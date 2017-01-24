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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Ненавидите свой офис? Пустите в него природу

 

Исследования показывают, что элементы живой природы на рабочем месте укрепляют дух работников, способствуют творчеству и даже повышают доходы компании. Обозреватель BBC Capital задумался: а не пора ли поставить на свой рабочий стол какое-нибудь растение?

Многие из нас считают свое рабочее место темным, гнетущим, безликим и даже неудобным.

Кабинки без окон и душные помещения открытого типа убивают вдохновение и отрицательно влияют на производительность труда, а порой и на здоровье сотрудников.

Спасением может стать новая тенденция в сфере дизайна рабочих помещений: обращение к природе.

Появляется все больше доказательств того, что рабочие места, оформленные с использованием натуральных элементов - например, растений, света, естественных природных цветов и форм - имеют значительные и измеримые преимущества как для компаний, так и для их сотрудников.

Положительное влияние подобной атмосферы трудно переоценить: у работников повышается настроение, их работа становится более творческой и эффективной, и они реже отсутствуют на рабочем месте.

 

Более того, компании легче удерживать действующих сотрудников и привлекать новых высококвалифицированных специалистов, а ее прибыль увеличивается.

Все это можно объяснить принципом биофилии - инстинктивной тяги человека к миру природы и другим биологическим системам.

И реализовать этот принцип в офисном дизайне намного проще, чем вы думаете.

Небольшие перемены - важные последствия

"Мало кому нравится весь день находиться в помещении с лампами дневного света, без растений, без вида из окна и без естественного освещения", - говорит сэр Кэри Купер.

Он - кавалер ордена Британской империи, профессор психологии труда и здоровья в Манчестерской бизнес-школе при Манчестерском университете и сооснователь консалтинговой фирмы Robertson-Cooper.

В 2015 году он возглавил исследование на тему влияния биофилии на эффективность труда, участие в котором приняли 7600 работников из 16 стран.

Куперу удалось обнаружить, что даже небольшие изменения по внедрению элементов природы могут дать колоссальные результаты.

По результатам опроса Human Spaces Global Report, респонденты, работавшие в офисах с природными элементами, чувствовали себя на 15% комфортнее, работали на 6% эффективнее и были на 15% креативнее.

Треть респондентов сказала, что дизайн офиса влияет на их решение работать в той или иной компании. При этом 58% заявили об отсутствии в их офисе живых растений, а 47% - естественного освещения.

 

Более раннее исследование, проведенное в 2014 году специалистами из Кардиффского университета (Уэльс), также показало, что наличие в офисе растений делает людей счастливее, а их труд - более продуктивным.

Тем не менее эксперты указывают на то, что тема биофилии пока мало изучена.

Неизвестные последствия

"Исследований, посвященных биофилии, пока недостаточно, однако эта сфера очень быстро развивается", - говорит Билл Браунинг, партнер-основатель американской компании Terrapin Bright Green, занимающейся экологическим консалтингом и стратегическим планированием.

"Немаловажно и то, что к обсуждению этой темы присоединилось немало представителей других областей науки, в том числе экопсихологов, эндокринологов и нейробиологов", - добавляет он.

 Стена с суккулентами в Palettes Cafe, расположенном в штаб-квартире Adobe, Сан-Хосе, штат Калифорния

Ученые действительно доказали, что естественное освещение и зеленые насаждения способствуют улучшению душевного и физического состояния человека. Это уже давно используется в больницах.

Исследование 2015 года, проведенное в Барселоне, показало, что наличие зелени, особенно вблизи от школьных помещений, способствует когнитивному развитию учеников начальной школы.

В рамках еще одного исследования того же года ученые Стэнфордского университета выяснили, что прогулки в парке помогают горожанам избавиться от навязчивых негативных мыслей, повышающих риск возникновения депрессии и других психических заболеваний.

Звучит довольно логично, но что можно сделать, чтобы ваш офис стал больше похож на уголок природы? Оказывается, много чего. Биофилия - это нечто большее, чем растение на столе или рабочее место у окна.

Природа внутри

Неудивительно, что именно технологические гиганты одними из первых признали, что от рабочей обстановки во многом зависят как самочувствие работников, так и эффективность труда, и применили принципы биофилии при создании новых и современных офисов.

Так, например, компания Amazon строит в Сиэтле огромные футуристичные биосферы. Внутри эти шары больше похожи на парк, чем на офис.

В них можно найти более 3000 растений из 30 стран, переговорные комнаты, дизайном напоминающие домик на дереве, водные объекты, зеленый конференц-зал с рисунками птиц на стенах, оборудование для увлажнения воздуха и живую стену из зелени высотой в пять этажей.

Кроме того, представитель Amazon отметил, что сотрудникам компании рекомендуется проводить совещания на природе.

 По словам представителя Adobe, биофилический дизайн - это один из способов заботы о сотрудниках

Резидент Кремниевой долины и международный разработчик программного обеспечения Adobe сообщил BBC Capital, что недавно в сотрудничестве с компанией Gensler Architecture and Design проведена модернизация штаб-квартиры компании в Сан-Хосе, штат Калифорния.

Теперь в ней много зеленых растений, солнечного света, натуральных материалов и других прогрессивных элементов дизайна.

Все сделано так, чтобы сотрудники имели прекрасный вид из окна и могли в любой момент насладиться свежим воздухом

И это касается не только сектора высоких технологий. Американский производитель органических продуктов питания и напитков Clif Bar & Company создал, возможно, первую в мире крупную биофилическую пекарню.

В этом ему помогла компания Terrapin Bright Green. Если верить его веб-сайту, новый производственный объект площадью 28 000 кв. м в Твин-Фолс, штат Айдахо, может похвастаться наличием более 200 окон, стеклянных сводчатых крыш и внутренних стен из переработанной древесины и натурального камня.

А как насчет сотрудников, работающих в ночную смену, когда за окном темно и ничего не видно?

Компания позаботилась и о них: на стены проецируется слайд-шоу с великолепными природными пейзажами.

Но что если ваш работодатель - вовсе не инноватор с огромным бюджетом, позволяющим ему строить собственные здания с нуля, а обычная компания, стесненная в средствах и арендующая скромное помещение?

По словам Купера, в подобном случае все зависит от сотрудников - нужно просто спросить их, какие навеянные природой изменения они хотели бы внести.

"Во-первых, им понравится, что вы интересуетесь их мнением, а во-вторых, они могут предложить по-настоящему оригинальные идеи", - говорит он.

Главное помнить, что недостаток финансов - это не препятствие. Чтобы впустить природу в свой офис, не обязательно тратить огромные суммы денег.

Экологичность - это легко

"Биофилический дизайн возможен при любом бюджете", - говорит Дэвид Герсон, вице-президент по маркетингу в компании по производству модульных напольных покрытий Interface, заказавшей опрос Human Spaces.

"Даже если в вашем помещении нет окон от пола до потолка или огромного водного объекта в атриуме, есть способы сымитировать природу и создать рабочую обстановку со всеми преимуществами живого мира и при этом не разориться", - добавляет он.

По его словам, можно использовать картины, обои, цифровой экран, на котором демонстрируются природные пейзажи, ковровую плитку с природным дизайном, полы из натурального камня или декоративные деревянные балки.

"Помимо растений, животных и воды, есть множество вещей, способных придать вашему офису оттенок экологичности", - говорит Браунинг из Terrapin.

Компания опубликовала список из 14 принципов биофилического дизайна, в котором описываются различные элементы биофилии и способы их применения в интерьере.

Освещение, движение воздуха, водные объекты и зелень - вот что первым делом приходит на ум, когда мы говорим об экологичном интерьере.

Но есть вещи, о которых вы, возможно, даже не задумывались - движение (например, аквариум или колыхание листьев на ветру), природные формы, орнаменты или цвета (например, волнообразный орнамент) или определенные материалы.

"Мы считаем, что натуральные материалы производят приятное впечатление. Они имеют многослойную фрактальную структуру", - говорит Браунинг.

Однако он добавляет, что не все биофилические элементы вызывают у людей одинаковую реакцию.

Некоторые из них помогают справляться со стрессом, в то время как другие позитивно влияют на интеллектуальные и творческие способности, а также поднимают настроение.

Влияние зеленого цвета на человека известно давно. Исследование 2011 года Мюнхенского университета (Германия) показало, что даже быстрый взгляд на зеленый цвет перед выполнением креативного задания способствует повышению творческого потенциала.

Согласно результатам опроса Human Spaces, проводившегося под руководством Купера и содержавшего цитаты из Браунинга, другие цвета производят другой эффект. Так, например, синий и желтый ассоциируются с эффективностью и креативностью.

Еще одним важным фактором может быть география: у жителей разных стран есть свои предпочтения относительно элементов биофилического дизайна.

К примеру, в Канаде работники будут рады фиолетовому цвету в интерьере, в то время как в Китае - коричневому.

Поэтому если в вашем офисе белые, ничем не украшенные стены, ваш уровень производительности может быть не на высоте.

Дань моде или отличная идея?

По словам экспертов, это течение в области дизайна - не просто кратковременное увлечение.

"Технологии - это прекрасно; именно они позволили нам развиваться так быстро, - говорит Герсон из Interface. - Но они не могут удовлетворить присущую человеку потребность в контакте с природой".

Купер с ним согласен: "Тенденции в дизайне офисов постоянно меняются, но я думаю, что связь с природой еще очень долго будет нужна всем нам".

Доказательств пользы биофилического дизайна становится все больше, но компаниям особенно нравится одно из них - это повышение прибыли.

 Даже простая возможность видеть из окна зеленую растительность делает вас более эффективным работником

В исследовании Калифорнийской комиссии по вопросам энергетики, посвященном теме производительности труда в закрытых помещениях, анализируются причины этого явления.

Цитаты из него приводятся в отчете компании Terrapin об экономических преимуществах биофилии, изданном в 2012 году.

Сотрудники колл-центра в Сакраменто, штат Калифорния, из окон которого открывался вид на зеленую растительность, обрабатывали большее количество звонков и работали на 6-7% быстрее, чем их коллеги, лишенные такой возможности.

Поэтому компания решила изменить расстановку рабочих мест и потратить на это 1000 долларов из расчета на одного сотрудника.

В итоге ей удалось добиться роста производительности труда, принесшего ей 2990 долларов среднегодовой прибыли на одного сотрудника, а ее вложения окупились всего за четыре месяца.

Кроме того, объем прибыли и уровень производительности труда увеличились и в долгосрочной перспективе.

Если же вы признаете преимущества биофилии, но мало что можете сделать с вашим ужасным офисным пространством, есть еще один вариант. Немедленно снимайтесь с якоря и ищите места позеленее.
 

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20.01 Бу­дем ли мы жить до 100 лет - и ра­бо­тать всю жизнь?

20.01 За­дер­жан­но­го в Ис­па­нии рос­си­я­ни­на об­ви­ня­ют в со­зда­нии бан­ков­ско­го тро­я­на

20.01 В Лон­доне за­пре­тят остав­лять ма­ши­ны с ра­бо­та­ю­щим мо­то­ром

20.01 Samsung за­па­тен­то­ва­ла че­хол для смарт­фо­на, осна­щён­ный соб­ствен­ным экра­ном E Ink

20.01 Uber вы­пла­тит вла­стям США $20 млн за об­ман во­ди­те­лей

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21:44 Не­на­ви­ди­те свой офис? Пу­сти­те в не­го при­ро­ду

23.01 Имей­те в ви­ду: да­же раз­бо­га­тев, вы вряд ли от­ка­же­тесь от ра­бо­ты

20.01 Бу­дем ли мы жить до 100 лет - и ра­бо­тать всю жизнь?

19.01 Как ра­бо­та в от­кры­том офи­се вре­дит на­шей ум­ствен­ной де­я­тель­но­сти

12.01 Двух­лет­ний экс­пе­ри­мент по вве­де­нию ше­сти­ча­со­во­го ра­бо­че­го дня в Шве­ции по­до­шел к кон­цу. Ре­зуль­тат ока­зал­ся со­мни­тель­ным

06.01 Как циф­ро­вые тех­но­ло­гии из­ме­ни­ли ста­рые офис­ные тра­ди­ции

29.12 Apple воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых вли­я­тель­ных брен­дов

28.12 Как вы­чис­лить со­труд­ни­ков, со­би­ра­ю­щих­ся уво­лить­ся

22.12 Google об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за со­труд­ни­ка­ми

20.12 Офис от­кры­то­го ти­па - му­че­ние или удо­воль­ствие?

13.12 Мил­ли­о­нер­ша из тру­до­во­го ла­ге­ря: ис­то­рия успе­ха Чжан Синь и SOHO China

12.12 "Офис­ный брак" де­ла­ет нас счаст­ли­вее

12.12 Ком­па­ния Huawei вы­рос­ла втрое бла­го­да­ря кор­по­ра­тив­ной куль­ту­ре

09.12 Прав­да ли, что оба­я­ние за­ви­сит от то­го, как быст­ро че­ло­век со­об­ра­жа­ет?

07.12 10 са­мых бо­га­тых звезд YouTube в 2016 го­ду

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