это хорошая подработка для студентов", - рассказывает Валерий из Санкт-Петербурга. Мало того, теперь он еще и Кельн знает, как свои пять пальцев.

"Заказов больше в выходные дни, поэтому я работаю с пятницы по воскресенье, - рассказывает Авдал, приехавший в Германию из Турции. - Для меня это хороший приработок к основной зарплате. У меня есть жена и маленький ребенок". Авдалу нравится работать на свежем воздухе: "Крутить педали полезно для здоровья. Кто-то тратит деньги за такую возможность в фитнес-центрах, а мне платят за то, что я занимаюсь спортом с пользой для дела и для себя!"