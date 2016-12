Forbes опубликовал рейтинг самых богатых блогеров YouTube. Этот рейтинг публикуется уже второй год. 12 интернет-знаменитостей за 12 месяцев заработали в общем $70,5 млн, что на 12% выше, чем в прошлом году.

Рейтинг Forbes основан на данных Nielsen, IMDB и других источников, а также на интервью с агентами, менеджерами, юристами и звездами.

Стоит отметить, что основной доход блогеры получают за счет рекламы товаров или услуг и спонсорского финансирования.

Итак, ниже представлен список самых богатых ютюберов этого года.

10. Коллин Баллингер

Доход: $5 млн

Коллин родилась 21 ноября 1986 г. Девушка живет в США, в штате Калифорния.

У Коллин есть созданный ею комедийный персонаж - Миранда Сингс.

Однако 2016 г. оказался не самым удачным для блогера. Коллин и ее супруг Джошуа объявили о разводе.

Доход: $5 млн

Rhett and Link - дуэт американских комиков, состоящий из Ретта Джеймса МакЛафлина и Чарльза Линкольна "Линка" Нила.

Они приобрели известность в основном благодаря созданным ими "вирусным" видео и малобюджетной рекламе компаний по всем США.

Свои работы они выкладывают в интернете на нескольких каналах на YouTube, основной из которых - Rhett and Link - имеет более 3 млн подписчиков и более 400 млн просмотров, а второй - Good Mythical Morning - более 10 млн подписчиков, по данным на май 2016 г.

Доход: $5,5 млн

Эрман Гармендия, известный под ником HolaSoyGerman, - это чилийский ютюбер, комик, музыкант, певец и писатель.

Совместно со своей музыкальной группой записал множество песен, выложенных на его YouTube-канале.

На данный момент его канал занимает первое место по числу подписчиков среди испаноязычных каналов.

К июню 2016 г. на его канал HolaSoyGerman. подписано более 28 млн человек.

Доход: $5,5 млн

Марк Эдвард Фишбах, или Markiplier, - один из самых популярных и перспективных геймеров на просторах интернета.

По состоянию на ноябрь 2016 г. на его канал подписаны свыше 15,3 млн подписчиков, а число просмотров давно превысило 6 млрд.

Доход: $6 млн

Мэттью Тайлер Окли - видеоблогер, ютюбер, телеведущий, подкастер и правозащитник. Является открытым гомосексуалом.

Его деятельность связана с сообществом ЛГБТ, правами геев и с социальными вопросами, включающими здравоохранение, образование и предотвращение самоубийств среди ЛГБТ-подростков. Окли постоянно затрагивает темы политики идентичности, поп-культуры и юмора.

С апреля 2013 г. Окли вел еженедельную новостную программу Top That! совместно с Беккой Фрухт для PopSugar.

Он регулярно пишет в различных социальных сетях, включая Facebook и Tumblr, в каждой из которых у него несколько сотен тысяч подписчиков. В 2015 г. создал свою первую книгу, под названием BINGE.

Доход: $6 млн

Канал Розанны отличается необычной концепцией: он посвящен кулинарии и компьютерным играм одновременно.

Пансино загрузила более 100 рецептов тортов, печенья и кексов в своих сериях NERDY NUMMIES.

Этот успех дал ее каналу 2 млн подписчиков и в среднем 15 млн просмотров в месяц.

Ее творческое сочетание двух, казалось бы, очень разных жанров, последовательное ведение канала и мудрые стратегии поспособствовали успеху на YouTube.

Доход: $7 млн

Smosh - комедийный дуэт, получивший известность в YouTube. Участники: Энтони Падилла и Ян Хикокс.

На данный момент на YouTube существует шесть каналов, связанных со Smosh, но активны из них только четыре.

Основной канал, Smosh, где Ян и Энтони размещают свои пародии и другие видео, обновляется каждую пятницу, а в воскресенье выходят Behind the Scenes with Smosh.

На Smosh Games появляются видео по играм. На канале IanH дуэт выкладывает сторонние серии Ian is Bored и Lunchtime with Smosh по понедельникам, в то время как их приглашенная коллега Мари делает Smosh Pit Weekly по субботам.

На канал ElSmosh выкладываются эпизоды с испанским дубляжом, старые - по средам и новые - по воскресеньям.

Доход: $7,5 млн

"Привет! Меня зовут Лили. Я рассуждаю, делаю скетчи, а иногда даже одеваюсь, как мои родители. Главное же в том, что я хочу, чтобы вы почувствовали себя счастливыми", - обращается к зрителям актриса Лили Сингх, выступающая под ником IISuperwomanII.

Лили эксплуатирует этническую тему, отец и мать Лили - индусы. У блога IISuperwomanII более 8 млн подписчиков.

Лили активно присутствует в социальных сетях, плотно ведет Instagram, где предстает совершенно другой, чем на YouTube: красивой восточной девушкой.

Доход: $8 млн

Блог Романа Атвуда посвящен розыгрышам, причем не всегда эти розыгрыши можно назвать милыми и безобидными.

Однако это только поднимает популярность блогера.

Эти розыгрыши не только забавляют публику, но и приносят Роману немалый доход.

Так, он получает финансирование от спонсоров, одним из которых стал производитель туалетной бумаги Scott.

Доход: $15 млн

PewDiePie (настоящее имя - Феликс Арвид Ульф Чельберг) - шведский видеоблогер и деятель шоу-бизнеса, создатель одноименного канала на YouTube.

Его канал является одним из самых быстрорастущих и насчитывает наибольшее количество подписчиков среди всех YouTube-каналов (более чем 49 млн) и имеет наибольшее количество просмотров (более чем 13 млрд).

Канал Чельберга на YouTube в основном состоит из прохождений различных видеоигр, которые сопровождались сначала его закадровым голосом, а с марта 2011 г. большинство роликов PewDiePie содержат запись с его видеокамеры.

Феликс специализируется на хоррор- и экшн-играх.

Его канал также содействует разработчикам инди-игр, благодаря чему к игре, включенной в прохождение, значительно повышается интерес.