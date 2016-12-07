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Топливно-энергетический комплекс
YouTube расторг контракт с самым богатым видеоблогером вслед за Disney
19:18 15.02.2017 |
В понедельник компания Disney расторгла договор с одним из самых популярных видеоблогеров PewDiePie, который также занимает первую строчку самых высокооплачиваемых звезд YouTube по версии Forbes. Его обвинили в антисемитизме из-за ролика, опубликованного еще в январе. На видео два индейца поднимают плакат с надписью Death To All Jews.
Феликс Чельберг (настоящее имя PewDiePie) попытался оправдаться, однако это не повлияло на решение Disney. Вчера о прекращении сотрудничества с видеоблогером сообщил сервис YouTube: Чельберг занимался проектом, спонсируемым видеосервисом эксклюзивно для показа на YouTube Red.
Кроме того, PewDiePie был исключен из перечня Google Preferred, в котором фигурируют наименования каналов и имена пользователей, рекомендуемые рекламодателям. Это, как отмечает The Verge, заметно ударит по доходам Чельберга.
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В понедельник компания Disney расторгла договор с одним из самых популярных видеоблогеров PewDiePie, который также занимает первую строчку самых высокооплачиваемых звезд YouTube по версии Forbes. Его обвинили в антисемитизме из-за ролика, опубликованного еще в январе.
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