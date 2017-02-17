Александр Гордеев, РБК

Йосико Синохара всю жизнь боролась с предрассудками, работала на грани закона и ломала каноны традиционалистского японского общества. И в 82 года, наконец, стала долларовым миллиардером.

У Йосико Синохара все не как у всех. Традиционная для Японии роль женщины - хранительницы очага ей не по душе, семейная жизнь не удалась. Зато получилось создать нетрадиционный бизнес, который едва не стоил ей свободы. На склоне лет успех основанной Йосико компании Temp Holdings сделал ее первой в истории Японии женщиной-миллиардером, самостоятельно заработавшей свое состояние.

Отметку в $1 млрд ее состояние перевалило в конце января, когда Йосико было уже 82 года, больше 40 из которых она посвятила Temp Holdings. Это международное агентство по найму временных сотрудников, располагающее 300 офисами по всему миру, 16,5 тыс. постоянных работников и 21 тыс. внештатников. У самого нестандартного японского миллиардера - или миллиардерши? - и бизнес необычный, ведь «временные сотрудники» были в Японии вне закона. Но Йосико сумела создать этот рынок с нуля.

Сидим дома

Будущая бизнес-леди родилась в 1934 году в префектуре Канагава и довольно рано потеряла отца - школьный директор, он умер от болезни в 1943 году. Йосико, двух ее братьев и двух сестер растила мать, дипломированная акушерка. В отличие от нее Йосико профессионального образования не получила. Зато еще в школе она увлеклась английским языком, который изучала не только на уроках, но и внеклассно, в Английском клубе. И это серьезно помогло ей как в карьере наемного работника, так и при создании своего бизнеса.

Сразу после школы Йосико пошла работать в компанию Mitsubishi Heavy Industries. Выполняла обычную для женщины в патриархальной культуре секретарскую работу и готовилась к традиционной биографии - выйти замуж и растить детей. В Японии семейные женщины обычно оставляют работу. Йосико так и поступила, когда вышла замуж в первый раз. Однако союз распался, и Синохара осталась без семьи и без работы.

Она предприняла вторую попытку создать семью. Но вскоре после свадьбы поняла, что муж не тот человек, который ей нужен, и быстро развелась, вызвав гнев семьи. «Мать и брат очень сердились на меня из-за этого», - рассказывала она журналу Harvard Business Review в 2009 году.

Оказавшись снова свободной женщиной, Йосико вернулась к секретарской работе, но чувствовала себя не на своем месте: «В то время женщинам в Японии отводились самые скучные функции, например подавать чай. К тому же у меня в отличие от мамы никаких специальных навыков не было, и профессиональная карьера не светила». Терять было нечего, так что Йосико отправилась путешествовать. Сначала в Швейцарию, где изучала английский и секретарское дело. Потом поработала в Англии и, наконец, переехала в Австралию, где устроилась секретарем в маркетинговой компании.

Именно там Йосико обнаружила занятие своей жизни. Ее удивило, как быстро и легко компания заменяла офисных работников, уходивших в отпуск, временными сотрудниками. «Откуда-то появлялись люди, которых я не знала и которым даже не приходилось особо вникать в устройство компании, они выполняли задачу и уходили», - рассказывала она Financial Times. К тому же, вспоминала она, женщины в этой компании работали не менее активно, чем мужчины. А в Японии им по-прежнему отводились второстепенные роли.

Вне закона

Вернувшись на родину, своенравная Йосико, которой было уже под тридцать, не пожелала работать ни переводчиком, ни секретарем, а задумала использовать опыт, полученный в Австралии. Речь шла о том, чтобы предложить японскому рынку рабочей силы такую радикально новую для него вещь, как временный штат. «В то время в Японии пожизненное трудоустройство было нормой, а закон запрещал частным компаниям оказывать услуги по временному найму», - вспоминает Йосико.

Об этом запрете Йосико не знала, и в 1973 году открыла собственное агентство под названием Tempstaff. C инвестициями помогли родственники. Будущая миллиардерша сняла однокомнатную квартиру в Токио, которая и стала ее первым офисом. Поначалу единственным сотрудником агентства была племянница Йосико, целыми днями она сидела на телефоне, предлагая компаниям возможность быстро нанимать временных сотрудников и экономить на отпускных, страховках и больничных. А основательница Tempstaff лично наносила визиты менеджерам компаний - «иногда по 20 в день», вспоминает она, и объясняла им выгоды такого подхода.

Первые три месяца выручки почти не было, и по вечерам Йосико подрабатывала преподаванием английского. Но по мере того, как сеть ее контактов росла, она отказалась от сторонних заработков и наняла новых сотрудников. А через три года после основания Tempstaff стала настолько известна, что привлекла недоброжелательное внимание министерства труда. Йосико вызвали «на ковер» и объяснили, что ее бизнес вне закона.

Но сдаваться она не собиралась. Вместо того, чтобы закрыть агентство, предпринимательница начала лоббировать отмену запрета на частное посредничество во временном найме, несмотря на то что это грозило ей уголовным преследованием. Тогда Tempstaff была уже не единственной компанией в этой нише, и коллеги охотно поддержали инициативу Синохары.

Через несколько лет запрет отменили. Как признавалась потом Йосико, она почти не верила, что выйдет из этого противостояния победителем. «Часто я говорила себе: интересно, а каково теперь в тюрьме? Большие ли там камеры? Есть ли в них туалеты и окна?» - рассказывала она Harvard Business Review. Узнать это на собственном опыте ей так и не довелось, потому что чиновники и законодатели признали: если и работники, и работодатели нуждаются в услугах предоставляющего временную рабочую силу посредника, то

Компания амазонок

В Tempstaff между тем действовал другой закон, введенный его основательницей, - агентство трудоустраивало только женщин, перед которыми, как считала Йосико, японское общество и рынок труда были в долгу из-за минимум двух несправедливостей. Во-первых, замужние японки, прежде чем согласиться на предложение работы, должны были спрашивать разрешения у мужей. Во-вторых, «в начале 1970-х, какую бы функцию ни выполняла женщина на работе, ее все равно считали клерком», - рассказывала она Financial Times. То есть оценивался пол, а не работа. «Временное трудоустройство позволило классифицировать работу, выполняемую женщинами, по категориям и платить за нее по установленным тарифам, - рассказывала Йосико. - В результате у женщин стало развиваться чувство профессионализма». Из числа этих временных работниц она рекрутировала и постоянных менеджеров для своей компании.

Однако в 1988 году Йосико обнаружила, что дискриминация любого рода вредит бизнесу. Она поняла, что женщины-менеджеры мыслили как хранительницы, а не как добытчики, то есть стремились обезопасить уже достигнутые результаты вместо того, чтобы искать новые возможности. К тому же сотрудницам было комфортнее в чисто женской компании. И когда Йосико спросила своих подчиненных, не стоит ли им начать принимать на работу мужчин, реакция была однозначной: «Нет, этих созданий нам не надо».

Тем не менее одно из отделений Tempstaff все-таки наняло на временную работу мужчину. И сразу стало понятно, что ход правильный. «Как же выросли продажи!» - объясняла Йосико свое решение допустить противоположный пол в свою страну амазонок. Теперь 40% менеджеров в ее компании - мужчины. «Мне хотелось бы, чтобы среди руководителей было больше женщин. Но в Японии нет нормального сектора ухода за детьми, поэтому матерям приходится сидеть с детьми дома», - говорит она.

В целом 1990-е оказались крайне удачным периодом для Tempstaff. И не только благодаря тому, что в компании появились мужчины. Во время этого «потерянного десятилетия» в экономике страны царила стагнация, но у Йосико, наоборот, дела шли в гору - как раз из-за стагнации работодатели стали особенно активно использовать временный персонал. В 2008 году компания вышла на биржу, а еще два года спустя приобрела 4% американского рекрутингового агентства Kelly Services, с которым позже создала совместное предприятие, работающее на рынках Китая, Гонконга и Южной Кореи.

В прошлом году выручка Temp Holdings составила $4,5 млрд, эта новость вызвала рост акций компании более чем на 11%. В итоге, подсчитал Forbes, 25-процентный пакет акций Йосико вместе с дивидендами потянули на $1 млрд.

Инвестиции в заботу

За время существования Tempstaff в прошлом осталась еще одна трад​иция - многодетные семьи. Йосико после двух попыток больше не пыталась выйти замуж, и детей у нее нет. Как и она, население Японии стареет, и это тоже не прошло мимо внимания Синохары. По прогнозам ее компании, из-за недостатка молодежи экономике страны в ближайшие годы будет не хватать почти 6 млн работников, и временные сотрудники - один из очевидных способов справиться с проблемой.

Впрочем, Йосико не только зарабатывает, но и вкладывается в решение этой проблемы. В 2014 году, как писал журнал Forbes Asia, она пожертвовала 5,6% своих акций, то есть $140 млн, на создание фонда Yoshico Shinohara Memorial Foundation, который выдает стипендии студентам, готовящимся стать социальными работниками.

А за семь лет до этого Йосико учредила техникум, где готовят специалистов по дневному уходу и медицинскому администрированию. Большая часть специальностей связана с уходом за детьми. То есть выпускники в итоге будут делать то, о чем давно мечтала Синохара, - помогать матерям вырываться из бытового плена и строить карьеру. Но этого мало, говорит Йосико: «Мужья должны больше помогать по хозяйству».

Сама она от управления бизнесом отошла только в прошлом году - в апреле сложила полномочия председателя совета директоров, став почетным его участником. При этом сама предпринимательница говорит, что никогда не стремилась стать миллиардером. Она ставила себе цель «служить обществу через бизнес». И это служение не осталось незамеченным. Журнал Fortune уже второе десятилетие включает Синохару в список самых влиятельных в мире женщин-предпринимателей.

Так говорит Синохара

«Моя мама была акушеркой, а отец директором школы, поэтому у меня всегда были мысли об образовании и о работающих женщинах».

«Откуда мне знать [было ли мне труднее начинать свой бизнес, чем мужчинам]? Я никогда не была мужчиной. Начинать бизнес всегда трудно».

«В обществе доминировали мужчины, а женщины в основном были на подхвате, для их активного участия возможностей было очень мало. Тогда я решила увеличить количество рабочих мест, где женщины могли бы применять свои навыки, и запустила Tempstaff».

«Старайтесь и не бойтесь не справиться. На неудачах можно многому научиться. Упирайтесь и продолжайте то, чем начали заниматься, хотя бы три года. Тогда ваш кругозор расширится, и в конце концов вы найдете что-то интересное».

«Может, и есть какие-то недостатки в том, чтобы быть женщиной, но ничего слишком серьезного. По мне, так я выигрываю от этого. Например, когда я посещаю клиентов, они расслабляются, потому что я женщина, и говорят многое, чего не сказали бы, будь я мужчиной».

Forbes, Harvard Business Review, Financial Times, Japan Times, Tokyo Journal