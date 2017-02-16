Интересная заметка была опубликована на сайте Bloomberg, в ней объясняется неожиданная причина, которая побудила многих сотрудников Google покинуть команду, занимающуюся проектом беспилотного автомобиля. В данный момент, напомним, это подразделение называется Waymo.

В какой-то мере свою роль сыграли такие факторы, как смена лидеров, изменения в стратегии, а также желание людей заняться собственными проектами. Однако главная причина заключается в очень больших гонорарах, из-за которых в какой-то момент сотрудники перестали держаться за свои рабочие места, решив попробовать что-то новое.

Те, кто работал над проектом беспилотного автомобиля Google, имели необычную систему оплаты, которая зависела от ценности проекта. Помимо зарплаты люди получали бонусы и доли в бизнесе, а по истечении нескольких лет Google начала умножать бонусы. К концу 2015 года выплаты стали настолько большими, что некоторые ветераны, накопив достаточный объем сбережений, обратили внимание на другие предложения. Как минимум, двое сотрудников назвали ситуацию фразой «F-you money».

В итоге команду покинули ее руководитель Крис Армсон (Chris Urmson), который основал собственную компанию, и другие ключевые сотрудники.