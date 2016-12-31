Чтобы получить самое лучшее образование, соискатели степени MBA готовы ехать куда угодно, в любую страну мира.

Но для того, чтобы понять, какое учреждение предоставляет лучшее бизнес-образование, они ориентируются на различные исследования.

В частности, агентство Bloomberg предоставило результаты собственного исследования лучших бизнес-школ мира, по результатам которого был представлен рейтинг бизнес-школ.

Рейтинг был составлен на основе опросов свыше 1 тыс. менеджеров по подбору персонала крупнейших компаний, 15 тыс. студентов и 9 тыс. выпускников.

Великобритания известна тем, что там расположены лучшие бизнес-школы в мире, которые дают лучшее образование на рынке MBA.

В этом году Великобритания в очередной раз подтвердила свое лидирующее положение в сфере бизнес-образования.

Итак, ниже представлены топ-10 лучших бизнес-школ мира по версии Bloomberg.

10. Бизнес-школа имени Ричарда Айви

Опрос работодателей: 6-е место

Опрос выпускников: 13-е место

Опрос студентов: 8-е место

Уровень зарплат: 23-е место

Трудоустройство: 19-е место

Общее число баллов: 73,4

Канадская бизнес-школа имени Ричарда Айви университета Западного Онтарио признана одной из двух крупнейших создателей бизнес-кейсов в мире.

Канадская бизнес-школа имени Ричарда Айви издает более 200 новых кейсов в год, написанных как своими преподавателями, так и коллегами из университетов-партнеров.

Это старейшая бизнес-школа Канады, даже корпус которой очень похож на оксфордские строения.

Ivey всегда была и остается адептом гарвардского метода изучения кейсов (case-study), без которого многие не мыслят МВА вообще.

80% времени ее студенты уделяют именно разбору кейсов, так что знаний типичных ситуаций из реального бизнеса у них на выходе хватает.

Возможно, поэтому долгое время некоторые американские деловые издания считали ее лучшей "неамериканской школой МВА".

9. Бизнес-школа Мельбурна

Опрос работодателей: 10-е место

Опрос выпускников: 19-е место

Опрос студентов: 3-е место

Уровень зарплат: 19-е место

Трудоустройство: 8-е место

Общее число баллов: 73,7

Бизнес-школа Мельбурна - старейшая бизнес-школа Австралии, которая первая начало обучение по программам МВА в этой стране.

Бизнес-школа была основана университетом Мельбурна и названа самой лучшей в Австралии и азиатском регионе (по версии газеты Financial Times и гида MBA Career Guide).

Партнеры MBS - около 40 известных бизнес-школ по всему миру, включая Chicago Business School, UCLA, NUS.

Кампус, где проходит обучение, расположен в самом сердце Мельбурна и был специально построен для MBS.

8. SDA Bocconi

Опрос работодателей: 19-е место

Опрос выпускников: 4-е место

Опрос студентов: 7-е место

Уровень зарплат: 18-е место

Трудоустройство: 15-е место

Общее число баллов: 73,9

SDA Bocconi School of Management - одна из лучших школ делового администрирования не только в Италии, но и во всем мире.

Учебное заведение было основано в 1971 г. как часть престижного итальянского вуза - Bocconi University.

Именно этот университет начал первым в стране готовить специалистов по экономике.

В обучении применяется комплексный подход, благодаря которому в программах оптимально сочетаются инновационные и классические методики преподавания.

На данный момент учебное заведение является единственной в Италии бизнес-школой, которая представлена во всех международных образовательных рейтингах.

Программы бизнес-школы в основном рассчитаны на студентов с опытом работы.

7. IMD

Опрос работодателей: 18-е место

Опрос выпускников: 8-е место

Опрос студентов: 1-е место

Уровень зарплат: 1-е место

Трудоустройство: 26-е место

Общее число баллов: 79,3

IMD была образована в январе 1990 г. путем объединения независимых управленческих образовательных центров.

Обучение по программе MBA составляет один год, который продолжается с января по декабрь с коротким летним перерывом.

Занятия проводятся 6 дней в неделю, с одним полным уик-эндом в месяц. Школа сознательно обучает небольшое число студентов, принимая не более 90 человек в год.

Каждая группа включает студентов из разных уголков мира чтобы предотвратить какое-либо национальное неравенство.

Программа MBA строго сфокусирована на общем менеджменте вместо узкоспециальных курсов, в результате большинство (70%) выпускников обычно устраиваются в промышленном секторе в отличие от инвестиционного банкинга и консалтинговых компаний, которые преобладают среди выпускников других школ.

Постоянные компании-работодатели - Shell, Philips, Nestlé, Unilever, Medtronic, Johnson & Johnson, Nokia и Novartis.

6. IE

Опрос работодателей: 17-е место

Опрос выпускников: 2-е место

Опрос студентов: 10-е место

Уровень зарплат: 8-е место

Трудоустройство: 6-е место

Общее число баллов: 79,4

IE Business School - международная бизнес-школа, расположенная в Мадриде (Испания). Школа была основана в 1973 г. как Instituto de Empresa.

В IE Business School ежегодно обучаются порядка 1 900 студентов.

IE была основана предпринимателями и продолжает поддерживать предпринимательские традиции.

Как результат, более 10% студентов запускают новые проекты после выпуска из школы.

Программа MBA длится 13 месяцев с ноября по декабрь или c марта по апрель. Обучение возможно на английском и испанском языках.

IE Business School поддерживает 53 программы обмена для студентов MBA.

5. IESE

Опрос работодателей: 4-е место

Опрос выпускников: 21-е место

Опрос студентов: 6-е место

Уровень зарплат: 9-е место

Трудоустройство: 9-е место

Общее число баллов: 80,7

IESE - самая известная бизнес-школа Испании. IESE была основана в 1958 г. Наваррским университетом, а спустя четыре года при активной поддержке Harvard Business School здесь появилась программа MBA.

Поскольку IESE создавалась при серьезном методическом участии Гарварда, то школа многое переняла от его традиций, например большую любовь к кейс-методу.

IESE - одна из четырех мировых бизнес-школ, где учебный процесс на 90-100% строится на кейсах.

В школе не только изучают много кейсов, их еще и пишут. Каждый год профессора IESE пишут 90-120 работ, причем написание занимает иногда по полгода.

В качестве объекта исследования обычно берут испанские компании, но география расширяется.

Еще одно сильное место школы - предпринимательские дисциплины. Курс рассчитан на четыре месяца, а затем студенты пишут свой бизнес-план.

IESE организует инвестиционный форум, который посещают венчурные капиталисты, и студенты имеют отличную возможность воплотить свой план в жизнь.

4. Кембриджская бизнес-школа

Опрос работодателей: 8-е место

Опрос выпускников: 3-е место

Опрос студентов: 5-е место

Уровень зарплат: 12-е место

Трудоустройство: 11-е место

Общее число баллов: 86,1

Кембриджская бизнес-школа - британская бизнес-школа, функционирующая в Кембриджском университете, является частью факультета бизнеса и менеджмента (который в свою очередь относится к Школе технологий).

Основная программа обучения - MBA. Школа основана в 1990 г. как Институт менеджмента.

Программа MBA - годичная, рассчитана приблизительно на 150 студентов в год.

Средний результат по экзамену GMAT в районе 684 баллов, кроме GMAT абитуриенты обязаны предоставить подтверждения способности обучаться в англоязычном университете (свидетельства о сдаче экзаменов IELTS, TOEFL или диплом об успешном окончании англоязычного вуза).

Средний возраст студентов - 30 лет.

3. Saïd Business School

Опрос работодателей: 3-е место

Опрос выпускников: 1-е место

Опрос студентов: 21-е место

Уровень зарплат: 13-е место

Трудоустройство: 16-е место

Общее число баллов: 92,1

Saïd Business School (названная в честь Вафика Саида, который пожертвовал 20 млн фунтов стерлингов на финансирование здания школы) была основана в 1996 г. и быстро зарекомендовала себя как одна из лучших.

Это полнофункциональная бизнес-школа, предлагающая степени бакалавров, MBA и докторские программы.

Брэнд Oxford сам по себе привлекает соискателей. Школа объединила свои усилия с Оксфордским университетом и использует его специалистов, но также имеет свой собственный профессорско-преподавательский состав.

Студенты MBA становятся членами любого колледжа Оксфорда, который обеспечивает жильем, питанием, спортивными мероприятиями и предприятиями социальной культуры.

2. INSEAD

Опрос работодателей: 1-е место

Опрос выпускников: 12-е место

Опрос студентов: 2-е место

Уровень зарплат: 5-е место

Трудоустройство: 25-е место

Общее число баллов: 93,1

INSEAD - французская бизнес-школа и исследовательский институт. Кампусы школы расположены в Европе (Франция), Азии (Сингапур) и на Ближнем Востоке (Абу-Даби); исследовательский центр расположен в Израиле.

Школа предлагает стационарную MBA-программу, программу обучения на степень PhD в менеджменте и другие программы (включая Executive MBA).

INSEAD часто называют европейским Гарвардом и лучшей бизнес-школой Европы, что только подтверждают высокие позиции в разных рейтингах.

INSEAD ежегодно принимает около тысячи человек, и по этому показателю опережает многие бизнес-школы.

Это не значит, что поступить в INSEAD легко: просто школа располагает ресурсами и кампусами в трех разных частях света, позволяющими обучать столько бизнес-студентов.

Программа MBA в INSEAD рассчитана на 10 или 12 месяцев, если студент хочет пройти летнюю практику.

Многие бизнес-школы предлагают двухгодичные программы MBA, таким образом обучение в INSEAD помогает сэкономить время без потери качества: диплом INSEAD высоко котируется в мире, а полученные знания и контакты помогают сделать головокружительную карьеру в любой точке планеты.

1. Лондонская бизнес-школа

Опрос работодателей: 2-е место

Опрос выпускников: 6-е место

Опрос студентов: 4-е место

Уровень зарплат: 2-е место

Трудоустройство: 3-е место

Общее число баллов: 100,0

Лондонская бизнес-школа является бизнес-школой Лондонского университета, она была создана в 1964 г.

Школа предлагает полную программу прохождения обучения по программе MBA (Master of Business Administration), а также докторские и многие другие программы повышения и получения образования.

Процесс поступления в Лондонскую бизнес-школу достаточно сложный. Таким образом, эта школа является одной из наиболее конкурентных в мире.

Для поступления необходимо иметь высокий GPA, высокий GMAT и сильный послужной список, включая международный опыт.

Средний GMAT для поступления на программу MBA составляет 701, на программу MiF - 710.