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Как цифровые технологии изменили старые офисные традиции
22:10 06.01.2017 |
Однажды в пятницу утром 15 сотрудников компании Ken Blanchard Cos уселись перед веб-камерами у себя дома в разных штатах, их лица отражались на экранах компьютеров коллег в виде «решетки», напоминающей заставку к сериалу «Семейка Брейди» (Brady Bunch). Другие сотрудники компании собрались в штаб-квартире в Калифорнии, где обычно проходят тренинги для менеджмента.
Виртуальная корпоративная вечеринка началась с решения головоломки в PowerPoint: участникам предлагалось угадать праздничную песню по ключевым словам. Затем те сотрудники, что участвовали в вечеринке из дома, показывали через веб-камеру свои чашки, а остальные должны были угадать, что они пьют. Участники вечеринки оделись в праздничные шляпы и свитера с рождественской символикой.
Используя веб-камеры, они показывали коллегам, как украшены к празднику их дома. Из штаб-квартиры компании удаленным сотрудникам отправили печенье, чтобы никто не чувствовал себя обделенным.
Удаленным сотрудникам не хватает традиционного общения с коллегами, в частности совместного веселья в праздники. И работодатели устраивают для них виртуальные вечеринки. Некоторые рассылают сотрудникам подарки, чтобы те одновременно открыли их на вечеринке.
Лизетт Сазерленд, управляющая глобальной командой удаленных сотрудников Happy Melly и живущая в Нидерландах, начала проводить виртуальные вечеринки три года назад. В этом году в вечеринке приняло участие восемь сотрудников. Они даже танцевали под песню Last Christmas, I gave you my heart дуэта Wham! каждый перед своей веб-камерой. Во время вечеринки сотрудники продолжили обсуждать ключевые события для бизнеса компании в уходящем году и цели на 2017 г. Но темы для разговора иссякли через 45 минут. Хасан Осман, менеджер Cisco Systems и автор книги «Влияние на виртуальные команды» (Influencing Virtual Teams), говорит, что виртуальные вечеринки часто тоскливы. «Это все равно что сидеть перед компьютером, есть и смотреть, как едят другие», - говорит Осман.
Келли Кинг, управляющая удаленной командой из 300 тренеров по фитнесу в компании Beachbody, в этом году решила устроить виртуальную вечеринку, которая хотя бы на вкус напоминала настоящую. Она предложила участникам есть их любимую еду и пить любимые напитки перед веб-камерами. Во время онлайн-вечеринки в прошлом году тренер Beachbody Мишель Фанк надела на голову оленьи рога, а остальные участники - футболки и свитера с рождественской символикой.
Рекрутинговая компания G&A Partners планирует на январской вечеринке соединить штаб-квартиру в Хьюстоне и офисы в Техасе, Миннесоте и Юте, а также отдельных удаленных сотрудников. G&A организует связь для общения сотрудников, говорит менеджер по персоналу Бонни Шерри. Мозес Медина, живущий в Чикаго сотрудник G&A, ждет виртуальной вечеринки с нетерпением. Так же как и праздничного обеда с сотрудниками своего отдела в настоящем ресторане.
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