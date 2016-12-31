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Что говорит ваш рабочий стол о вашем характере
23:43 24.11.2016 |
Вольно или невольно, мы проявляем свой характер через внешние признаки, и наш рабочий стол может многое рассказать о нас. Кто же вы, если судить по порядку на вашем столе?
Экран монитора теряется за грязными кружками из-под кофе и разбросанными бумагами? Или ваш рабочий стол - мечта минималиста?
У каждого, кто трудится в офисе, свой подход к организации рабочего пространства, и, как показывает ряд исследований, это может влиять на эффективность труда.
Кто-то считает, что беспорядок способствует творчеству, а кто-то убежден, что завалы на столе мешают сосредоточиться.
По словам Сэма Гозлинга, преподавателя психологии из Техасского университета в Остине (США) и автора книги Snoop: What Your Stuff Says About you ("Шпионские секреты, или Что говорят о человеке его вещи"), мы все время вольно или невольно проявляем свой характер через внешние признаки.
"Одна из причин, по которым материальное пространство, в том числе рабочий стол, может так много рассказать о своем владельце, состоит в том, что на него, по сути, в течение долгого времени накладывает свой отпечаток поведение человека", - полагает он.
На основе трудов Гозлинга и других специалистов по психологии личности и экологической психологии Лили Бернхаймер, консультант по экологической психологии и руководитель британской компании Space Works Consulting, разработала для британской коворкинговой компании Headspace Group пять типов рабочих столов.
Бернхаймер, которая занимается исследовательской работой в Университете Суррея (Великобритания), сделала разбивку на основе фактических данных, полученных с помощью исследований личности, экологической психологии и пяти основных черт человеческого характера (так называемой "большой пятерки"): экстраверсии, доброжелательности, добросовестности, невротизма и открытости опыту.
Так что же ваш письменный стол может поведать о вашем характере? Вот пять основных типов организации рабочего пространства. Какой из них ваш?
Беспорядок
У любителей беспорядка на рабочем месте царит живописный хаос, стол часто бывает заставлен безделушками и личными вещами.
По мнению Бернхаймер, такие люди чаще бывают экстравертами и более доброжелательно относятся к коллегам.
"Если они могут сами выбрать себе место, им удобнее и веселее сидеть в самом оживленном месте офиса".
Но есть и обратная сторона медали. Эти люди часто так заняты и активны, что им вечно некогда прибраться на рабочем месте, в отличие от менее общительных коллег.
Зато их захламленное рабочее пространство выглядит куда приветливее, чем скупой минимализм или угнетающие папки с бумагами на столах не столь коммуникабельных сотрудников.
Минимализм
Любите порядок и записки-напоминалки? Возможно, вы минималист.
Но тот факт, что минималисты не терпят беспорядка, еще не говорит о том, что они не могут быть экстравертами, считает Бернхаймер: "Очень опрятное и хорошо организованное рабочее место - вовсе не признак того, что вы интроверт".
Склонность к минимализму, скорее, свидетельствует о добросовестности, дисциплинированности и осторожности.
По словам психолога, минималистов отличают трудолюбие, надежность и целеустремленность; они обожают все структурировать и планировать.
Но не забывайте о том, что если на вашем столе нет вообще ничего личного, то такое отсутствие человеческого тепла может быть воспринято как сигнал о том, что вы не планируете задерживаться на этой должности.
Территориальный захват
Некоторые сотрудники стремятся захватить себе побольше офисного пространства. "Люди с большей склонностью к доминированию склонны защищать свою территорию", - рассказывает Бернхаймер.
Со временем они могут начать претендовать и на пространство других сотрудников: то оставят пальто на свободном стуле, то замусорят свое рабочее место так, что часть хлама окажется на чужих столах.
"Они могут пытаться 'пометить' для себя как можно более обширную территорию, отодвигая свой кофе и бутерброд все дальше и дальше".
Такие люди предпочитают стол в центре помещения и могут проявлять больше агрессии в отношении своего физического пространства. Стоит ли об этом беспокоиться?
Если вы сидите рядом с таким "захватчиком", пожалуй, вы будете благодарны судьбе за перегородку между вашими столами.
А если вы работаете по системе коворкинга или использования одного и того же рабочего места несколькими сотрудниками, будьте готовы к тому, что они будут более активно защищать свою территорию и даже могут претендовать на часть вашей.
Отпечаток личности
У вас на столе - коллекция любимых книг и журналов? А как насчет поделок, сувениров или фотографий из путешествий?
Не исключено, что вы любите персонализировать рабочее пространство. "Простое, стильное или необычное рабочее место свидетельствует о высокой степени открытости, а это значит, что вы, скорее всего, человек творческий, интеллектуальный и открытый новому опыту", - считает Бернхаймер.
По ее словам, склонность к персонализации указывает на любопытство, экстраверсию и творческий потенциал.
Кроме того, такие люди чаще всего бывают довольны работой, психологически устойчивы и физически здоровы, - а это хорошо и для работника, и для работодателя.
Наблюдательный пункт
Вы терпеть не можете сидеть спиной к двери? Чувствуете себя неуютно, если рядом с вашим столом часто ходят? Это не случайно.
"С эволюционной точки зрения преимуществом обладает тот, кто сидит на таком месте, откуда хорошо просматриваются потенциальные угрозы", - поясняет Бернхаймер.
"Наблюдатели" нуждаются в личном пространстве: если их часто отвлекать, стимулировать или общаться с ними, они могут и вовсе выпасть из рабочего процесса.
Часто они предпочитают сидеть спиной к стене и работать в одиночку. Иногда они даже бывают немного ворчливыми.
Но не судите их строго: по словам Бернхаймер, хотя наблюдатели и могут быть интровертами, их отличают творческое мышление и эффективность.
Просто оставьте их в покое - пусть самостоятельно разбираются с делами - и не вздумайте ходить у них за спиной во время работы.
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