Тем, кто работает в офисе открытого типа, тяжело сосредоточиться, ведь их постоянно отвлекают. Обозреватель BBC Capital узнал, как справиться со всем этим шумом и при этом не прослыть грубияном.

В офисе, где работает Джексон Карпентер, ни дня не проходит спокойно. Менеджер по связям с общественностью из штата Юта работает в одном помещении с 80 коллегами.

В течение дня он постоянно обсуждает с ними рабочие вопросы, а когда их дискуссии, пусть и ненадолго, затихают, тишину в офисе нарушают удары гонга, которыми отдел продаж отмечает каждую успешную сделку.

Он сравнивает эту ситуацию с тем, что происходило в фильме "Волк с Уолл-Стрит", только без оргий.

Хоть ему и нравится динамичная обстановка в офисе, порой бывает сложно сосредоточиться на работе и довести все дела до конца. На это жалуются многие из тех, кто работает в офисах открытой планировки.

Тем не менее недавно кое-что все же изменилось к лучшему: руководство выдало каждому сотруднику по кубику, одна грань которого была окрашена в красный цвет, а противоположная - в зеленый.

Когда кубик стоит на столе зеленой гранью вверх, это означает, что к сотруднику можно подойти и поговорить с ним. Если же вы видите красную грань, лучше его не беспокоить.

"В подобных условиях работы это очень важно, - говорит Карпентер, пришедший в компанию Lucid Software в октябре. - Отличная идея".

Каждый справляется как может

Поскольку подавляющее большинство из нас сегодня работает в офисах открытого типа (согласно исследованиям, в США этот показатель достигает 70%), компаниям приходится придумывать новые способы повышения продуктивности труда и спасения сотрудников от шума и хаоса.

Согласно статье, опубликованной в научном журнале Journal of Environmental Psychology, в офисах без стен и даже на рабочих местах с невысокими перегородками сотрудники работают на 15% менее эффективно. При этом половина из них главной проблемой офисов открытого типа считает постоянный шум.

Самым раздражающим фактором в офисах открытой планировки многие сотрудники называют то, что их постоянно и порой неожиданно отвлекают.

Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне обнаружили, что среднестатистического офисного работника отвлекают каждые три минуты, а на возвращение к работе может уйти около 23 минут.

По словам Донны Флинн, вице-президента WorkspaceFutures, научно-исследовательского подразделения мебельной компании Steelcase, лишь немногие компании понимают это и пытаются помочь своим сотрудникам сохранять концентрацию.

Однако она говорит, что большинству из нас приходится справляться самостоятельно, используя для этого как широко распространенные, так и довольно оригинальные способы.

Многие просто надевают наушники, тем самым сигнализируя коллегам, что их не стоит беспокоить. Но даже это не всегда помогает избежать разговоров с проходящими мимо коллегами.

По словам Флинн, некоторые из нас заходят дальше и строят вокруг своего рабочего места символические стены из маркерных досок и книг.

Положение может спасти простая кепка

Однако на этом оригинальные меры не заканчиваются. К концу 2017 года Steelcase планирует выпустить рабочий стол с установленной на видном месте лампочкой, которая может гореть красным или зеленым светом. Красный свет означает "держитесь подальше".

Подобные устройства можно приобрести уже сейчас. Датская компания Plenom создала BusyLight - световой индикатор, который может подключаться к вашему календарю и автоматически менять цвет в зависимости от того, заняты вы или нет.

Luxafor Flag от латвийской компании Greynut - это светодиодная лампа в форме флага, которую прикрепляют к компьютеру, чтобы дать коллегам понять, готовы ли вы отвечать на их вопросы или нет.

По словам руководителя компании Кристиана Юэла Йенсена, датское устройство используют более 10 000 компаний по всему миру. За последние два года объем его продаж вырос на 200%.

Что касается латвийского гаджета, то его продажи с момента появления на рынке в феврале 2015 года ежемесячно увеличиваются на 33%.

В целом, в качестве таких знаков может сгодиться что угодно - главное, чтобы все ваши коллеги понимали их значение.

Несколько лет назад один менеджер из компании Coca-Cola решил найти способ показать коллегам, когда к нему можно заходить, а когда его лучше не беспокоить.

Он гордился тем, что его двери всегда открыты для сотрудников, но при этом не мог нормально работать, потому что к нему постоянно кто-то приходил.

И тогда он подумал: почему бы не использовать красную бейсболку с логотипом Coca-Cola в качестве знака занятости?

Когда он надевал ее, это означало, что отвлекать его можно только в крайнем случае. А когда он вновь был готов принимать посетителей, он просто снимал бейсболку.

В своей книге "Уйти с работы пораньше" (Leave the Office Earlier) Лора Стак, эксперт в области производительности труда, пишет, что эффективность этой находки (помимо того, что бейсболку легко разглядеть) заключалась в том, что подчиненные точно знали, что она символизирует.

Стак рекомендует всем сотрудникам офиса собраться вместе и решить, какой знак им подходит. "Пусть все работники отдела договорятся постоянно использовать один и тот же знак или символ", - пишет она.

Для этого вовсе не обязательно покупать высокотехнологичные устройства - можно просто повесить шторку на дверь офисной кабинки, перевернуть табличку с фамилией или прикрыть дверь.

Нэнси Стоун, профессор психологических наук из Миссурийского университета науки и технологий, сожалеет, что научные исследования на тему эффективности подобных знаков отсутствуют.

"Никаких норм поведения в подобных случаях нет", - говорит Стоун.

...Карпентер считает, что красно-зеленый кубик очень ему помог. На его предыдущем месте работы, где офис имел такую же планировку, никакие символы не использовались, и в течение дня все болтали без остановки независимо от того, какой объем работы им предстояло сделать.

"Это невероятно. Просто перевернув кубик, я могу сказать всем, что занят, - говорит он. - А это бывает очень часто".