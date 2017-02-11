Исследования показали: те, кто работает меньше, чаще получают повышение зарплаты или премию, чем те, кто перерабатывает. BBC Capital рассказывает о недостатках сверхурочной работы.

Когда после своего переезда из Бирмингема в Токио Стюарт Номимицу практически перестал выходить на связь, друзья и члены его семьи начали беспокоиться.

Более того, им казалось, что он просто живет в офисе, находясь там с раннего утра до позднего вечера.

Его рабочий график выглядел таким насыщенным, что им сложно было поверить в то, что он и правда так много трудится.

Чтобы убедить их, он решил сделать отчет о своей рабочей неделе офисного служащего в токийской индустрии финансовых услуг и выложил его в интернет, чтобы они могли получить представление о его новой жизни.

Получившийся в результате видеоролик стал вирусным на YouTube, собрав более миллиона просмотров.

Привычка устраивать изматывающие рабочие марафоны очень сильно укоренилась в японской культуре

В нем показана бурная рабочая неделя в 2015 году, во время горячей поры в финансовом секторе - с января по март.

С понедельника по субботу Номимицу проработал 78 часов, а спал при этом суммарно лишь 35 часов (а в субботу отработал еще шесть часов, но на видео это не показано).

Номимицу так часто приходилось работать по 80 часов в неделю, что однажды вечером он потерял сознание у себя дома.

По его словам, когда горячий сезон закончился, всему офису было "ужасно плохо".

Для Номимицу эта чрезмерная нагрузка была в каком-то смысле временной, однако он говорит, что "в некоторых токийских компаниях сотрудники живут такой жизнью изо дня в день круглый год".

И действительно, привычка устраивать изматывающие рабочие марафоны очень сильно укоренилась в японской культуре - есть даже слово "кароси", буквально означающее "смерть от переутомления".

В Токио Стюарту Номимицу (на снимке слева) так часто приходилось работать по 80 часов в неделю, что однажды он потерял сознание

В октябре прошлого года министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии обнародовало первый правительственный отчет о кароси.

В нем говорится, что примерно в каждой четвертой компании (23% от всех компаний страны) некоторые сотрудники более 80 часов в месяц работают сверхурочно.

"Для японцев характерно очень сильное чувство уважения к своим коллегам, но в то же время они не умеют выражать свое мнение, - говорит Номимицу. - Поэтому подчиненные в большинстве своем остаются в офисе до тех пор, пока не уйдет их начальник, а это может быть очень поздно".

По словам 26-летнего молодого человека, уйти домой первым означает оторваться от коллектива.

Примерно в каждой четвертой компании Японии некоторые сотрудники более 80 часов в месяц работают сверхурочно

Можно ли сказать, что в Японии, где так ценится долгий рабочий день, производительность труда выше, чем в других странах? Номимицу так не считает.

Напротив, появляется все больше доказательств того, что сверхурочная работа не только вредна для здоровья, но также способна разрушить карьеру или снизить общую производительность компании.

Чем меньше, тем лучше

Еще одна страна, печально известная стремлением своих жителей работать сверхурочно и нежеланием брать отпуск, - это США.

Недавний опрос Гэллапа показал, что среднестатистический американский работник с полной занятостью трудится по 47 часов в неделю, то есть почти на один полный рабочий день больше тех, кто придерживается стандартного графика "с девяти до пяти".

Более того, примерно один из пяти работников (18%) заявил о том, что работает 60 и более часов в неделю.

Согласно отдельному отчету американской кампании Project: Time Off, несмотря на то, что работающие сверхурочно офисные мученики жертвовали своим свободным временем, которое могли бы провести с семьей и друзьями, за последние три года они получали премию реже, чем их коллеги.

Для японца немыслимо уйти с работы раньше начальника

"Мы выяснили, что те, кто берет больше дней отпуска - от 11 дней - чаще получают повышение зарплаты или премию, чем те, кто отдыхает 10 и меньше дней", - говорит Кэйти Денис, ведущий исследователь Project: Time Off.

"Поэтому если вы не продвигаетесь по карьерной лестнице - а мы не нашли связи между количеством отработанных часов и карьерным ростом, - то зачем вам это [переработка] нужно?", - добавляет она.

Убывающая отдача

Лора Вандеркам, специалист по тайм-менеджменту и автор "Книги о потерянном времени", отмечает, что "человеческий мозг, как и любая другая система, не может работать беспрерывно".

На самом деле попытки выйти за пределы своих возможностей могут иметь отрицательные последствия.

"Преодолев точку убывающей отдачи, мы начинаем делать ошибки, - говорит она. - Решая какие-либо вопросы, мы уже выдвигаем не самые лучшие идеи и работаем не с полной отдачей".

Ваш рабочий день часто превращается в рабочую ночь? В плане карьеры и роста зарплаты вам это не поможет

Существует несколько способов избежать переработки. Например, многие считают, что нужно быть в офисе, когда приходит и уходит начальник.

Тем не менее Вандеркам считает, что это надуманное (и часто ошибочное) предположение.

"Возможно, ваш босс хочет побыть утром в офисе один, и его на самом деле раздражает, что вы приходите так рано", - отмечает она.

Вандеркам также уверена, что многие люди не желают делать перерывы в работе, опасаясь, что их сочтут недостаточно трудолюбивыми.

"Поэтому мы снижаем собственную эффективность, говоря себе, что будем работать весь день и пообедаем за рабочим столом, однако уже в половину третьего нас затягивает черная дыра интернета", - объясняет она.

Луч надежды

Бесплатный сверхурочный труд невыгоден не только работникам, но и работодателям.

В исследовании Стэнфордского университета говорится, что производительность труда резко снижается после 50 часов в неделю и совсем падает после 56 часов.

А тот, кто проводит на рабочем месте по 70 часов в неделю, за эти 14 дополнительных часов не делает ничего полезного.

Схожие исследования связывают сверхурочную работу с абсентеизмом (в бизнес-сфере - общее количество потерянных рабочих дней (или часов) или частота случаев отсутствия сотрудника на работе. - Ред.), потерей долговременной памяти и ухудшением навыков принятия решений.

Так что же компании предпринимают, чтобы справиться с неизбежным профессиональным выгоранием? В этом вопросе лидируют крупные японские корпорации.

Так, например, Toyota сейчас ограничивает сверхурочные часы до 360 часов в год (или в среднем до 30 часов в месяц), в то время как рекламное агентство Dentsu после суицида одного из его сотрудников, наделавшего немало шума, ввело план по улучшению рабочей обстановки.

Этот план состоит из восьми пунктов и предусматривает поощрение регулярных отпусков и закрытие офиса в 22:00.

Крупные японские корпорации лидируют в борьбе с профессиональным выгоранием сотрудников. Но, видимо, пока это не очень помогает

В то же время в Германии крупные компании наподобие BMW и Volkswagen ограничили количество электронных писем, которое сотрудники могут отправлять в нерабочее время, чтобы воспрепятствовать развитию культуры "излишней вовлеченности".

А в США ведущие инвестиционные банки, в том числе Credit Suisse и JPMorgan Chase, выпустили новые руководства, одна из целей которых - сделать так, чтобы аналитики и партнеры (в особенности представители молодежи, занимающие более низкие должности) не приходили в офис по выходным.

Вандеркам отмечает: если пользоваться машиной и не следить за ее состоянием, высока вероятность того, что со временем она сломается - скорее всего, в самый неподходящий момент.

Кажется, многие компании начали понимать, что это касается и людей тоже.