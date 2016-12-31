Ответить на очередной телефонный звонок, просмотреть и рассортировать электронную почту, обменяться с коллегами идеями по поводу текущего проекта, просмотреть новости в социальных сетях, заглянуть в ежедневник, чтобы освежить в памяти список задач на день. И все это - практически параллельно. Многостаночность и стрессоустойчивость в цифровую эпоху в тренде. Специалисты, способные делать несколько дел сразу, ценятся гораздо выше тех, кто выполняет свою работу поэтапно. Именно мультитаскинг считается в наше время залогом карьерного роста. Однако психологи считают такую установку ошибочной.

Когда вся жизнь тратится на работу

Люди, решающие несколько задач одновременно, не могут в полной мере концентрироваться ни на одной из них и потому трудятся недостаточно эффективно. Им сложно упорядочивать свои мысли и фильтровать информацию, подчеркивает берлинский консультант по вопросам карьеры Йенс Яннаш (Jens Jannasch). Поэтому, по его словам, дела лучше делать одно за другим, а не все сразу: к примеру, работа пойдет куда продуктивнее, если к проверке электронной почты вы приступите по завершении телефонного разговора, а не будете одновременно читать сообщения и вести деловую беседу.

Напряжение в работе особенно возросло с появлением в нашей жизни смартфонов, с помощью которых стало возможным не только звонить и отправлять сообщения, но и выходить в интернет и проводить видеоконференции. В результате сотрудники многих компаний просто теряют покой, поскольку ради карьеры стараются постоянно быть на связи.

"Но когда вся жизнь превращается в работу, человек рано или поздно впадает в депрессию. Его мучает чувство, что он слишком мало успевает, и даже по окончании рабочего дня, а нередко и в отпуске, он не в силах переключиться на нормальный досуг. По большому счету, многозадачность мешает жить полноценной жизнью", - считает Йенс Яннаш.

Правильно расставить приоритеты

Такой же точки зрения придерживается психолог и консультант по вопросам карьеры Маркус Фэт (Markus Väth) из Нюрнберга. По его словам, люди, которые в погоне за деньгами, статусом, вожделенной должностью практически днюют и ночуют на службе, загоняют себя в угол. Работа в режиме многозадачности чревата синдромом эмоционального выгорания. Эксперт предостерегает и по поводу того, что на мультитаскинг легко "подсесть". А тому, кто стал зависимым от работы и стремится сделать как можно больше в максимально короткие сроки, весьма непросто обрести внутренний покой, указывает психолог.

Самой надежной защитой от стресса Маркус Фэт считает умение правильно расставить приоритеты: грамотно распределить задачи по степени их важности и четко распланировать свой рабочий день. Лишь после того как это сделано, эксперт рекомендует приступать к делам. А еще, по его словам, в процессе работы очень важно не утонуть в мощном потоке информации, буквально захлестывающем нас в эпоху цифровых технологий, заставляющем перепрыгивать с одной темы на другую и мешающем сосредоточиться на главном.

Во избежание информационной перегрузки, которая оборачивается хаосом в мыслях и серьезной нагрузкой на мозг, психолог рекомендует выбрать для себя несколько основных, самых нужных, интересных и заслуживающих наибольшего доверия источников информации, максимально сократить подписку на новостные рассылки, а также не увлекаться "зависанием" в социальных сетях.

Нужно ли идти против природы?

Вообще-то мозг человека не приспособлен к многозадачности. Подтверждение тому - целый ряд исследований. Любопытный эксперимент, например, провели несколько лет назад французские ученые Сильвен Шаррон и Этьен Кошпен из Высшей нормальной школы в Париже. Участники теста получили два задания, которые нужно было выполнить одновременно. А пока они над этим работали, их мозг сканировался магнитно-резонансным томографом (МРТ).

И в результате выяснилось: наш головной мозг работает гораздо лучше, если в определенный промежуток времени нам приходится справляться лишь с одной задачей, поскольку на ней концентрируются оба полушария. Когда же одновременно решаются две проблемы, мозг распределяет их между двумя полушариями. В итоге процесс идет медленнее, чем если бы задания выполнялись в порядке очереди - одно за другим. Да и ошибок при этом выявлено больше.

Даже когда к предложенным двум задачам добавлялась еще и третья, испытуемые фокусировали свое внимание все равно только на двух - причем на тех, которые легче поддавались решению. Причем, как показали исследования, между женщинами и мужчинами никаких отличий в данном отношении нет.