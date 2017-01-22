Доживете ли вы до 100 лет? Может быть, и нет, но вполне вероятно, что эта судьба ожидает ваших детей или внуков.

Хотя "брексит", Китай и Трамп остаются основными темами Международного экономического форума в Давосе, в этой заснеженной швейцарской деревушке обсуждается и еще одна важная тема: что делать с обществом, в котором люди живут все дольше и дольше?

Статистика свидетельствует: скорее всего, люди, родившиеся после 2000 года в таких развитых странах как Великобритания, США, Канада, Франция и Германия, проживут 100 лет, а может, и больше.

С XIX века продолжительность жизни увеличивается примерно на два с половиной года каждое десятилетие, говорит Джим Вопел из Института демографии имени Макса Планка.

Это примерно на шесть-восемь часов за каждые сутки.

Для некоторых это может звучать как замечательная новость, ведь кто не хотел бы подольше пожить? Но на практике это означает, что и работать нам придется как можно дольше.

"Если мы будем жить на 30 лет дольше, то для того, чтобы уйти на пенсию, нам придется откладывать в пять раз больше денег, чем сейчас. Пенсии - в привычном нам понимании этого слова - больше не будет", - говорит Линда Граттон, которая возглавляет в Давосе дискуссию по этому непростому вопросу.

Психолог по образованию, она преподает в Лондонской высшей школе бизнеса менеджмент и уже написала целую книгу на эту тему.

По мнению Линды Граттон, привычные для нас три стадии человеческой жизни - учеба, работа, пенсия - исчезнут. Вместо этого людям придется постоянно переучиваться или повышать свою квалификацию, так как им придется не раз менять работу и профессию.

При этом, хотя на первый взгляд это может показаться странным, она считает, что дополнительные годы, проведенные на работе, могут положительно отразиться на балансе между работой и личной жизнью.

Если трудоспособный период вашей жизни будет длиться 60 лет или даже больше, то ваша карьера и доходы не слишком пострадают, если вы решите провести пару лет, например, присматривая за детьми или ухаживая за больными родственниками, считает Линда Граттон.

Джо Анн Дженкинс, глава AARP - американской организации защищающей права пожилых людей, - говорит, что все более продолжительная трудовая жизнь для многих в Америке уже стала реальностью.

В 2012 году почти треть всех трудящихся в США были старше 50. Ожидается, что к 2022 году их доля достигнет 36%.

"Раньше было принято считать, что средний возраст начинается примерно в 35 лет. Теперь считается, что он наступает где-то в районе 50. То же самое и с работой. Еще не так давно людей 55 или 60 лет часто считали слишком старыми для работы. Теперь это не так", - говорит Джо Анн Дженкинс.

Она также говорит, что компаниям придется адаптироваться к растущему разрыву в возрасте среди служащих.

"Еще пару десятилетий назад был актуален вопрос, может ли сотрудник-мужчина подчиняться начальнику-женщине? На него мы ответили. Теперь возник новый вопрос: может ли более пожилой человек подчиняться молодому начальнику? По-моему, во многих компаниях все еще не решили, как поступать в подобных ситуациях", - говорит она.

Новые лекарства

Само собой, растущая продолжительность жизни далеко не всегда сопровождается хорошим здоровьем.

Глава японской фармацевтической компании "Такеда" Кристоф Вебер, говорит, что отныне самым главным станет вопрос, как долго люди будут сохранять хорошее здоровье и физическую форму.

Примерно четверть населения Японии старше 60 лет, а это означает, что случаи старческих заболеваний - например, деменции - учащаются.

По словам Вебера, чрезвычайно важно проводить научные исследования, которые помогут разработать новые лекарства для стареющего населения.

"[Увеличение продолжительности жизни] - это замечательно, но проблема состоит в том, как финансировать связанные с этим затраты", - говорит он, поясняя, что чем больше люди будут оставаться здоровыми, тем дешевле старение будет обходиться государству и обществу.

Перерыв?

Что касается работы, говорит Кристоф Вебер, то перед выходом на пенсию сотрудникам потребуется некий переходный период. Например, пожилые люди могут продолжать трудиться, но не на полную ставку, постепенно сокращая время, которое они проводят на работе, или в качестве советников, помогающих более молодым менеджерам принимать решения.

Но если идея работать в 70-летнем возрасте даже на полставки кажется вам чрезвычайно грустной, то Линда Граттон предлагает взглянуть на это под другим углом.

По ее словам, для того чтобы оставаться на рынке труда 60 лет и больше, людям придется время от времени менять работу или переучиваться на какую-то новую специальность. А это, в свою очередь, дает возможность периодически отдыхать от работы.

"Возьмите себе годик отпуска и как следует отдохните, - советует она. - Почему только молодежь устраивает себе перерыв на год между школой и университетом? То же самое можно сделать и в 50 лет - и, например, отправиться путешествовать вокруг света".