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10 самых богатых звезд YouTube в 2016 году
11:07 07.12.2016 |
Forbes опубликовал рейтинг самых богатых блогеров YouTube. Этот рейтинг публикуется уже второй год. 12 интернет-знаменитостей за 12 месяцев заработали в общем $70,5 млн, что на 12% выше, чем в прошлом году.
Рейтинг Forbes основан на данных Nielsen, IMDB и других источников, а также на интервью с агентами, менеджерами, юристами и звездами.
Стоит отметить, что основной доход блогеры получают за счет рекламы товаров или услуг и спонсорского финансирования.
Итак, ниже представлен список самых богатых ютюберов этого года.
10. Коллин Баллингер
Доход: $5 млн
Коллин родилась 21 ноября 1986 г. Девушка живет в США, в штате Калифорния.
У Коллин есть созданный ею комедийный персонаж - Миранда Сингс.
Однако 2016 г. оказался не самым удачным для блогера. Коллин и ее супруг Джошуа объявили о разводе.
Доход: $5 млн
Rhett and Link - дуэт американских комиков, состоящий из Ретта Джеймса МакЛафлина и Чарльза Линкольна "Линка" Нила.
Они приобрели известность в основном благодаря созданным ими "вирусным" видео и малобюджетной рекламе компаний по всем США.
Свои работы они выкладывают в интернете на нескольких каналах на YouTube, основной из которых - Rhett and Link - имеет более 3 млн подписчиков и более 400 млн просмотров, а второй - Good Mythical Morning - более 10 млн подписчиков, по данным на май 2016 г.
Доход: $5,5 млн
Эрман Гармендия, известный под ником HolaSoyGerman, - это чилийский ютюбер, комик, музыкант, певец и писатель.
Совместно со своей музыкальной группой записал множество песен, выложенных на его YouTube-канале.
На данный момент его канал занимает первое место по числу подписчиков среди испаноязычных каналов.
К июню 2016 г. на его канал HolaSoyGerman. подписано более 28 млн человек.
Доход: $5,5 млн
Марк Эдвард Фишбах, или Markiplier, - один из самых популярных и перспективных геймеров на просторах интернета.
По состоянию на ноябрь 2016 г. на его канал подписаны свыше 15,3 млн подписчиков, а число просмотров давно превысило 6 млрд.
Доход: $6 млн
Мэттью Тайлер Окли - видеоблогер, ютюбер, телеведущий, подкастер и правозащитник. Является открытым гомосексуалом.
Его деятельность связана с сообществом ЛГБТ, правами геев и с социальными вопросами, включающими здравоохранение, образование и предотвращение самоубийств среди ЛГБТ-подростков. Окли постоянно затрагивает темы политики идентичности, поп-культуры и юмора.
С апреля 2013 г. Окли вел еженедельную новостную программу Top That! совместно с Беккой Фрухт для PopSugar.
Он регулярно пишет в различных социальных сетях, включая Facebook и Tumblr, в каждой из которых у него несколько сотен тысяч подписчиков. В 2015 г. создал свою первую книгу, под названием BINGE.
Доход: $6 млн
Канал Розанны отличается необычной концепцией: он посвящен кулинарии и компьютерным играм одновременно.
Пансино загрузила более 100 рецептов тортов, печенья и кексов в своих сериях NERDY NUMMIES.
Этот успех дал ее каналу 2 млн подписчиков и в среднем 15 млн просмотров в месяц.
Ее творческое сочетание двух, казалось бы, очень разных жанров, последовательное ведение канала и мудрые стратегии поспособствовали успеху на YouTube.
Доход: $7 млн
Smosh - комедийный дуэт, получивший известность в YouTube. Участники: Энтони Падилла и Ян Хикокс.
На данный момент на YouTube существует шесть каналов, связанных со Smosh, но активны из них только четыре.
Основной канал, Smosh, где Ян и Энтони размещают свои пародии и другие видео, обновляется каждую пятницу, а в воскресенье выходят Behind the Scenes with Smosh.
На Smosh Games появляются видео по играм. На канале IanH дуэт выкладывает сторонние серии Ian is Bored и Lunchtime with Smosh по понедельникам, в то время как их приглашенная коллега Мари делает Smosh Pit Weekly по субботам.
На канал ElSmosh выкладываются эпизоды с испанским дубляжом, старые - по средам и новые - по воскресеньям.
Доход: $7,5 млн
"Привет! Меня зовут Лили. Я рассуждаю, делаю скетчи, а иногда даже одеваюсь, как мои родители. Главное же в том, что я хочу, чтобы вы почувствовали себя счастливыми", - обращается к зрителям актриса Лили Сингх, выступающая под ником IISuperwomanII.
Лили эксплуатирует этническую тему, отец и мать Лили - индусы. У блога IISuperwomanII более 8 млн подписчиков.
Лили активно присутствует в социальных сетях, плотно ведет Instagram, где предстает совершенно другой, чем на YouTube: красивой восточной девушкой.
Доход: $8 млн
Блог Романа Атвуда посвящен розыгрышам, причем не всегда эти розыгрыши можно назвать милыми и безобидными.
Однако это только поднимает популярность блогера.
Эти розыгрыши не только забавляют публику, но и приносят Роману немалый доход.
Так, он получает финансирование от спонсоров, одним из которых стал производитель туалетной бумаги Scott.
Доход: $15 млн
PewDiePie (настоящее имя - Феликс Арвид Ульф Чельберг) - шведский видеоблогер и деятель шоу-бизнеса, создатель одноименного канала на YouTube.
Его канал является одним из самых быстрорастущих и насчитывает наибольшее количество подписчиков среди всех YouTube-каналов (более чем 49 млн) и имеет наибольшее количество просмотров (более чем 13 млрд).
Канал Чельберга на YouTube в основном состоит из прохождений различных видеоигр, которые сопровождались сначала его закадровым голосом, а с марта 2011 г. большинство роликов PewDiePie содержат запись с его видеокамеры.
Феликс специализируется на хоррор- и экшн-играх.
Его канал также содействует разработчикам инди-игр, благодаря чему к игре, включенной в прохождение, значительно повышается интерес.
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