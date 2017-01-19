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Как работа в открытом офисе вредит нашей умственной деятельности
16:12 19.01.2017 |
Главные недостатки открытых офисных пространств - не столько шум и вирусные инфекции, сколько негативное воздействие на нашу умственную деятельность. Обозреватель BBC выяснил, почему некоторые фирмы решили вернуться к кабинетам с закрытыми дверями.
Четыре года назад Крис Нагеле решил последовать примеру многих руководителей технологических компаний и перевел своих сотрудников в офис открытой планировки.
До этого все они работали исключительно удаленно, но он захотел повысить сплоченность коллектива и добиться более тесного сотрудничества между работниками.
Однако вскоре стало очевидно, что Нагеле допустил серьезную ошибку. Люди без конца отвлекались, производительность труда упала - недовольны были все девять сотрудников, не говоря уже о самом Нагеле.
В апреле 2015 года, спустя три года после переезда в открытый офис, Нагеле перевел компанию в офис площадью 900 квадратных метров, где каждый сотрудник получил отдельный кабинет с закрывающейся дверью.
Идею открытого офиса поддержало огромное количество компаний (например, в США около 70% офисных пространств построено по открытому принципу), и, согласно большинству оценок, лишь очень немногие из них вернулись в традиционные конторы с кабинетами и дверями.
Но на фоне исследований, показывающих, что в открытых офисных пространствах гораздо труднее сосредоточиться и вдвое легче заболеть, а производительность труда падает на 15%, у идеи открытых офисов - все больше противников.
Нагеле рассказывает, что после переезда ему не раз доводилось слышать от коллег из других технологических компаний о том, что им тоже не хватает комфорта работы в условиях "закрытого" офиса.
"Многие говорят, что работу в открытом офисе выдержать невозможно, - рассказывает он. - Ни одно дело невозможно довести до конца, и в результате они вынуждены брать больше работы на дом".
Вряд ли в ближайшее время мир откажется от концепции открытого офиса, однако некоторые компании уже идут по стопам Нагеле и возвращаются в разгороженные пространства.
Главное - концентрация
У рабочего места с четырьмя стенами и дверью есть один огромный плюс: возможность сосредоточиться.
Мы не можем выполнять несколько заданий одновременно, а отвлекаясь на мелочи, теряем концентрацию на срок до 20 минут. Более того, бывают открытые пространства, которые негативно воздействуют на нашу память.
Особенно ярко это проявляется в системе "свободных столов" - доведенной до абсурда концепции открытого планирования рабочего пространства, в соответствии с которой люди садятся на любое место по желанию, а свои рабочие инструменты приносят с собой.
Сидя на одном и том же месте, мы способны удержать в памяти больше информации, считает психолог Салли Огастин из города Лагрейндж-Парк (США, штат Иллинойс), которая изучает вопросы окружающей среды и дизайна.
По ее словам, в повседневной жизни это трудно заметить, но в действительности мы "выгружаем" воспоминания (в основном касающиеся мелких деталей) в окружающую нас обстановку.
Вспомнить такие детали - а это может быть промелькнувшая в голове идея, которой мы хотели поделиться с другими, или изменение цвета в буклете, над которым мы работаем, - можно лишь в том же самом окружении.
Сотрудничество - это не то, что нам кажется
Для большинства из нас главный отвлекающий фактор - шум. Ученые Сиднейского университета выяснили, что почти 50% работающих в офисах полностью открытой планировки и почти 60% людей, кто трудится в ячейках с перегородками, не доходящими до потолка, жалуется на мешающие им посторонние звуки.
Среди работающих в закрытых кабинетах таких оказалось всего 16%.
Исследователи расспросили людей, работающих в различных условиях, о том, что их не устраивает на рабочем месте.
В результате закрытые пространства опередили открытые по целым 14 параметрам, включая температуру, качество воздуха и посторонние шумы.
Один из главных аргументов в пользу открытого рабочего пространства, помимо его дешевизны, - расширение возможностей для сотрудничества.
Однако существует множество подтверждений тому, что блестящие идеи редко рождаются во время досужей болтовни в большой компании.
Вместо них, как известно многим из нас, речь скорее зайдет о рождественских подарках для семьи или проблемах мужа/жены вашего коллеги.
"Люди действительно больше общаются, только говорят они при этом не о работе ", - говорит Огастин.
Вспомните: если вы работаете в открытом офисе, то для "мозгового штурма" все равно бронируете переговорную комнату. Подобные усилия по-прежнему требуют от нас определенной упорядоченности и приватности.
По словам Огастин, лучше всего мы работаем тогда, когда можем полностью сосредоточиться на деле. Мы можем работать и посреди оживленной толпы, но итоговый результат будет хуже, чем если бы мы действовали в тишине и уединении.
"Это просто неэффективно, - говорит она. - Очень жаль, когда потенциал людей растрачивается впустую - просто из-за того, что им отказывают в комфортной рабочей обстановке".
Психолог добавляет, что, конечно, сотрудникам важно знакомиться друг с другом и формировать связи в коллективе. Но даже в закрытых офисах у них есть много способов наладить контакт.
Например, в фирме Нагеле приняты ежедневные совместные обеды. По его словам, во время болтовни за столом редко рождаются новые идеи: большинство из них появляется в рамках коллективного обсуждения, когда все участники сосредоточены на одной теме.
В поисках равновесия
Некоторые компании, еще не готовые отказаться от идеи открытых офисов, экспериментируют с "тихими комнатами" и закрытыми пространствами для сотрудников, которым необходимо иметь возможность полностью сосредоточиться на работе - это могут быть, например, журналисты, программисты, специалисты по рекламе или финансовому планированию.
Однако некоторым людям неловко отрываться от коллектива и трудиться в одиночестве: у них может появляться ощущение, что они не в полной мере разделяют нагрузку остальных.
Особенно часто подобное отношение проявляется в напряженных условиях. Уход в тихое место некоторые из нас даже воспринимают как признак слабости, отмечает Огастин.
Другие компании переводят в закрытые помещения небольшие группы сотрудников. Партнер глобальной архитектурной компании NBBJ Райан Малленикс работал в фирмах с офисами, рассчитанными на коллективы от трех до шестнадцати сотрудников.
Такие группы могут работать совместно или же укрываться от постороннего шума в отдельных помещениях.
На помощь могут прийти и технологии. В офисе самого Малленикса через каждые три метра расположены датчики звука, температуры и скопления людей. Зарегистрировавшись в мобильном приложении, сотрудники могут найти самое тихое место в офисе.
Против течения
Впрочем, некоторым людям открытые офисные пространства нравятся и помогают работать: это, например, те, кто занят монотонным трудом, или новички. Наблюдение за коллегами помогает им быстрее учиться.
Новый сотрудник, с самого начала получивший отдельный кабинет, может утратить концентрацию и будет работать хуже, считает Огастин.
Для тех, кто недоволен своим рабочим местом в открытом офисе, у нас плохие новости: полного отказа от этой концепции в ближайшее время не ожидается.
Однако Нагеле считает, что к его опыту стоит присмотреться и другим компаниям. Его сотрудники довольны жизнью и работают более эффективно, а это идет на пользу не только компании, но и коллективу.
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