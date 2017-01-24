Многие думают, что, внезапно разбогатев, сразу же подадут заявление об увольнении. Обозреватель BBC Capital считает, что это далеко не так, и вот почему.

Кит, предприниматель из Кремниевой долины, работал в технологической компании. Когда ее акции были выставлены на продажу, он мгновенно разбогател и был уверен, что ему больше никогда не придется работать.

Средства, полученные им в результате продажи акций, исчислялись десятками миллионов долларов. Он говорит, что благодаря этой сумме мог бы коренным образом поменять свою жизнь.

Деньги дали ему финансовую безопасность, о которой большинство из нас может только мечтать. Он еще немного поработал, но потом все же уволился из компании и целый год занимался тем, что путешествовал и тратил деньги на всякие "несерьезные вещи".

Впрочем, по его словам, особого удовольствия такая жизнь ему не принесла.

Как и большинство людей, Кит (он попросил не раскрывать его фамилию и индивидуальные данные из-за личного характера своей истории) долгое время считал, что работает только ради денег. Но он ошибался.

И поэтому, даже имея сбережения, которых ему бы хватило на всю жизнь, Кит вновь начал искать работу.

"Я был недоволен тем, что в моей жизни нет системности и что мне некуда стремиться. Я терял свою квалификацию, и мне было все труднее поддерживать интеллектуальные беседы", - говорит Кит, которому нет еще и сорока.

"Для того чтобы ходить на работу, есть более серьезные причины", - добавляет он.

Сейчас он снова работает и чувствует себя намного более счастливым, чем в свой "безработный" период.

Да, внезапное богатство кажется нам долгожданным пропуском к свободе. Без финансовых забот весь мир у ваших ног. Можно заняться общественно важными делами или спортом, но работать? Точно нет.

Тем не менее среди тех, кто резко разбогател, людей, продолжающих работать, намного больше, чем вы думаете.

Взять хотя бы многочисленных высокопоставленных миллиардеров, не оставивших свою должность, даже имея возможность не работать.

Среди них немало руководителей крупных компаний, включая Джеффа Безоса из Amazon и Марка Цукерберга из Facebook.

Деньги и самореализация

Впрочем, как выясняется, новоиспеченные богачи, не владеющие собственными компаниями, также не торопятся увольняться, даже если у них денег куры не клюют.

Отчасти так происходит потому, что деньги не приносят чувства самореализации.

Согласно метаанализу, проведенному профессором бизнес-школы Университета Флориды Тимоти Джаджем и его коллегами, то, насколько мы довольны своей работой, от размера зарплаты зависит всего на 2%.

В общем и целом радость от работы мы получаем не из-за полученных денег, а благодаря хорошим отношениям с коллегами, возможности участвовать в важных проектах и перспективам карьерного роста.

Впрочем, большинство из нас принимает свою работу и ее нематериальные преимущества как должное.

По словам Джейми Трегер-Мани, психотерапевта из Израиля и основательницы компании Wealth Legacy Group, работающей с клиентами из различных стран мира, мы не понимаем этого, пока на нас не свалится огромное богатство.

Она добавляет, что около 98% ее пациентов в той или иной степени продолжают работать, даже достигнув финансового благополучия.

Некоторым это позволяет чувствовать себя нужными; для других это способ придерживаться столь необходимого им распорядка дня.

"Счастье и удовлетворение от самореализации намного меньше зависят от денег, чем нам кажется, - говорит она. - Есть разница между тем, что мы рисуем в своем воображении, и тем, что действительно мотивирует, заставляет чувствовать свою значимость и приносит удовлетворение".

Когда мы теряем социальный статус

Есть еще одна более эгоистичная причина, по которой многие из нас предпочитают остаться в игре - статус.

По словам Брук Харрингтон, профессора Копенгагенской бизнес-школы, высокообразованный человек, добившийся многого на работе, будет чувствовать себя очень неловко, если по прошествии какого-то времени не сможет ответить на вопрос "Чем вы занимаетесь?"

Харрингтон убеждена, что те, кто возвращается на работу или просто с нее не уходит, поступают так, чтобы не потерять ту часть своей личности, которая связана с профессиональными достижениями, особенно если эта личностная составляющая уже долгое время ассоциируется с работой.

"Мы теряем статус, когда не занимаем должность, благодаря которой другие могут определить наше место в социальной иерархии и помочь нам самим найти это место [в иерархии]", - говорит она.

Другими словами, трудно понять, на какой ступеньке вы находитесь, если вы даже не забрались на лестницу.

Создавшая целый ряд успешных бизнесов предпринимательница Карен Гордон из Остина, штат Техас (США) основала телекоммуникационную компанию, а через 10 лет после этого решила открыть фирму, специализирующуюся в области мотивации сотрудников.

Она сочла, что новое занятие и дальнейшая работа намного важнее, чем тратить уже заработанные деньги.

"Людям нравится добиваться успеха, быть конкурентоспособными и выигрывать", - говорит она.

Гордон добавляет, что не могла жить без ежедневных задач, которые ей приходилось решать с коллегами.

Чего-то не хватает

Как ни странно, но внезапно свалившееся на вас богатство может принести и отрицательные эмоции.

Уволившись с работы, через несколько месяцев вы можете оказаться в депрессии.

Если увеличение количества свободного времени не приносит вам радости и удовлетворения, доктор Трегер-Мани рекомендует быстро пересмотреть свои цели.

Она добавляет, что недостатки, связанные с отсутствием работы, особенно сильно воздействуют на тех, кто достиг финансовой независимости в очень молодом возрасте.

Тем, кто внезапно стал обладателем огромного состояния, она советует взять паузу длиной в год, чтобы придумать себе новые социальные и профессиональные цели, способные снова пробудить ту энергию, которая помогла им добиться успеха.

"Они не ожидают, что им будет чего-то не хватать, - говорит она. - Очень важно обратить эти изменения в жизни себе на пользу".

Для Кита работа - это источник упорядоченности и смысла в жизни. По его словам, продолжая карьеру, он чувствует себя более нужным, чем когда занимается волонтерской деятельностью, путешествует или просто проводит время с друзьями.

Конечно же, когда на его пути возникали серьезные препятствия, искушение уйти было как никогда велико, ведь он мог себе это позволить.

Кроме того, он не так сильно стремится к повышению, как его коллеги.

Однако Кит говорит, что учится получать как можно больше удовлетворения от работы. Сейчас он понимает, что мелкие детали, которые раньше его раздражали, могут быть полезными.

"В обычной работе не обойтись без собраний, презентаций, дедлайнов, оценок начальства и сплетен, - говорит он. - Это заставляет тебя делать то, что тебе не хочется, но при этом необходимо для настоящего успеха".